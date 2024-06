34 Zoll, WQHD & 165Hz: Bei Amazon bekommt ihr einen genialen Gaming-Monitor von Samsung gerade richtig günstig

Ihr sucht aktuell nach einem neuen Gaming-Monitor, mit dem ihr euer Sparschwein nicht sprengen, aber dennoch nicht auf die wichtigsten Features verzichten müsst? Amazon hat genau das Richtige für euch parat.

Hier bekommt ihr den Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP gerade für nicht einmal 300 Euro – und holt euch damit ein mächtiges Monitor-Modell mit stolzen 34 Zoll Bildschirmdiagonale ins Haus. Doch auch die restlichen technischen Spezifikationen können sich sehen lassen.

Amazon: Samsung Gaming-Monitor mit 34 Zoll und flotter Bildwiederholrate im Angebot für unter 300 Euro

Bei einem geeigneten Gaming-Monitor kommt es selbstverständlich nicht immer nur auf die Auflösung oder die Größe an – auch wenn der Samsung Odyssey G5 hier mit seinem VA-Panel und seiner UWQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln punkten kann. Doch gerade in kompetitiven Spielen wie Valorant oder Counter-Strike 2 profitiert er von seiner flotten Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz – in diesem Preisbereich und bei einer derartigen Größe keine Selbstverständlichkeit. Bei Amazon zahlt ihr gerade den derzeitigen Bestpreis und genießt dabei einen Rabatt von einem ganzen Drittel auf den ursprünglichen Preis:

Die Bildwiederholfrequenz sorgt für ein stets flüssiges Spielerlebnis, das von der rasanten Reaktionsgeschwindigkeit von nur einer Millisekunde beflügelt wird. Das starke Kontrastverhältnis des Gaming-Monitors ebenso wie der hohe Helligkeitswert sorgen darüber hinaus für ein brillantes, lebendiges Bild mit satten Farben. Unterstützt wird jenes durch die HDR10-Technologie, die selbst in dunklen Spielszenen kein Detail im Verborgenen lässt.

AMDs FreeSync Premium sowie Adaptive Sync reduzieren zuverlässig Bildverzerrungen und Ruckler, da die Bildfrequenz mit eurer Grafikkarte synchronisiert wird. Weitere Features sind der augenschonende Eye Saver-Modus, der belastende Blaulichtemissionen aus der Welt räumt. Zusätzlich wird das Bildschirmflackern kontinuierlich dank der Flicker Free-Technologie bereinigt und die Ergonomie durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für eine gesunde Haltung unterstützt.

Zu guter Letzt sei noch die hohe Kompatibilität des Samsung Gaming-Monitors erwähnt: Sowohl ein HDMI-Anschluss als auch eine DisplayPort-Schnittstelle sind hier vorhanden, sodass ihr den Monitor mit verschiedensten Geräten nutzen könnt. Wer also noch nach einem frischen Bildschirm mit starken Specs zum günstigen Preis sucht, der macht mit dem Angebot von Amazon aktuell wenig falsch.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Amazon, Geizhals