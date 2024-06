Als ambitionierter Diablo-Konkurrent gestartet: Entwickler geben Wolcen auf

Einst als potenzielle Diablo-Alternative gehandelt, startete das Hack’n’Slash-RPG Wolcen: Lords of Mayhem im Jahr 2020, kam über den Status eines Geheimtipps für wirkliche Genre-Fans aber nicht hinaus. Auch nach dem Early Access hatte es lange mit Bugs zu kämpfen. Jetzt ziehen die Entwickler den Stecker.

Auf der Steam-Seite des Spiels verkünden die Entwickler, die schlicht Wolcen Studio heißen, dass das Spiel künftig keinen Support und keine Updates mehr erhält und auch der Multiplayer-Modus ab dem 3. September 2024 nicht mehr funktionieren wird. Die Community reagiert auf eine bei Steam zuletzt viel beobachtete Weise.

Ab September ist in Wolcen Schluss mit Multiplayer-Action

„Danke für euren unerschütterlichen Support und eure Geduld. Es ist eine Weile her seit unserem letzten Update und wir entschuldigen uns für unser Schweigen. Wir mussten eine ernsthafte Entscheidung treffen, die viel Zeit und ehrliche Reflexion erforderte.“ Wenn eine Ankündigung eines Entwicklers so anfängt, folgen meist nicht wirklich positive Nachrichten. Und tatsächlich haben die Macher von Wolcen: Lords of Mayhem so den Abgesang auf ihr Action-RPG eingeleitet.

Man habe Wolcen in vielen Facetten immer wieder geupdated, so die Entwickler, „von neuen Kapiteln und Items, Balancing von Fähigkeiten und Gameplay bis zum Implementieren von neuen Animationen“. Dennoch sei man auf Hürden gestoßen, die eine weitere Verbesserung verhindern würden. Daher sei man schweren Herzens zu dem Entschluss gekommen, von weiteren Entwicklungen abzusehen. „Das erlaubt uns, uns auf künftige Projekte zu konzentrieren und die Lehren, die wir aus der Entwicklung von Wolcen gezogen haben, dahin zu übertragen.“

Steam-Reviews gehen in den Keller

Das Spiel werde natürlich im Singleplayer-Modus weiterhin spielbar und künftig zu einem dauerhaft reduzierten Preis erhältlich sein. Bei den Spieler*innen scheint das aber keine attraktive Alternative zu sein: Die jüngsten Steam-Reviews bescheinigen Wolcen eine „überwältigend negative“ Bilanz. „Die Entwickler haben das Spiel verlassen“, ist dort zum Beispiel von User Pon de Lion zu lesen. „Kauft nicht deren ‚nächstes Projekt‘, es könnte wieder passieren.“ Auch Alleric zeigt sich enttäuscht:

„Schon 2020 gab es Reviews, die davor gewarnt haben, dieser Firma nicht zu trauen. Ich habe das Spiel gekauft und es war grottenlangweilig. Und jetzt, vier Jahre später, heißt es, die Entwickler wollten daraus lernen? Für ihr nächstes Projekt? Nicht für dieses, für das die Leute gezahlt haben? Sie beenden den Multiplayer-Modus von einem Action-RPG, stellen den Support ein und ziehen weiter… Wir waren gewarnt.“ „Alleric“ auf Steam

Schon zu Release hatte Wolcen: Lords of Mayhem viele kritische Reviews zu verzeichnen, insgesamt hielten sich positive und negative Bewertungen aber in etwa die Waage. Nun scheint es so, als würde Wolcen ins Kreuzfeuer der Review-Bomber geraten, wie kürzlich unter anderem bei Helldivers 2 geschehen.