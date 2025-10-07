Nur 39 Euro: Gefeierter PS5-Blockbuster für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis – „lohnt sich total“

Bei Amazon findet ihr derzeit ein attraktives Angebot für ein PS5-Spiel, das von seinen Fans gefeiert wird: Der Preis von Warhammer 40.000: Space Marine 2 wurde auf 39,01 Euro gesenkt. Das im September 2024 erschienene Action-Spiel hat sich schnell zu einem der erfolgreichsten Titel im Warhammer-Universum entwickelt und bietet sowohl eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne als auch mehrere Mehrspieler-Modi.

Das Warhammer 40.000-Universum gehört zu den etabliertesten Science-Fiction-Franchises und begeistert seit Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt. Die düstere Zukunftsvision, in der die Menschheit gegen zahllose außerirdische Bedrohungen kämpft, bildet die Grundlage für diesen Third-Person-Shooter. Entwickelt wurde Warhammer 40.000: Space Marine 2 🛒 von Saber Interactive, dem Studio hinter World War Z, das bereits Erfahrung mit der Darstellung riesiger Gegnermassen auf dem Bildschirm hat.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Beliebtes PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Space Marine Titus, den Spielende bereits aus dem 2011 erschienenen Vorgänger kennen. Die Geschichte führt euch auf verschiedene Planeten, auf denen ihr gegen die außerirdischen Tyraniden kämpft. Diese insektenartigen Kreaturen greifen in massiven Schwärmen an, wobei das PS5-Spiel Hunderte von Gegnern gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellt, was für intensive und chaotische Schlachten sorgt. Bei Steam, aber auch bei Amazon überschlagen sich die positiven Rezensionen, liest man hier Worte wie „Insgesamt lohnt sich das Spiel total“ oder „für alle Action-Fans ein echtes Träumchen“.

Die Kampagne lässt sich wahlweise allein oder im Koop-Modus mit bis zu zwei weiteren Spielerinnen und Spielern durchspielen. Diese Flexibilität ermöglicht es euch, das Spielerlebnis an eure Vorlieben anzupassen. Das Kampfsystem kombiniert Nah- und Fernkampf, wobei ihr zwischen verschiedenen Waffen wechseln könnt. Besonders charakteristisch ist die brutale Ausführung bei verwundeten Gegnern, die nicht nur spektakulär aussieht, sondern auch eure Gesundheit wiederherstellt.

Neben der Geschichte bietet das Spiel einen PvE-Modus für bis zu drei Personen. Hier verteidigt ihr als Space Marine das Imperium in prozedural generierten Missionen, die sich bei jedem Durchgang unterscheiden. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Klassen, darunter der Taktische Space Marine, der Sturm-Space Marine und der Zerstörer. Jede Klasse verfügt über eigene Fähigkeiten und Spielweisen, was für Abwechslung sorgt.

Der PvP-Modus ermöglicht Kämpfe zwischen zwei Teams mit jeweils sechs Spielenden. Hier tretet ihr für eine von drei Fraktionen an und könnt eure Ausrüstung sowie das Aussehen eures Charakters individualisieren. Das Fortschrittssystem belohnt euch mit neuen kosmetischen Gegenständen und Waffen. In der Erstauflage von Warhammer 40.000: Space Marine 2 🛒 ist zudem der Macragge’s-Chosen-DLC enthalten, der zusätzliche kosmetische Optionen freischaltet.

Für ein optimales Erlebnis des PS5-Spiels empfiehlt sich ein hochwertiges Headset, das die atmosphärische Klangkulisse von Warhammer 40.000: Space Marine 2 zur Geltung bringt. Die orchestrale Musikuntermalung und die Soundeffekte der Schlachten profitieren von einem Surround-Sound-System oder einem entsprechenden kabellosen Kopfhörer. Besonders bei den chaotischen Kämpfen gegen die Tyranidenschwärme hilft eine präzise Klangortung dabei, Gegner frühzeitig zu erkennen.

Fans des Warhammer-Universums finden auf der Plattform weitere Titel wie Warhammer 40.000: Darktide oder die Warhammer-40.000-Mechanicus-Reihe 🛒. Diese Spiele beleuchten verschiedene Aspekte des Universums und bieten unterschiedliche Spielweisen, von der taktischen Rundenstrategie bis zum kooperativen Shooter. Wer sich tiefer in die Lore einarbeiten möchte, kann auch auf die zahlreichen Romane und Tabletop-Spiele zurückgreifen, die das Franchise über die Jahre hervorgebracht hat.

Wollt ihr euch voll und ganz Warhammer 40.000: Space Marine 2 🛒 widmen, müsst ihr euch beeilen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon.

