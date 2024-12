Steam: 5 kostenlose Spiele erscheinen diese Woche – darunter zwei große Hype-Titel

Um die Weihnachtszeit herum fühlt es sich nicht ungewöhnlich an, beschenkt zu werden. Vor allem gerade jetzt, da die ersten Adventskalendertürchen aufgerissen sind und der Nikolaustag naht. Auch auf der Plattform Steam kommt ähnliche Stimmung auf, denn in dieser Woche erleben insgesamt fünf neue und von vornherein kostenlose Spiele ihren Release.

Nicht immer mischt hier die Extraklasse an Gaming-Highlights mit, diesmal aber sind sogar zwei heiß erwartete Titel mit am Start. Vor allem Shooter-Fans sollten bei diesen Einträgen aufhorchen. Horror-Liebhaber*innen, ARPG-Spieler*innen und Katzen-Freund*innen kommen in den anderen drei Fällen jeweils auf ihre Kosten.

Delta Force – kostenlos und ab sofort auf Steam

Mit Delta Force startet ihr am 5. Dezember völlig kostenfrei in ein taktisches Shooter-Erlebnis. Baller-Action in vielfältiger Ausführung steht auf dem Plan. So dürft ihr etwa in PvP-Matches mit Gruppen von je 32 Leuten beweisen, dass euer Team das größere Kampfgeschick besitzt und sowohl an Land, zu Wasser als auch in der Luft das Schlachtfeld dominiert. Dazu stehen euch ein üppiges Repertoire an Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es auch einen Extraction-Modus, in dem ihr Wertgegenstände hinter feindlichen Linien bergen und möglichst unversehrt wieder abhauen müsst. Falls ihr eher PvE-Herausforderungen bevorzugt, findet ihr diese im sogenannten Überfall-Modus. Und wenn euch selbst das noch zu viel menschliche Gesellschaft sein sollte, könnt ihr euch in die Kampagne stürzen und im Alleingang Ereignisse aus dem Film Black Hawk Down von 2001 nachspielen.

Hier ein Trailer zu Delta Force:

100 New Year Cats

Das neue Jahr 2025 ist nun nicht mehr in allzu weiter Ferne. Passend dazu erscheint am 5. Dezember ein neues Spiel aus der 100 Cats-Reihe mit dem Namen 100 New Year Cats. Wie auch seine Vorgänger präsentiert sich euch das Game als niedliches Wimmelbild – diesmal mit weihnachtlicher Atmosphäre.

Eure Aufgabe ist es, alle versteckten 100 Katzen in der handgezeichneten Umgebung ausfindig zu machen. Am besten lässt sich das simple Prinzip in einer kleinen Suchsession für zwischendurch genießen, wenn ihr zum Beispiel fünf Minuten entspannen möchtet.

Dauntless

Sammelt eure Freund*innen ab dem 5. Dezember für einen actionreichen Adventsnachmittag mit Dauntless. Viel Überzeugungskraft werdet ihr nicht benötigen, eine Runde im Koop-ARPG kostet immerhin keinen Cent. Zwischen euch und einem Dasein als Slayer von Ramsgate steht einzig und allein ein Download. Dann könnt ihr über 40 Arten von gigantischen Monstern, sogenannten Behemoths, davon abhalten ihr Unwesen zu treiben.

Um bestens auf den Kampf vorbereitet zu sein, solltet ihr euren Slayer mit entsprechenden Waffen ausrüsten und mächtige Fähigkeiten erlernen. Nur so habt ihr in den offenen Jagdgründen, der Gladiatorenarena, im Rougelike- oder im Fehde-Modus eine Chance. Kleiner Hinweis am Rande: Zum Spielen von Dauntless benötigt ihr zusätzlich einen Epic Games Account.

Hier ein Trailer zu Dauntless:

Marvel Rivals

In Marvel Rivals treten eure liebsten Superhelden und Superheldinnen aus dem MCU in teambasierten Kämpfen gegeneinander an. In die Rolle verschiedener Charaktere schlüpft ihr natürlich selbst, beziehungsweise eure Mitstreiter*innen und Gegner*innen. Als Spiderman, Hulk, Iron Man oder wer auch immer euch am Herzen liegt, nutzt ihr eure Kräfte, um im online PvP-Shooter ordentlich Dampf zu machen.

Gruppen bestehen jeweils aus sechs Spieler*innen, die sich an konstant verändernden Schauplätzen miteinander messen. Dabei ist es nicht nur wichtig, sich auf den Feind zu konzentrieren: Ihr solltet auch eure Teamkolleg*innen nicht aus den Augen verlieren, falls ihr mit ihnen zusammen eine Team-Up-Fähigkeit entfesseln möchtet. Beispielsweise habt ihr als Rocket die Möglichkeit auf Groots Rücken zu steigen und gemeinsam als doppelte Bedrohung aufzutreten.

Hier ein Trailer zu Marvel Rivals:

Scauage

Trotz freudiger Kinderaugen und Stiefel voller Süßigkeiten wird es am 6. Dezember richtig düster. Das Datum markiert nämlich den Release des Horror-Spiels Scauage. Ort des Geschehens ist ein verlassenes Haus, das ihr auf der Suche nach zurückgelassenen Gegenständen durchwühlt. Doch euer Besuch birgt keinen harmlosen Sammelspaß.

Stattdessen stürzt ihr euch in ein kurzes, aber intensives Grusel-Abenteuer, bei dem euch ständige Gefühle von Paranoia und Klaustrophobie begleiten. Um eines der unterschiedlichen Enden freizuschalten, müsst ihr euch durch die Finsternis navigieren und innerhalb des Gebäudes clevere Rätsel lösen.

Hier ein Trailer zu Scauage:

Weitere Spiele im Dezember

Ein weiteres kostenloses Spiel, das den Dezember richtig aufmischen wird, ist Infinity Nikki. Dieses Cozy Open World-Game erscheint zwar nicht auf Steam, sollte deshalb aber keinesfalls unter eurem Radar bleiben.

Und damit noch nicht genug: Verlassen wir einmal die Kategorie kostenlos, eröffnet sich eine noch größere Auswahl an spannenden Neuerscheinungen zum Jahresende. Vielleicht ist ja auch was für eure Weihnachtswunschliste dabei.

