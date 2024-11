Ab sofort im Xbox Game Pass: Alle 3 Spyro-Klassiker – mit grafischer Überraschung

Gute Nachrichten für alle Spyro-Fans und Nostalgiker*innen unter euch: Die Spyro Reignited Trilogy ist ab sofort im Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass und Game Pass Ultimate verfügbar. Die Sammlung enthält liebevoll überarbeitete HD-Remakes der drei Originalspiele, die den kleinen lila Drachen berühmt gemacht haben: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon. Damit kehren die farbenfrohen Abenteuer des kultigen Drachen in die Wohnzimmer von Xbox- und PC-Spieler*innen zurück.

Mit der Reignited Trilogy könnt ihr euch erneut auf eine Reise durch Spyros Abenteuer begeben, die detailverliebt auf aktuelle Grafikstandards angepasst wurden. Ob auf der Suche nach entführten Drachenfreund*innen, im Kampf gegen den bösen Ripto oder bei der Rettung der Dracheneier – Spyro bietet Spielspaß, der durch die Neuauflage neu erstrahlt und sowohl Veteran*innen als auch Neulinge begeistert.

Xbox Game Pass bringt gleich 3 Abenteuer in einer Trilogie

In Spyro the Dragon geht es für euch darum, den Drachen Gnasty Gnorc aufzuhalten, der Spyros Freund*innen in Kristalle verwandelt hat. Durch feurige Attacken und geschicktes Gleiten könnt ihr die Drachenreiche erkunden, wertvolle Edelsteine sammeln und so das Land retten.

In Spyro 2: Ripto’s Rage! gerät Spyro in das magische Reich Avalar, wo er den tyrannischen Zauberer Ripto aufhalten muss. Mit neuen Kräften und der Unterstützung treuer Verbündeter erwarten euch in Avalar neue Herausforderungen und Aufgaben, die das Gameplay spannend und abwechslungsreich gestalten.

In Spyro: Year of the Dragon steht Spyro schließlich vor der Aufgabe, gestohlene Dracheneier zurückzuholen und eine hinterhältige Zauberin zu besiegen. Ihr erkundet lebendige Welten voller Schätze, trefft neue Freund*innen und erweitert Spyros Fähigkeiten, um auch diese Bedrohung abzuwenden.

Komplette Spyro Reignited Trilogy kostenlos genießen

Seit der Veröffentlichung der Spyro Reignited Trilogy im Jahr 2018 ist die HD-Neuauflage des klassischen Franchise ein Erfolg und erweckt die Abenteuer des lila Drachen zu neuem Leben. Mit der Aufnahme in den Game Pass könnt ihr euch nun ohne zusätzliche Kosten in Spyros Welt stürzen und die Spiele erleben, die für viele den Einstieg in die Gaming-Welt bedeuteten.

