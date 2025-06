Epic Games Store: Dieses Spiel mit beeindruckender Grafik jetzt kostenlos sichern – für kurze Zeit

Wöchentlich habt ihr im Epic Games Store die Möglichkeit, euch neue Gratis-Spiele zu sichern. Eine Woche lang geht für gewöhnlich eine Aktion, während der ihr euch den Titel herunterladen könnt. Behalten könnt ihr ihn dann natürlich auch über diesen Zeitraum hinaus.

Seit gestern steht euch das außergewöhnliche Indie-Abenteuer Sable zur Verfügung. Dieses fällt zunächst durch seine einzigartige Optik auf, kann aber auch durch durch sein entschleunigtes Gameplay und seine interessante Spielwelt überzeugen.

Sable bis zum 3. Juli gratis im Epic Games Store sichern

Die Cel-Shading-Grafik mit überwiegend gedeckten Farben ist unübersehbar von den Werken des französischen Comic-Zeichners Moebius inspiriert. Auch die Welt von Sable, in der es weitläufige Wüsten- und Sandsteinlandschaften, geheimnisvolle Nomadenvölker und zerbrochene Raumschiffswracks gibt, könnte aus der Feder von Moebius stammen.

Tatsächlich steckt dahinter aber das Londoner Zwei-Mann-Entwicklerstudio Shedworks, veröffentlicht wurde es von Raw Fury („Blue Prince“). Im Herbst 2021 erschienen, hat es Sable definitiv verdient, durch das Angebot im Epic Games Store noch einmal in den Fokus der Aufmerksamkeit der Gaming-Community zu stoßen.

In Gestalt der gleichnamigen Protagonistin zieht es euch in Sable hinaus in die weite Welt. Sie lässt ihr Dorf in der Wüste vorerst hinter sich, bringt ihr rumpeliges Hover-Bike auf Vordermann und startet in ein Abenteuer. Kauzige Eremiten in der Einöde, geheimnisvolle Aufzeichnungen in havarierten Raumfrachtern und tief in Höhlen verborgene Relikte sind nur einige der Dinge, die sie dabei entdecken kann.

Entschleunigtes Gameplay, atemberaubende Grafik

Das Open World-Adventure vermittelt eine beruhigende Atmosphäre – die Weite der nie bedrohlich wirkenden Wüste, das sanfte Stottern des Motors von Sables Gefährt sowie die Mystik einer fremden, längst vergangenen Zivilisation machen den Charme des Spiels aus. Der Soundtrack aus ruhigen Klängen tut sein Übriges. Kämpfe sucht ihr hier vergebens, Rätsel stehen schon eher auf eurem Speiseplan – das Spiel könnte daher Fans von Titeln wie Journey, Jusant (bald im PS Plus Abo) oder Gris (gerade im Steam Summer Sale im Angebot) munden.

Noch bis zum kommenden Donnerstag, 3. Juli, hab ihr Zeit, euch Sable im Epic Games Store zu sichern. Danach kommen mit dem Roguelike-Inventarmanager Backpack Hero und dem musikalischen Action-Adventure Figment gleich zwei neue Titel auf die Plattform.

