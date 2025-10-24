Flugsimulation auf besondere Art: Aerosoft lädt Fans zur 20. FS Conference ein

Für FlightSim-Fans steht ein besonderes Ereignis bevor: Am Samstag, den 15. November 2025, öffnet die von Aerosoft ausgerichtete FS Conference ihre Türen und feiert das 20. Jubiläum. Austragungsort ist das Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt, wo euch ein vielseitiges Programm rund um die Welt der Flugsimulation erwartet. Von Fachvorträgen über spannende Workshops bis hin zu familienfreundlichen Aktionen und einer exklusiven Abendveranstaltung bietet das Event für jede*n etwas.

Die Geschichte der FS Conference reicht bis ins Jahr 2002 zurück, als sie noch als „Flugsimulator Konferenz“ bekannt war. Veranstalter ist der bekannte Publisher, ein führender Anbieter von Simulationssoftware, der das Event seit 2024 unter neuem Namen am Paderborner Flughafen fortführt. Mit seiner besonderen Atmosphäre ist die Location perfekt auf die Bedürfnisse der internationalen Community aus Profis, Hobbypilot*innen und neugierigen Besuchenden abgestimmt.

FS Conference 2025 mit Aerosoft: Neuheiten und Einblicke in die Flugsimulation

Auch bei dieser Ausgabe könnt ihr euch auf ein vielfältiges Angebot freuen: Veranstalter Aerosoft hat über 18 internationale Aussteller*innen an Bord geholt, die Neuheiten in Soft- und Hardware präsentieren. Firmen wie Honeycomb, SayIntentions.AI und IVAO gehören zu den Marken, deren Produkte vor Ort aus erster Hand getestet werden können. Egal, ob ihr Flugsimulation als Hobby oder professionell betreibt, hier habt ihr die Gelegenheit, die spannendsten technischen Innovationen kennenzulernen und mit Branchenexpert*innen ins Gespräch zu kommen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Fachvorträgen, die sowohl Neueinsteiger*innen als auch erfahrene FlightSim-Nutzer*innen ansprechen. Ein Highlight ist der Vortrag von Dr. Michael Offermann, der euch zeigt, wie Hobby-Pilot*innen ihre Fertigkeiten durch gezielte Trainings verbessern können. Zudem wird die virtuelle Airline „AirWürttemberg“ ihre Arbeit vorstellen, während euch die Expert*innen von Flugsimulator Rostock in einem Vortrag spannende Einblicke in den Simulatorbau geben. Das Programm ist breit gefächert und bietet euch einen Überblick über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Szene.

Workshops und Flughafenführungen

Neben Vorträgen und Produktpräsentationen habt ihr die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Im MobiFlight Workshop könnt ihr lernen, wie ihr euch euer eigenes DIY-Cockpit baut. Dabei wird mit Komponenten wie Schaltern und Displays gearbeitet, sowohl für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene. Euer selbstgebautes Gerät dürft ihr nach dem Workshop mitnehmen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich.

Für neugierige Flugzeug-Fans bietet der Flughafen Paderborn/Lippstadt etwas ganz Besonderes: Flughafenführungen hinter die Kulissen der Luftfahrt. Hier könnt ihr die Abläufe am Terminal, die Sicherheitskontrolle und die Arbeit auf dem Vorfeld kennenlernen.

Besonders beeindruckend ist das direkte Erleben von Starts und Landungen, das den Besucher*innen spannende Einblicke in die Welt der Luftfahrt ermöglicht.

Geselliger Ausklang beim Captain’s Dinner

Ein weiteres Highlight der FS Conference hat Aerosoft mit dem Captain’s Dinner geschaffen, das am Abend des Events im Paderborner Airport Forum stattfindet. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Tag in entspannter Atmosphäre zu reflektieren und euch mit Gleichgesinnten aus der FlightSim-Community auszutauschen.

Neben einem gemütlichen Ambiente erwartet euch kulinarischer Genuss und die Gelegenheit, spannende Kontakte zu knüpfen. Für die Teilnahme ist eine Platzreservierung nötig, also sichert euch frühzeitig einen Platz.

20 Jahre FlightSim-Geschichte vereint in Paderborn

Die FS Conference ist nicht nur ein technisch faszinierendes Event, sondern verbindet seit 20 Jahren Menschen mit einer Leidenschaft für Flugsimulation. Wie Geschäftsführer Winfried Diekmann beschreibt: „Unsere FS Conference ist für uns ein ganz besonderes Event: Zum nunmehr 20. Mal bringt Aerosoft mit ihr Menschen aus den unterschiedlichsten Orten der Welt hier nach Paderborn. Der Flughafen bietet mit seiner einzigartigen Atmosphäre den perfekten Rahmen, um Flugsimulation live erlebbar zu machen.“

Für alle, die sich für Flugsimulator-Technologie begeistern, verspricht die FS Conference 2025 ein einzigartiges Erlebnis. Die Veranstaltung startet am 15. November von 10:00 bis 17:00 Uhr im Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt. Der Eintritt ist für die Ausstellung und die Vorträge kostenlos, Tickets für Workshops, Führungen und das Captain’s Dinner sind hingegen kostenpflichtig und können über die offizielle Webseite gebucht werden.

