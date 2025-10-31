Nur 5,99 Euro – „Eines der besten Spiele“: Epischer PS5-Release für kurze Zeit zum Sensationspreis

Schlappe 5,99 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen – und dafür den Gewinner der Australian Game Developer Awards 2021 in der Kategorie Exzellenz im Narrativen einkassieren? Das könnt ihr noch bis zu 6. November, um 00:59 Uhr machen, denn The Forgotten City von Modern Storyteller glänzt bis dann mit eben jenem einstelligen Dumpingpreis.

Zum Vergleich: Der handelsübliche Kaufpreis verortet sich bei 29,99 Euro – sprich: Ihr könnt jetzt ganz kurz bares Geld sparen bei jenem Titel, der nicht nur Branchenpreise einheimsen konnte, sondern auch die Spieler*innen im PlayStation Store im Sturm erobert.

The Forgotten City: Zum Schnapper-Preis nur für kurze Zeit

Die Wertung der Spieler*innen im PS Store spricht für sich: Mit 4,62 von 5 Sternen glänzt The Forgotten City, vergeben von fast 3.200 Personen. Ähnlich euphorisch hört sich das Echo aus den Reihen der Spielenden auf Valves Videospielplattform an. Denn auf Steam brüstet sich The Forgotten City mit einem durchschnittlichen äußerst positiv, basierend auf der Bewertung von über 10.100 Personen. Der Titel hat also seine Fans, doch was genau bekommt ihr für euren 5-Euro-Schein und eine Handvoll Eurocents?

Veröffentlichungs-Trailer zu The Forgotten City:

Wer unter euch mindestens einmal täglich an das römische Reich denkt, zudem auf Adventure-Spiele mit starker Story steht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefallen an The Forgotten City finden – denn: In dem Spiel erkundet ihr aus der Ego-Perspektive eine antike Stadt eben während der römischen Herrschaft. Oder besser gesagt: Ihr steigt durch ein Zeitreiseportal, um in eine altertümliche Stadt zu gelangen. Hört sich abgespacet an – ist es auch. Doch das ist längst nicht alles.

The Forgotten City bündelt in sich spannungsgeladene Erkundungsstreifzüge mit Entscheidungsmöglichkeiten von moralischer Tragweite. Oder einfacher gesagt: Freunde von Detektivspielen mit ausgetüfteltem Storytelling kommen hier voll auf ihre Kosten – was auch ein solcher User-Kommentar widerspiegelt: „Ich habe nicht viel erwartet, aber es stellte sich als eines der besten Spiele heraus, welche ich den letzten Jahre gespielt habe!“

Kuriose Randnotiz: The Forgotten City hat seine Ursprünge als Fan-Mod für das populäre Bethesda-Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim. Bei dem hier vorgestellten Release für PlayStation 5 & 4 handelt es sich allerdings um eine eigenständige Veröffentlichung, die im Vergleich zur ursprünglichen Mod-Version nochmal hochwertiger aufbereitet wurde. Wer trotz Angebotspreis mit der Kaufentscheidung hadert, können wir unbedingt unseren lesenswerten Testbericht zu The Forgotten City auf 4P.de ans Herz legen.

Quellen: PlayStation Store / Dear Villagers, Steam / Modern Storyteller, YouTube / @PlayStation, Steam Community / B6German