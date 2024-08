Dragon Age: The Veilguard – Alle Infos zu Release, Plattformen, Begleitern und mehr

Aus dem Projekt Dragon Age: Dreadwolf wurde das Spiel Dragon Age: The Veilguard, welches dem Franchise nach stolzen zehn Jahren ohne neuen Ableger endlich wieder neues Leben einhauchen soll.

Mit Spannung beobachten die Fans, was Studio BioWare ihnen auf dem Weg zum Release an zu erwartenden Inhalten präsentiert. Wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst, die bisher über das Game bekannt sind.

Release und Plattformen: Wann und worauf erscheint Dragon Age: The Veilguard?

Mittlerweile, recht knapp vor dem Endspurt der Entwicklung, ist endlich auch ein Releasetermin von Dragon Age: The Veilguard bekannt. Der zu der Ankündigung des entsprechenden Datums mitgelieferte Trailer verrät den 31. Oktober 2024 als Tag der Veröffentlichung. Diese Information sickerte übrigens bereits zuvor inoffiziell an die Öffentlichkeit.

Wenn ihr also draußen das Treiben Süßigkeiten-hungriger Kinder vernehmt, ist es schon so weit und der neueste Dragon Age-Teil hat die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erreicht. Auf letzterem Gerät werdet ihr übrigens nicht zusätzlich die EA App benötigen, um per Steam ins Abenteuer zu starten.

Welche Editionen von Dragon Age: The Veilguard können vorbestellt werden und wie teuer sind sie?

Seitdem Dragon Age: The Veilguard mit einem Geburtstermin versehen wurde, dürfen auch Vorbestellungen getätigt werden. In der Standard-Edition für 59,99 auf PC oder 79,99 auf Konsolen (hier 10 Prozent Rabatt mit EA-Play) erhaltet ihr neben dem Basisspiel zusätzlich das kosmetische Item Blutdrachen-Rüstung. Die Deluxe-Edition kommt mit folgenden optischen Extras:

Kosmetische Blutdrachen-Rüstung

6 Waffen-Anpassungen für Rook

1 Krieger*in-Rüstungsset-Aussehen für Rook

1 Magier*in-Rüstungsset-Aussehen für Rook

1 Schurk*in-Rüstungsset-Aussehen für Rook

7 Waffen-Aussehen für Gefährt*innen

7 Rüstungsset-Aussehen für Gefährt*innen

und kostet 79,99 Euro für PC und 99,99 Euro für PlayStation und Xbox (89,99 Euro mit EA Play).

Story: Worum geht es überhaupt in Dragon Age: The Veilguard?

Schauplatz der Geschichte im vierten Ableger der Dragon Age-Reihe ist die Welt von Thedas. Wie zu vermuten wahr, gilt hier nicht das Motto Friede, Freude, Eierkuchen, denn zwei uralte Elfengötter haben sich aus der Finsternis erhoben und drohen nun das Reich ins Verderben zu stürzen. Euer Einsatz ist gefragt, um das bevorstehende Übel zu verhindern.

Ganz ohne Begleitung werdet ihr dabei allerdings nicht weit kommen, daher solltet ihr nicht auf die Hilfe eurer sieben Gefährten und Gefährtinnen verzichten. Zusammen werdet ihr zur sogenannten Schleierwache und stellt euch mit vereinten Kräften epischen Gegnern wie der dunklen Brut, Dämonen und Drachen entgegen.

Auf eurem Weg durch ein von Kriegen und Konflikten gezeichnetes Land lernt ihr nicht nur die Geschichten des Volkes, sondern erfahrt gleichzeitig mehr über die einzigartigen Hintergründe eurer Gruppenmitglieder. Während des gemeinsamen Abenteuers können unabhängig des Geschlechts sowohl Freund- als auch Liebschaften entstehen. Es soll wohl auch keine Scheu davor herrschen, zum richtigen Zeitpunkt alle Hüllen fallen zu lassen.

Eure Entourage könnt ihr jedoch nicht selbst kontrollieren, wie es in vorigen Ablegern der Reihe der Fall gewesen ist. Diese Info stammt aus einem Interview von Edge-Magazin mit Game Director Corinne Busche. Ihrer Aussage nach soll es zu komplex sein, neben dem eigenen Charakter ebenfalls die Verantwortung über eine weitere Figur zu übernehmen. Zumindest laut Fazit von Tests, bei denen das alte Modell noch verbaut war.

Außerdem sei es den Entwickler*innen wichtig, dass sich eure NPC-Freund*innen wie selbstständige Personen anfühlen. Dafür sollen auch die entsprechenden Synchronsprecher*innen sorgen, deren Identität mittlerweile gelüftet wurde. Insgesamt vertonte der komplette Cast von Dragon Age: The Veilguard übrigens über 5 Jahre lang ganze 700 Charaktere. Unter den Beteiligten mischt auch ein Künstler mit, der euch aus Baldur’s Gate 3 bekannt vorkommen könnte.

Welche Begleiter*innen gibt es in Dragon Age: The Veilguard?

