Gnadenloses Action-Spiel feiert diesen Sommer sein Comeback – „Das ist fantastisch!“

Wer ein Mobilteil des Herstellers aus Cupertino besitzt, hat (fast schon) ein vollwertiges Gaming-Gadget jederzeit griffbereit. Zumindest Horrorfans dürfen sich durch ein Resident Evil Village gruseln, Bau-Begeisterte erkunden den Welterfolg Minecraft – und auch ein gewisses Schleichspiel namens Hitman wird bald für den gesamten Apple-Gerätepark zugänglich gemacht.

Denn Hitman: World of Assassination soll noch diesen Sommer für jedwede Apple-Gerätschaften erscheinen. Sprich: Sehr bald dürft ihr als Agent 47 eure Ziele weltweit ausschalten – egal, ob auf iPhone, iPad oder Mac. Eine spielerisch wertvolle, aber auch mörderische Aussicht, die von Spieler*innen mit Wortmeldungen wie „Das ist fantastisch“ oder „Heiliger Bimbam“ begrüßt wird. Doch was steckt genau dahinter?

Hitman World of Assassination: Baldiger Release für Apple-Geräte

„Erlebt über 100 Stunden an Inhalten mit euren Geräten im Hosentaschenformat“, rührt der offizielle Twitter-Account @Hitman am 20. Juni die Werbetrommel für die anstehende Neuveröffentlichung. Bedenkt allerdings: Ihr benötigt ein Apple-Gerät, in denen ein M1-, M2-Prozessor oder höher werkelt. Solltet ihr euch im Jahr 2020 oder später ein neues Gerät mit dem Apfel-Symbol angeschafft haben, trifft das sehr wahrscheinlich zu. Ist diese Voraussetzung gegeben, bleibt die Frage: Welche Arten von Spieler*innen werden Gefallen an einem Hitman World of Assassination finden?

Die Antwort lautet: Einerseits solchen Gamer*innen wird Hitman World of Assassination zusagen, die heimliches, bedächtiges Vorgehen gegenüber der Methode Rambo bevorzugen. Andererseits, wer ein immersives Leveldesign schätzt, bei dem große Schauplätze aufgemacht werden, die man sich Stück für Stück selbst erschließen muss, dürfte ebenfalls mit dem Auftragskiller mit dem Strichcode im Nacken warm werden.

Gerade eingefleischte Hitman-Fans dürften mit der Killermaschine ihre Freuden haben – zumindest bezeugen das beispielsweise die insgesamt „sehr positiven“ Steam-Bewertungen und ein Score auf Metacritic von 8,4. Anders gesagt: Wer bereits die Vorgänger-Teile von Entwicklungsstudio IO Interactive speziell gefeiert hat, oder allgemein mit Begeisterung an kreativen Herangehensweisen herumdoktert, um die Zielperson möglichst klammheimlich verschwinden zu lassen, dürfte mit World of Assassination spielerisch wertvolle Stunden verbringen.

Bleibt der Wermutstropfen, dass uns der Developer, abgesehen vom groben „diesen Sommer“, bislang einen konkreten Veröffentlichungstermin schuldig bleibt. Aber der kann nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Apropos mörderische Glatze: Auf Steam sorgte vor kurzem eine kontroverse Assassinen-Episode für Aufregung.

