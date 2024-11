Schlanke 15 Euro: Legendäre Open-World-Shooter zum Black Friday jetzt im erbarmungslosen Preissturz

Black Friday hier, Black Week dort, Sparpreise und Kampfpreise überall – und überhaupt „Geiz ist geil!“, oder? Bei aller Konsumkritik: Wer sich bis zu der auch in unseren Breitengraden immer mehr angekommenen Verkaufsaktion rund um das US-amerikanische Erntedankfest gedulden kann, darf durchaus lohnende Schnäppchen abgreifen. Ein Beispiel dafür ist die dazugehörige Rabatt-Aktion bei unseren französischsprachigen Nachbarn von Ubisoft.

Anlässlich des Black Fridays wirft euch der französische Riese Gaming-Blockbuster mit starken Rabatten hinterher – sozusagen. Neben dem Open-World-Ego-Shooter Far Cry 6, könnt ihr noch bis einschließlich zum dritten Dezember Spiele abgreifen. Far Cry No. 6 aber nicht das einzige Spiel aus dem Ubisoft-Katalog, auf das ihr eure Aufmerksamkeit richten solltet.

Far Cry 6 & Co. stark rabattiert zum Black Friday im Ubisoft Store einsacken

Persönliche Randbemerkung eingangs: Ich selbst habe mir Far Cry 6 bei einem der zahlreichen Steam-Sales stark vergünstigt geschnappt. Und auch, wenn der sechste Hauptteile der Shooter-Reihe mit der offenen Spielwelt nicht unumstritten ist: Mich persönlich konnte der Actioner Far Cry 6, in den ich bisher rund 20 Stunden gebuttert habe, ziemlich überzeugen (während ich mir eine vollständige Meinung zur politischen Grundierung des Shooters noch bilden muss).

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Zuge unserer monatlich wiederkehrenden Kolumne „Was spielt die Redaktion“ habe ich euch bereits berichtet, wie mich Far Cry 6 dank seiner Vielseitigkeit überzeugt hat: auf Pferden reiten, Skydiving, mit Panzer rumbrettern oder eine Angel-Partie einlegen – geht alles auf dem tropischen Inselparadies des Shooters. Abseits meines persönlichen Favoriten, findet ihr wie gesagt weitere Shooter-Spiele für einen schmalen Euro. Eine Auswahl folgt nachstehend:

Far Cry-Saga: Falls euch Far Cry 6 missfällt: Die Vorgänger Far Cry 5, Far Cry 6, Far Crew New Dawn, Far Cry 2 oder das allererste Far Cry wurden ebenfalls amtlich rabattiert. Far Cry 5 schnappt ihr euch in der Standard-Version für billige 9 Euro, bei Far Cry 4 sind es mickrige 4 Euro, Far Cry New Dawn kostet gerade mal 9 Euro – und ein Far Cry 2 kostet nur 3 Ein-Euro-Münzen. Wertungstechnisch konnten wir einem Far Cry 5 seinerzeit zugestehen, eine „Solide Arcade-Ballerei“ zu sein. Far Cry New Dawn war immerhin noch für „solide bis gute Unterhaltung“ zu haben, Far Cry 4 hatte als Service-Shooter „dynamische Action“ zu bieten – und auch für Far Cry 2 war eine 81-Prozent-Wertung drin.

Tom Clancys Ghost Recon Wildlands & Co: Wo wir bei Shootern sind, machen wir bei der Ghosts-Eliteeinheit Halt. Auf Steam brilliert der Taktik-Shooter für Mehrspieler*innenfreunde mit „sehr positiven“ Bewertungen. In unserer damaligen Review hatte Ghost Recon Wildlands in den Augen unseres Testers zwar gegenüber eines Watch Dogs 2 (Open World) oder Mafia 3 (Story) das Nachsehen, aber für einen Kampfpreis von 5 Euro könnten Shooter-Freund*innen schon mal ein Auge zudrücken. Und wer auf die Tom Clancy-Reihe steht, sollte ein The Division (4,50 Euro) oder The Division 2 (10 Euro) unter die Lupe nehmen. Dasselbe gilt für ein Rainbow Six Extraction mit erschwinglichen 10 Euro.

Was gibt es zum Black Friday bei Ubisoft noch zu entdecken außer Ego-Shooter?

Doch auch jenseits von Ego-Shootern gibt es zum Black Friday im Ubisoft Store Preisperlen zu entdecken – Assassin’s Creed Mirage, Star Wars Outlaws, oder Avatar: Frontiers of Pandora wären da nur drei weitere Beispiele für aktuellere Titel. Wer keinen einzigen Euro hinblättern möchte: Zwei ultimative Shooter-Klassiker schnappt ihr euch mit Unreal (Tournament) ganz kostenfreie.

Quellen: Ubisoft, Mashable, Twitter / @Ubisoft, Instagram / @ubisoft