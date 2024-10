Aktuelles Assassin’s Creed auf dem Steam Deck: Wichtiges Update für euch

Gute Nachrichten für Fans von Assassin’s Creed, die sich bevorzugt auf der Vertriebsplattform Steam tummeln: Wie bereits bekannt ist, wird Assasin’s Creed Mirage schon am 17. Oktober den Weg auf Steam finden. Bislang war das Action-Adventure klassischer Bauart über Epic Games Store oder Ubisoft Store erhältlich – nicht aber über Valves Plattform.

Die jüngste Entscheidung hat wohl vor allem auch damit zu tun, dass bei Ubisoft im Moment nicht alles rund läuft – um es mit dieser Randbemerkung zu belassen. Für uns Spieler*innen, die wir mal gerne unsere Titel auf dem Steam Deck zocken, stellt sich die entscheidende Frage: Wird Assassin’s Creed Mirage auch für Valves Handheld unterstützt? Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort.

Assassin’s Creed Mirage – „unbekannt“, aber „spielbar“ auf dem Steam Deck

Um die Frage zu beantworten, ob Assassin’s Creed Mirage auch auf eurem Steam Deck läuft, hilft ein Blick in das dazugehörige Q&A. Dieses wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht – genauer: am 10. Oktober. In dem kurz und knapp gehaltenen Eintrag „Assassin’s Creed Mirage startet am 17. Oktober auf Steam – Fragen & Antworten zum Start“, werden vier Schlüsselfragen zu Assassin’s Creed Mirage beantwortet. Eine darunter lautet: „Wird es möglich sein, Assassin’s Creed Mirage auf meinem Steam Deck zu spielen?“ Die Antwort dazu heißt:

„Das Spiel wird auf Steam Deck spielbar sein, obwohl es zum Start zunächst in der Kategorie „Unbekannt“ zu finden sein wird. Die Kategorie „Spielbar“ für das Steam Deck wird bald nach der Veröffentlichung erscheinen.“

Zur Erinnerung: Das sogenannte Deck-Verified-System ist in vier Kategorien unterteilt – „Verifiziert“, „Spielbar“, „Nicht unterstützt“ und „Unbekannt“. Die Kategorie „Spielbar“ wird definiert mit folgender Beschreibung: „Wir haben dieses Spiel noch nicht auf Kompatibilität überprüft. Probieren Sie es ruhig aus. Wir können Ihnen jedoch keine Informationen dazu geben, ob es funktioniert.“ Von dieser Markierung als „Unbekannt“ solltet ihr euch jedoch laut F&Q nicht irritieren lassen.

Diese Kategorie markiert AC Mirage als spielbar fürs Steam Deck

Denn wie es oben heißt, dürfte die Kategorie „Spielbar“ schon „bald nach der Veröffentlichung“ erfolgen. Denn einerseits ist mit dem grünen Häkchen die Kategorie „Verifiziert“ über der Kategorie „Spielbar“ mit dem gelben Ausrufezeichen hinterlegt. Andererseits dürfte das zumindest signalisieren, dass Assassin’s Creed Mirage auf dem Steam Deck funktioniert. Trotzdem muss das Spiel „gegebenenfalls vom Nutzer manuell angepasst werden“. Wem das zu kompliziert klingt: Alles Weitere zu Deck Verified erfahrt ihr beim Steam-Support.

Nebenbei bemerkt: Falls ihr mit eigenen Augen erfahren wollt, wie sich AC Mirage spielt, können wir euch nur dieses nicht mal achtminütige Gameplay-Video ans Herz legen.

Apropos Meuchelmörder-Geschichten: Versucht euer Glück und greift einen Key zu Assassin’s Creed Mirage im Rahmen einer Verlosung von Ubisoft ab – oder greift zum Release auf Steam einfach wie gewöhnlich ins Portemonnaie.

Quellen: Steam, Steam-Support