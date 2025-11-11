Amazon Prime Gaming: Gefeiertes Open World-Rollenspiel wenige Tage kostenlos abstauben

Wer ein Abo bei Amazon Prime, oder genauer Amazon Prime Gaming, besitzt, kommt im Rahmen des kostenpflichtigen Angebots in den Genuss vieler, hochwertiger Titel – für die üblicherweise Geld fällig werden. Doch Halt! Ganz richtig muss es heißen: Im Rahmen des Cloud-Gaming-Diensts Amazon Luna genießt ihr solche Vorteile. Aber dazu gleich mehr, denn so oder so krallt ihr euch noch bis zum 26. November den RPG-Kracher Fallout 3.

Genauer verbringt ihr jetzt etliche Stunden in Fallout 3: Game of the Year Edition, wenn ihr mögt. Das 2008 veröffentlichte Rollenspiele stellte seinerzeit einen Neustart für die postapokalyptische RPG-Reihe ein, war es doch der erste Titel unter Bethesdas Flagge und der erste, richtige 3D-Titel der Reihe – wahlweise aus der First- oder Third-Person-Perspektive spielbar. Also, seid ihr bereit?

Fallout 3: Game of the Year Edition – für kurze Zeit bei Amazon Luna

Um Verwirrungen vorzubeugen: Der Versandhausriese hat im Oktober dieses Jahres bekanntgeben, die Marke Amazon Prime Gaming werde eingestellt – wobei Abonnent*in sich darüber nicht weiter sorgen müssen. Schließlich findet ihr, sofern ein Abo bei Amazon Prime euer Eigen ist, das, was zuvor Amazon Prime Gaming hieß, jetzt eben beim Cloud-Dienst Amazon Luna – wie Game Rant berichtet hat. Hört sich verwirrend an, sollte aber eurem Spielspaß mit Fallout 3 keinen Abbruch tun.

Zugegeben: Fallout 3 genießt nicht den Stellenwert von Fallout: New Vegas in der Community, noch ist es einsteigerfreundlich wie Fallout 4 – und dennoch: Was uns seinerzeit im Test zum postapokalyptischen Rollenspiel rund ums brachliegende Ödland begeistert hat, gilt mit Einschränkungen bis heute. Anders formuliert: Die riesige Spielwelt, viele spannende Missionen, packende Hauptstory und der schwarze Humor reizen Spieler*innen bis in die Gegenwart – und aktuell konkret bei Amazon Luna.

Lesetipp: Unser zeitgenössischer Test zu Fallout 3

Doch was genau beinhaltet die Game of the Year Edition zu Fallout 3 eigentlich – abgesehen vom Basisspiel, versteht sich. Kurz gesagt, findet ihr in dem Paket zusätzlich alle fünf DLCs, also Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta. Wer auch noch den letzten Winkel dieser unwirtlichen Welt erkunden möchte, kann mit dem RPG-Brecher im Übrigen gut und gerne hunderte Spielstunden zubringen.

Wer hingegen in das spielerisch wertvolle Ödland nach dem Weltuntergang eintauchen möchte, aber partout nichts mit dem dritten Hauptteil anfangen kann, sollte noch bis zum 19. November nach Fallout: New Vegas Ultimate Edition ebenfalls bei Amazon Luna Ausschau halten. Das, oder ihr lasst noch bis spätestens zum 12. November die Vampire aus The Masquerade – Reckoning of New York beim ehemaligen Amazon Prime Gaming tanzen.

Quellen: Game Rant, Amazon Luna, HowLongToBeat.com