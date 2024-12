Als Assassin’s Creed in Hogwarts Legacy: ganz kostenlos und ohne Mods – sofort ausprobieren

Wenn die Meuchelmörder*innen aus Assassin’s Creed und Zauber*innen aus Hogwarts Legacy aufeinanderprallen, dann passt vorne und hinten nichts zusammen, oder? Sollte man meinen. Allerdings beweisen kreative Fans längst, dass sich mit wenigen Handgriffen (und vor allem der richtigen Klamotte) mitten in der virtuellen, offenen Spielwelt von Harry Potter ein Stück Assassin’s Creed auftragen lässt. Erfahrt jetzt, wie einfach das funktioniert.

Sich wie ein AC-Charakter in Hogwarts Legacy kleiden – so klappt es

Richtig gelesen: Denn dieses Assassin’s Creed-Outfit, so gesehen in Hogwarts Legacy, hat zwar schon einige Monate auf dem sprichwörtlichen Buckel, doch vorenthalten wollen wir euch diesen kuriosen Trick trotzdem nicht. Aufgetaucht ist dieses Kleinod, wie nicht anders zu erwarten im Gaming-Kabinett der Kuriositäten, auf Reddit. Die oder der Nutzer*in demonstriert anhand eines Screenshots, wie ihr euren Spieler*innencharakter in Hogwarts Legacy herrichten könnt. Und zwar so, dass das Outfit eures Charakters frappiert an die typischen Kapuzenträger-Klamotten aus der Assassin’s Creed-Reihe erinnert.

Dankenswerterweise teilt die Person auch direkt, welche Einzelteile ihr benötigt, um dieses Assassin’s Creed-Outfit selber umzusetzen (und umzulegen). Zunächst benötigt ihr erstmal die sogenannte Schatzsucher-Kleidung – diese bildet die Ausgangsbasis für den kompletten Dress. Wichtig ist dann vor allem Herodianas Cape als nächstes Stück, da euch dieses die für den stilechten Assassin’s Creed-Look benötigte Kapuze liefert. Als Extra dürft ihr das Arrangement mit der Legendären Maske abrunden. Diese Maske ist zwar eher optional, aber durch das Teil ähnelt ihr erst wirklich einem der historisch wertvollen Profi-Meuchler aus dem Hause Ubisoft.

Und wem das jetzt alles zu hemdsärmelig und nicht authentisch genug ist: Ein weiterer, kreativer Fan hat mit einer kostenlosen Modifikation für Hogwarts Legacy auf Nexus Mods längst dafür gesorgt, dass wir wahlweise im ikonischen Dress eines Ezio Auditore da Firenze aus Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations durch die magische Zauberwelt wirbeln können.

Quelle: Reddit / @TheRealiSocketz