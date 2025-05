Zwei Star Wars-Spiele für unter 5 Euro: Steam lockt mit unschlagbarem Angebot

Star Wars-Fans müssen derzeit geduldig sein, wenn es um Videospiele geht: Der Release von Jedi: Suvivor ist mittlerweile zwei Jahre her und das von Quantic Dream entwickelte Eclipse noch nicht am Horizont zu sehen.

Während die Zukunft also auf sich warten lässt, lohnt ein Blick in die Vergangenheit, vor allem auf Steam. Dort kommen Fans des von George Lucas erdachten Universum nämlich gleich doppelt auf ihre Kosten und müssen dafür wirklich nicht besonders tief in den Geldbeutel greifen.

Star Wars-Spaß im Doppelpack: Bei Steam jetzt günstiger als ein McDonalds-Sparmenü

Derzeit gibt es nämlich sowohl den ersten als auch den zweiten Teil von Star Wars Battlefront für jeweils nur 2,43 Euro zu kaufen: Beide Titel sind um 75 Prozent reduziert und kosten euch insgesamt nicht einmal fünf Euro, bieten dafür aber einige Stunden satten Spielspaß in der Welt von Lichtschwertern, Sturmtrupplern und Sternenkriegen. Das Angebot gilt aber nur bis zum 5. Mai, ihr müsst euch also ein wenig beeilen.

Die beiden Shooter sind absolute Star Wars-Klassiker und erfreuen sich noch heute einem Kult-Status sowie überaus positiven Bewertungen: Teil 1 kommt bei fast 4.000 Rezensionen auf 96 Prozent positiv, Teil 2 immerhin auf 94 Prozent, dafür bei über 45.000 Wertungen. Besonders im Vergleich zur Battlefront Classic Collection ist das beeindruckend: Die versammelt die beiden Spiele, wird von Fans aber zerrissen.

Beide sind zumindest „spielbar“ auf dem Steam Deck:

„Größtenteils negativ“ heißt es von fast 7.000 Spieler*innen, Grund dafür sind vor allem eine Vielzahl an Bugs. Ach, und teurer ist die auch noch: Selbst im momentanen Angebot müsstet ihr 25 Euro löhnen. Dann lieber die beiden Spiele einzeln einsacken und nostalgische Star Wars-Sternenstunden erleben. Grafisch mag ein wenig der Zeit an Battlefront genagt haben, spielerisch können sich die Shooter aber immer noch sehen lassen.

Falls ihr euch also gerade danach sehnt, ein bisschen Star Wars-Action auf eure heimische Flimmerkiste zu bekommen, aber selbst am Drücker sitzen wollt, könnte euch das Angebot zu Battlefront 1 und 2 genau gelegen kommen. Besonders, weil ihr mit 4,86 Euro für beide Spiele mehr als günstig davonkommt. Noch günstiger wird da wohl nur das Star Wars-Geschenk von Epic Games, das am 4. Mai folgt.

Quelle: Steam /Star Wars Battlefront (Classic, 2004) und Star Wars Battlefront 2 (Classic, 2005), Battlefront Classic Collection