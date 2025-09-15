Unter 90 Euro: Flotte NVMe SSD mit 2TB passt perfekt für PS5 & PC – nur kurz im Amazon-Angebot

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduzierung für eine beliebte Speicherlösung der neuesten Generation. Eine NVMe SSD von Verbatim, die Vi5000 ist auf gerade einmal 89 Euro reduziert und stellt damit eine interessante Option für alle dar, die Platzprobleme auf der PS5 oder dem PC den Kampf ansagen wollen.

Verbatim gehört zu den etablierten Herstellern im Bereich der Speichermedien und hat sich über Jahre hinweg einen Namen durch zuverlässige Lösungen gemacht. Das Unternehmen kombiniert mit der Verbatim Vi5000 🛒 bewährte Technologien mit innovativen Ansätzen, um sowohl für Gamerinnen und Gamer als auch für professionelle Anwender*innen passende Speicherlösungen zu entwickeln. Die Marke steht für Qualität und Langlebigkeit, was sich auch in den Kundenbewertungen widerspiegelt.

Für PC & PS5: Beliebter NVMe SSD-Bestseller mit Top-Bewertungen im Amazon-Angebot

Die Verbatim Vi5000 basiert auf der PCIe Gen 4-Schnittstelle und erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5.000 Megabyte pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit übertrifft herkömmliche SATA-SSDs um ein Vielfaches und sorgt für spürbar kürzere Ladezeiten bei Betriebssystemen, Anwendungen und Spielen. Die hohe Übertragungsrate wird durch die NVMe-Technologie ermöglicht, die eine direktere Kommunikation zwischen Speicher und Prozessor schafft. Bei Amazon zahlt ihr aktuell nicht einmal 90 Euro:

Verbatim Vi5000 NVMe SSD mit 2TB für 89 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 6 Prozent

Mit sagenhaften 4,5 von fünf Sternen bei rund 7.500 Bewertungen bestätigen Käufer*innen die Zuverlässigkeit dieser Speicherlösung und verhelfen der Vi5000 auf die vorderen Ränge der Bestseller des Versandhauses. Die NVMe SSD nutzt 3D-NAND-Flash-Speicher, der nicht nur für hohe Geschwindigkeiten, sondern auch für Langlebigkeit sorgt. Das TBW-Rating von bis zu 500 Terabyte gibt an, wie viele Daten über die Lebensdauer der SSD geschrieben werden können – ein Wert, der selbst bei intensiver Nutzung mehrere Jahre hält.

Besonders interessant ist die Kompatibilität zur PlayStation 5. Moderne Spielekonsolen profitieren erheblich von schnellen Speicherlösungen, da sie Ladezeiten reduzieren und ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglichen. Die Vi5000 lässt sich problemlos als Erweiterung in die Konsole einbauen und erlaubt es, Spiele direkt von der SSD zu starten und zu spielen.

Die beeindruckenden IOPS-Werte (Input/Output Operations Per Second) machen die Speicherlösung auch für kreative Anwendungen interessant. Video-Editor*innen, Fotograf*innen und Designer*innen profitieren von der schnellen Datenübertragung der Verbatim Vi5000 🛒, wenn sie mit großen Dateien arbeiten oder komplexe Projekte bearbeiten.

Sinnvolle Ergänzungen für euer Setup

Wer seine Speicherkonfiguration optimal gestalten möchte, sollte neben der primären NVMe SSD auch an zusätzliche Speicherlösungen denken. Eine größere SATA SSD oder eine klassische Festplatte eignet sich hervorragend als Sekundärspeicher für weniger häufig benötigte Dateien, Backups oder Mediensammlungen. Diese Kombination aus schnellem Primärspeicher und kostengünstigem Massenspeicher bietet das beste Verhältnis aus Leistung und Preis.

Passende Angebote findet ihr hier:

Für Gaming-Setups empfiehlt sich zusätzlich eine externe SSD wie die Samsung T7 🛒 für die Übertragung von Spielständen zwischen verschiedenen Systemen. USB 3.2-Laufwerke erreichen zwar nicht die Geschwindigkeiten interner Lösungen, bieten aber Flexibilität für mobile Gaming-Sessions oder den Transport von Daten zwischen Desktop und Laptop.

Eine weitere sinnvolle Ergänzung stellt ein hochwertiger M.2-Kühlkörper 🛒 dar. Obwohl die Verbatim Vi5000 über integrierte Temperaturkontrolle verfügt, kann zusätzliche Kühlung bei dauerhafter Volllast die Leistung stabilisieren. Passive Kühlkörper mit Wärmeleiteigenschaften sorgen dafür, dass die SSD auch bei anspruchsvollen Anwendungen ihre maximale Geschwindigkeit beibehält.

Wollt ihr euch zunächst einmal die günstige wie hochgelobte Verbatim Vi5000 🛒 schnappen, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot auf Amazon ist nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

