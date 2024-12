Amazon Prime Gaming verschenkt 10-mal „kostenlose“ Spiele – aus besonderem Anlass

Freut ihr euch schon auf die Serie Secret Level? Ja, Nein, Vielleicht? Bei der aktuellen Sonderaktion von Amazon Prime Gaming ist das erstmal zweitrangig, solange ihr Kunde des zugehörigen Abo-Services seid und Bock auf kostenlose Spiele habt.

Angehende Fans dürfen sich nämlich genauso über die „Gratis“-Games zum Anlass des Show-Releases freuen, wie jede*r andere mit hungriger Spiele-Bibliothek. Ganze zehn Titel werden an Abo-Inhaber*innen verschenkt, passend zu den Storys aus der erscheinenden Staffel.

Amazon Prime Gaming liefert „kostenlose“ Hochkaräter

Hinter dem Namen Secret Level verbirgt sich eine Kurzfilm-Sammlung in Serienform, ähnlich wie bei Love, Death & Robots – einem vorigen Projekt des Zweiergespanns aus Regisseur Tim Miller und ausführendem Produzenten Dave Wilson. Jede Folge beschäftigt sich mit einer anderen IP aus dem Videospielkosmos. Passend dazu bekommt ihr als Inhaber*innen eines Amazon Prime Abos nun folgende Games ohne jegliche Zusatzkosten angeboten:

The Outer Worlds (GOG Code)

(GOG Code) Wahrhammer 40.000: Space Marine (Amazon Games App, nur Singleplayer)

(Amazon Games App, nur Singleplayer) Spelunky (GOG Code)

(GOG Code) Baldur’s Gate: Enhanced Edition (GOG Code)

(GOG Code) Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition (GOG Code)

(GOG Code) Neverwinter Nights: Enhanced Edition (GOG Code)

(GOG Code) Warhammer 40.000: Dawn of War (Amazon Games App, nur Singleplayer)

(Amazon Games App, nur Singleplayer) Warhammer 40.000: Dawn of War 2 (Amazon Games App, nur Singleplayer)

(Amazon Games App, nur Singleplayer) Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Necromunda: Hired Gun (Epic Games Store)

Auf den Startschuss für das Abgreifen der Spiele braucht ihr gar nicht mehr zu warten: Ab sofort könnt ihr beherzt zugreifen und die Titel mit den Daten aus eurem Amazon Prime-Konto auf der jeweils angegebenen Plattform aktivieren. Nur Warhammer 40.000: Dawn of War 2 bildet die Ausnahme: hier müsst ihr noch bis zum 12. Dezember ausharren.

Weitere Amazon Prime Gaming-Highlights

Solltet ihr Cloud Gaming über Amazon Luna nutzen, kann euch dank Prime jetzt außerdem Mega Man 11 gehören. Eine weitere Aufmerksamkeit erwartet euch am Releasetag von Secret Level, dem 10. Dezember. Dann wird sich ein Extra mit Bezug zu New World: Aeternum offenbaren.

Möglich, dass ihr nach etwas Spielzeit in den ganzen „kostenlosen“ Anschaffungen Neugier auf deren Serienpendant entwickelt. Gut also, dass ihr nicht mehr auf die gleichzeitige Veröffentlichung der ersten acht Folgen warten müsst.

Welche Titel bei Amazon Prime Gaming gerade noch so für lau an Kunden und Kundinnen rausgegeben werden, erfahrt ihr in unserer Vorstellung der Aktion im Monat Dezember.

Quellen: Pressemitteilung, YouTube / Prime Video