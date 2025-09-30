PlayStation: Düsteres Action-Rollenspiel um 90 Prozent reduziert – nur für kurze Zeit

Die Tage werden kürzer, das Licht rarer: Was wäre da passender, als ein richtig schön düsteres Action-Rollenspiel anzuwerfen, das zur Stimmung der aktuellen Jahreszeit passt?

Dabei muss das nicht einmal teuer sein, wenn wir euch aufraffen könnt, dem PlayStation Store einen Besuch abzustatten. Dort findet ihr derzeit nämlich Code Vein, ein Soulslike im Anime-Stil, passend zum baldigen Release des Sequels Ende Januar 2026 derzeit zu einem absoluten Knallerpreis.

PlayStation: Action-Rollenspiel Code Vein für unter 10 Euro

Falls ihr mit der Ankündigung von Code Vein 2 das erste Mal von dem Franchise hört, bietet sich mit dem aktuell reduzierten Vorgänger nun die ideale Möglichkeit zum Einstieg. Im PlayStation Store wandelt das Action-Rollenspiel mit klarer Soulslike-Inspiration und Anime-Look nämlich für schlappe 6,99 Euro umher und rockt damit einen Rabatt, der sich sehen lassen kann – ihr spart 90 Prozent vom ursprünglichen Kaufpreis.

Lesetipp: Und hier unser Test zu Code Vein

Aber auch die knapp sieben Euro sind ein Investment, bei dem man sich vorher zumindest mal mit dem gebotenen Inhalt auseinandersetzen sollte. Anhand der Genre-Beschreibung habt ihr vielleicht schon etwaige Vorstellungen, die ziemlich genau ins Schwarze treffen: Die düstere Welt von Code Vein lockt mit knackschweren Kämpfen, dicken Nahkampfwaffen und einer Menge energiegeladener Endgegner, die euch ans Leder wollen.

Bevor ihr euch all dem widmet, erstellt ihr in dem Action-Rollenspiel einen Charakter nach euren Vorstellungen, wobei der dazugehörige Editor seinerzeit bereits mit vielen verschiedenen Möglichkeiten begeisterten konnte. Auch die Wertungen im PlayStation Store sprechen mit 4,38 Sternen bei 16.000 abgegebenen Stimmen eine klare Sprache, wobei die 70 (Presse) und 7.5 (Spieler*innen) auf Metacritic nicht unerwähnt bleiben sollen.

Hier noch ein Trailer zur Veranschaulichung:

Zumindest für den noch bis zum 9. Oktober um 0:59 Uhr geltenden Preis könnte sich ein Blick aber lohnen – insbesondere natürlich, wenn ihr neues Action-Rollenspiel-Futter braucht, um euch nach dem immer früher passierenden Sonnenuntergang die Zeit vor dem Bildschirm oder Fernseher zu vertreiben. Alternativ schaut ihr euch an, welche Titel wir als wichtigste Rollenspiele des Jahres erachten.

Quelle: PlayStation Store, Metacritic, YouTube /BANDAI NAMCO Europe