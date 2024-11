Alan Wake 2: Director hält gegen Investoren – „dürfen das niemals verlieren“

Alan Wake 2 gilt als kritischer Erfolg: Spieler*innen und Presse lobpreisten die Fortsetzung zum Schriftsteller-Thriller gleichermaßen, auch in unserem Test wusste Remedys jüngster Titel zu begeistern.

Leider bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass bei dem finnischen Entwicklerstudio der Rubel rollt: Trotz mittlerweile 1,8 Millionen verkauften Einheiten hat Alan Wake 2 es immer noch nicht ganz geschafft, seine Produktionskosten einzuspielen. In einer aktuellen Investorenkonferenz kam auch Director Sam Lake auf das leidige Thema Finanzen zu sprechen und verteidigt die kreativen Ambitionen des Studios.

Alan Wake 2: Geld ist wichtig, aber nicht alles

Am gestrigen 19. November veranstaltete Remedy eine zweieinhalbstündige Präsentation, um Investoren auf den neuesten Stand zu holen: Wie geht es mit dem Entwicklerstudio weiter? Welche Zukunftspläne sind bereits ausgearbeitet? Und natürlich auch: Wie lässt sich mit all dem Geld verdienen? Anlässlich der Veranstaltung kam auch Sam Lake zu Wort und betonte, dass man die finanzielle Frage nicht außer Acht lassen dürfe:

„Spiele benötigen lange, komplexe Produktionen. Spiele sind Erfolge auf dem neuesten Stand der Technik. Spiele sind ein Geschäft. Wir streben es an, kommerzielle Hits zu entwickeln. Das stimmt alles, alles davon ist wichtig, alles davon muss ausbalanciert sein, damit wir erfolgreich sein können. Aber was stimmt noch?“

„Spiele sind ambitionierte, leidenschaftliche Arbeiten von kreativem Ausdruck. Spiele sind hoch qualitative Unterhaltung. Was wir hier bei Remedy erschaffen, ist etwas Besonderes, und das dürfen wir niemals verlieren“, schließt Lake sein Plädoyer. Schwarze Zahlen zu schreiben schön und gut – aber wenn dabei die Leidenschaft und Kreativität zugunsten des schnöden Mammons verloren geht, kann man es auch gleich lassen.

Wie steht es um die Zukunft von Remedy?

Wie sich dieser Spagat zwischen Geld und Geist auf die Zukunft von Remedy auswirken wird, bleibt abzuwarten. Einige Pläne hat das Studio aber gestern ebenfalls enthüllt: So soll die Ultimate Edition von Control am 12. Februar 2025 endlich auch für Mac erscheinen und ein kostenloses Update wird plattformexklusive Inhalte für alle Spieler*innen zugänglich machen – gemeint sein dürfte damit unter anderem die nur auf der PlayStation verfügbare Mission, die von Hideo Kojima höchstpersönlich vertont wurde.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem enthüllte man, dass Control 2 ein Action-Rollenspiel werden soll – eine brandneue Information. Der Vorgänger wurde von Remedy als Action-Adventure bezeichnet, ihr solltet also mit einigen Änderungen rechnen. Welche das sein könnten, verraten wir euch in einem anderen Artikel.

Um die Wartezeit bis zum noch unangekündigten Release-Termin zu überbrücken, lohnt sich vielleicht ein Blick auf die am 22. Oktober veröffentlichte Erweiterung Haus am See, die auch in der physischen Version von Alan Wake 2 enthalten ist.

Quelle: Remedy Entertainment, Twitter /@remedygames