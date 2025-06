Der 4P-Newsletter ist da: Jede Woche heiße News, Tests und Specials aus der Welt der Videospiele

Als Gaming-Portal bieten wir euch nicht nur tägliche News, sondern auch regelmäßige Tests, Kolumnen und Toplisten – also alles, was die Videospielwelt so bewegt.

Doch vielleicht schafft ihr es nicht, jeden Tag bei uns vorbeizuschauen oder habt am Ende der Woche schon wieder vergessen, was gerade so in der Branche passiert und welche Spiele erschienen sind? Dann seid ihr bei unserem 4P-Newsletter genau richtig: Jeden Dienstag bekommt ihr die wichtigsten Themen direkt in euer Mail-Postfach.

4P-Newsletter: So abonniert ihr ihn und das bietet er euch

Unser 4P-Newsletter ist nämlich eine wöchentliche Zusammenfassung im Schnelldurchlauf: Auf einen Blick verraten wir euch, welche brandneuen Spiele wir unter die Lupe genommen haben, welche Videos auf unserem YouTube-Kanal erschienen sind und was uns derzeit noch bewegt. Die aktuellen Tests, Kolumnen, News und Toplisten bekommt ihr auf einen Blick – und das ohne, dass ihr auch nur einen Finger krummen machen müsst.

Zumindest fast: Denn bevor der 4P-Newsletter digital auf eure Türschwelle flattert, ist natürlich eine Anmeldung eurerseits vonnöten. Das geht aber ganz einfach. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist weiter unten eure E-Mail-Adresse einzutragen und auf den roten „Jetzt anmelden“-Button zu klicken. Schon habt ihr euch für unseren 4P-Newsletter registriert und erhaltet jeden Dienstag die versprochene Ladung Gaming-Infos.

Außerdem praktisch: Mit der wöchentlichen Mail liefern wir euch nicht nur eine gute Übersicht davon, woran wir zuletzt gearbeitet und welche Spiele wir besprochen haben. Sondern ihr könnt auch ganz einfach auf Bilder und Titel, die euch besonders interessieren, draufklicken. Dann werdet ihr umgehend zum entsprechenden Artikel geleitet und erfahrt alles über die genauen Hintergründe.

Der 4P-Newsletter ist selbstredend, genau wie die Inhalte auf unserer Website und dem YouTube-Kanal, komplett kostenlos. Solltet ihr irgendwann trotzdem keine Lust mehr haben, bestens von uns auf dem Laufenden gehalten zu werden, könnt ihr euch natürlich jederzeit wieder abmelden. Falls euch hingegen interessiert, wer da eigentlich jeden Tag News, Tests und weitere Inhalte produziert, findet ihr auf der 4P-Teamseite alle Infos zur Redaktion. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!