Harding – Die rothaarige Zwergin übernimmt in eurer Gruppe die Rolle der Späherin. Als primäre Waffe trägt sie einen Bogen, den sie zielsicher auf ihre Feind*innen richtet. Auch in Sachen Magie ist sie bewandert. Charakterlich zeichnet sie sich durch ihr großes Herz und ihren unerschütterlichen Optimismus aus.

Davrin – Er zählt sich zu den sogenannten Grauen Wächtern, einem Orden, der sich dem Schutz vor der Dunklen Brut verschrieben hat. Seine Spezialität ist die Monsterjagd, passend dazu wird der Elf von einem jungen Griffon begleitet. Davrin lässt sich als mutig und charmant beschreiben.

Bellara – Als waschechte Schleierspringerin hat sie sich der Erforschung alter Elfenruinen verschrieben. Ihr großer Traum ist es, die Geheimnisse der ursprünglichen Heimat der Elfen, Elvhenan, ans Licht zu bringen. Ihr Vorgehen zeichnet sich durch ihre hohe Konzentration aus, sie kann sich aber auch von einer kreativen und romantischen Seite zeigen.

In Dragon Age: The Veilguard stehen euch sieben Begleiter*innen zur Seite Credit: BioWare / Electronic Arts

Taash – Sie gehört der Spezies Qunari an, wie an ihrer bleichen Haut und den Hörnern zu erkennen. Zu der Organisation Meister des Schicksals, welche sich aus kühnen Entdecker*innen, Jäger*innen und Schatzsucher*innen aus Rivain zusammensetzt, pflegt sie enge Verbindungen. Dementsprechend ist die Drachenjägerin Abenteuern und den zugehörigen Risiken auch selbst nicht abgeneigt.

Lucanis – Der erfahrene Assassine ist Mitglied eines elitären Verbunds, der sich unter dem Namen Krähen von Antiva mit Diebstahl, Spionage und Meuchelmord verdingt. Seiner Arbeit erledigt er unter voller Konzentration und mit dem nötigen Pragmatismus. Auf sozialer Ebene kann er dafür nur wenig nützliche Fähigkeiten vorweisen.

Emmerich – Ein Nekromant, dessen Wurzeln in die Region Nevarra führen. Er versteht sich als Gelehrter und zeichnet sich durch seine wohlmeinende Art aus. Immer mit dabei hat er seinen Assistenten Manfred, ein Skelett, dem er neues Leben eingehaucht hat.

Neve – Sie sieht sich Rebellin, die für die Rechte des Volkes einsteht. Konsequenterweise unterstreicht sie ihre Bemühungen durch eine Mitgliedschaft bei den Schattendrachen, welche sich gegen die Ungerechtigkeit in Tevinter aufbäumen. Auf ihrer Mission hin zu einer besseren Welt bringt die Privatdetektivin einen gewissen Zynismus mit.

Was verrät der Trailer über Dragon Age: The Veilguard?

Im Juni 2024 präsentierten BioWare und EA einen ersten Trailer zu ihrem neuesten Vorhaben mit der Dragon Age-IP. In dem etwa zwei Minuten langen Video erfahren wir, noch nicht viel darüber, was uns im fertigen Spiel ewartet, es bleibt bei einer Vorstellung der Charaktere. Was allerdings sofort klar wird, ist, dass die Fantasy-Welt einer optischen Umgestaltung unterzogen wurde. Statt eines wie sonst recht realitätsnahen Artstyles, sehen wir hier Comic-Einflüsse durchscheinen. In den Kommentaren wird der Look mit bissigen Einwürfen wie: „Oh cool, Overwatch hat endlich Fantasy-Skins veröffentlicht“ (@shadowofthemoon9195) beschrieben.

Unmut herrscht derweil auch über die Entscheidung, dass Dragon Age: The Veilguard ohne böse Blutmagie auskommen soll.

Gameplay: Wie fallen die Spielmechaniken aus?

Bei der Erstellung eures Charakters, eines sogenannten Rook, wählt ihr aus den drei Klassen Krieger*in, Magier*in und Schurk*in. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, stehen euch zwei unterschiedliche Waffentypen und spezielle Fähigkeiten zur Verfügung. Gesammelte Erfahrungswerte übersetzen sich in Stufenaufstiege, die neue Optionen für die Fertigkeitsbäume eurer Gruppe freischalten. Macht ihr zusätzlich Gebrauch von Artefakten, lässt sich eurer Build weiter aufwerten.

Den verschiedenen Gegner-Typen begegnet ihr in Echtzeit-Kämpfen, die ihr durch eine kluge Kombination aus Angriffen, Parade und Ausweichen gewinnt. Über das Fähigkeitenrad für Gefährtinnen und Gefährten sichert ihr euch zusätzliche Unterstützung. Ein circa zwanzig-minütiger Gameplay-Ausschnitt zeigt die Mechaniken des Fantasy-Rollenspiels im Details:

Damit alle Spieler*innen das richtige Niveau an Herausforderung für sich selbst festlegen können, sind vielfältige Optionen vorgesehen, die den Schwierigkeitsgrad beeinflussen.

Quellen: ea.com, dragonage.fandom.com, YouTube / Dragon Age, GamesRadar