5 kostenlose Cozy Game-Demos beim Steam Next Fest für Fans von Stardew Valley und Co.

Einerseits ist es eine fröhliche Zeit, in der Cozy Games auf jeder Gaming-Plattform noch und nöcher sprießen. Andererseits ergibt sich daraus ein neues Problem, denn bei einer so großen Auswahl haben Spieler*innen die Qual der Wahl. Für welche Titel lohnt es sich in Zukunft, die Geldbörse zu zücken?

Der beste Weg, um das herauszufinden, ist sich Demos zu schnappen, insofern diese vorhanden sind. Genau hier kommt das Steam Next Fest ins Spiel, während dem ihr haufenweise Probeversionen bevorstehender Neuerscheinungen kostenlos angeboten bekommt. Damit ihr dabei nicht den Überblick verliert, verraten wir euch, wo ihr als Cozy Game-Fan unserer Meinung nach als Erstes reinschauen solltet.

Demo zu Amber Isle

Amber Isle ist schon vor einigen Wochen auf unserem Cozy Game-Radar erschienen und hat dort für einen Ausschlag auf der Niedlichkeitsskala gesorgt. Eure Geschichte startet in diesem Spiel mit einer Bruchlandung auf Amber Isle, wo ihr mit der Aufgabe betraut werdet, einen verwaisten Laden mit begeisterter Kundschaft zu füllen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr vor allem in den Disziplinen Crafting, Management und Feilschen glänzen. Die vorzeitlichen Bewohner*innen von Amber Isle, deren Redensart stark an Animal Crossing erinnert, zählen auf euren Erfolg.

Leider ist aktuell kein genaues Releasedatum von Amber Isle bekannt. Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Demo zu Garden Witch Life

Stardew Valley-Farmer*innen kennen die Ausgangslage nur zu gut: Das Leben in der Großstadt bringt keine Erfüllung und verleitet zur Flucht an einen idyllischen, naturnahen Ort. Dort fällt euch in Garden Witch Life als Spieler*in die Aufgabe zu, einen magischen Garten voller frischer Kochzutaten und niedlicher Kreaturen zu pflegen. Zusammen mit eurem Baumhaus könnt ihr euer eigenes Stück Land ganz nach persönlichen Vorstellungen gestalten. Zauberhafte Nachbar*innen versüßen euch dabei den Alltag.

Der vollständige Release von Garden Witch Life soll im vierten Quartal 2024 erfolgen. Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Demo zu Creatures of Ava

In Creatures of Ava dreht sich alles um die Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Die gilt es nämlich zu vertiefen, indem ihr den sonst friedlichen Kreaturen des Planeten dabei helft, eine sich verbreitende Infektion durch Heilungs-Mechaniken zu bekämpfen. In der Rolle der jungen Forscherin Vic steht euch eine Spezialflöte zur Verfügung, mit deren Hilfe ihr fabelhafte Wesen zähmen und auf ihrer Expedition durch verschiedene Biome von deren Fähigkeiten Gebrauch machen könnt.

Creatures of Ava soll noch im Jahr 2024 veröffentlicht werden. Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Demo zu Ova Magica

In Ova Magica treffen laut offizieller Beschreibung Elemente der Spiele Stardew Valley und Pokémon aufeinander. Wie der Vergleich schon andeutet, erwartet euch hier eine eigene Farm, die statt klassischer Nutztiere bunte Kreaturen beherbergt. Es handelt sich dabei um runde Blobs, welche ihr nach Belieben züchten und ausbrüten könnt. Als eure treuen Begleiter*innen stehen sie euch mit ihren variierenden Fähigkeiten bei der Feldarbeit und in Kämpfen gegen andere Blob-Trainer*innen zur Seite. Vorausgesetzt natürlich ihr kümmert euch angemessen um sie.

Am 23. Juli 2024 wird Ova Magica in die Early Access-Phase starten. Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Demo zu Into the Emberlands

Die Emberlands werden von einer düsteren Bedrohung heimgesucht, welche die Region in tiefste Dunkelheit hüllt. Als Lichtbringer müsst ihr die ewige Nacht brechen und die armen, verlorenen Knacks wieder zurück in ihr Heimatdorf führen. Was erstmal wie ein schauriges Abenteuer klingt, präsentiert sich eher als gemütliche Erkundungstour durch prozedural generierte Landschaften, bei der ihr bloß aufpassen müsst, dass eure Lichtquelle nicht erlischt. Falls doch, profitiert ihr beim nächsten Anlauf im besten Fall von einem zuvor ausgebauten Dorf.

Der Release von Into the Emberlands steht kurz bevor: Am 19. Juni 2024 geht’s in den Early Access. Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Mehr Cozy Games!

Das Steam Next Fest läuft noch bis zum 17. Juni 2024. Nutzt die Chance auf kostenlose Cozy Game-Demos also am besten, solange diese euch noch mit Sicherheit zur Verfügung stehen. Spannende neue Cozy Games findet ihr übrigens auch bei der diesjährigen Wholesome Direct, aus der wir euch unsere sieben Favoriten vorstellen möchten.

Quellen: Steam, YouTube / Ambertail Games, YouTube / Garden Witch Life, YouTube / 11 bit studios, YouTube / Top Hat Studios, YouTube / Tiny Roar