Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen jetzt 11 Geschenke

In den kommenden Oktoberwochen dürfen sich Amazon Prime Gaming-Abonnentinnen und Abonnenten wieder auf frische und vor allem viele Gratis-Games freuen. Wer eine aktive Mitgliedschaft besitzt, darf sich dann ohne Aufpreis mit frischem Input versorgen.

Die nach und nach verfügbaren Spiele lassen sich nämlich wie gewohnt kostenlos freischalten und direkt über die Plattform nutzen. Nach der Aktivierung verbleiben sie für euch dauerhaft im persönlichen Spielekonto – ein Vorteil, den vergleichbare Angebote oft nicht mitbringen.

Amazon Prime Gaming im Oktober: Wöchentlich neue Titel

Ein großer Pluspunkt: Das Angebot an kostenlosen Spielen wird auch diesen Monat wieder jeden Donnerstag erweitert. Durch die regelmäßige Veröffentlichung zusätzlicher Titel lohnt es sich ganz besonders, häufiger vorbeizuschauen. Wer gern Neues ausprobiert, wird hier fündig.

Laut offiziellen Informationen warten insgesamt 14 Spiele auf interessierte Nutzer*innen – seit dem 2. Oktober werden sie schrittweise freigegeben. „Das Lineup diesen Monat lockt mir vampirischen Abenteuern in Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York oder postapokalyptischer Action in Fallout: New Vegas Ultimate Edition.“

Jetzt verfügbar

DragonStrike [GOG Code] – Kämpft im Krieg der Lanze gegen die finsteren Drachenarmeen von Ansalon. Als solamnische Ritter*in fliegt ihr auf edlen Drachen in den Himmel, um das Böse zurückzuschlagen.

[GOG Code] – Kämpft im Krieg der Lanze gegen die finsteren Drachenarmeen von Ansalon. Als solamnische Ritter*in fliegt ihr auf edlen Drachen in den Himmel, um das Böse zurückzuschlagen. Tormented Souls [Amazon Games App] – Erlebt klassischen Survival-Horror in moderner Form. Ihr begebt euch als Caroline Walker in eine unheimliche Villa, die zu einem Krankenhaus umgebaut wurde, und sucht nach verschwundenen Zwillingen.

[Amazon Games App] – Erlebt klassischen Survival-Horror in moderner Form. Ihr begebt euch als Caroline Walker in eine unheimliche Villa, die zu einem Krankenhaus umgebaut wurde, und sucht nach verschwundenen Zwillingen. XCOM 2 [GOG Code] – 20 Jahre nach der Alien-Invasion führt ihr den Widerstand der Menschheit an. Baut euer Team auf, kämpft aus dem Untergrund heraus und sabotiert die neue Weltordnung.

[GOG Code] – 20 Jahre nach der Alien-Invasion führt ihr den Widerstand der Menschheit an. Baut euer Team auf, kämpft aus dem Untergrund heraus und sabotiert die neue Weltordnung. Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York [Epic Games Store] – Ihr seid Vampire im Machtkampf zwischen Camarilla und Anarchs. Navigiert durch Intrigen, trefft schwierige Entscheidungen und überlebt in der düsteren World of Darkness.

[Epic Games Store] – Ihr seid Vampire im Machtkampf zwischen Camarilla und Anarchs. Navigiert durch Intrigen, trefft schwierige Entscheidungen und überlebt in der düsteren World of Darkness. EMPTY SHELL [GOG Code] – Ihr wacht in einer geheimen Anlage auf einer einsamen japanischen Insel auf – ohne zu wissen, warum ihr dort seid. Findet heraus, was hinter der mysteriösen Rettungsmission steckt.

[GOG Code] – Ihr wacht in einer geheimen Anlage auf einer einsamen japanischen Insel auf – ohne zu wissen, warum ihr dort seid. Findet heraus, was hinter der mysteriösen Rettungsmission steckt. Fallout: New Vegas Ultimate Edition [GOG Code] – Erkundet die Mojave-Wüste, trefft auf Fraktionen und entscheidet über euer Schicksal. Mit allen Add-ons und Extras ist dies das ultimative Fallout-Erlebnis.

[GOG Code] – Erkundet die Mojave-Wüste, trefft auf Fraktionen und entscheidet über euer Schicksal. Mit allen Add-ons und Extras ist dies das ultimative Fallout-Erlebnis. True Fear: Forsaken Souls Part 1 [GOG Code] – Taucht in einen psychologischen Horror ein, löst Rätsel und entdeckt Geheimnisse in einer beklemmenden, düsteren Atmosphäre.

[GOG Code] – Taucht in einen psychologischen Horror ein, löst Rätsel und entdeckt Geheimnisse in einer beklemmenden, düsteren Atmosphäre. Hellslave [GOG Code] – Um die Menschheit vor der Vernichtung zu retten, schließt Ihr einen Pakt mit einem Dämon. Nutzt Höllenkräfte – aber seid euch sicher: Der Preis ist hoch.

[GOG Code] – Um die Menschheit vor der Vernichtung zu retten, schließt Ihr einen Pakt mit einem Dämon. Nutzt Höllenkräfte – aber seid euch sicher: Der Preis ist hoch. True Fear: Forsaken Souls Part 2 [GOG Code] – Setzt die gruselige Reise fort, löst neue Rätsel und entdeckt dunkle Geheimnisse in der Fortsetzung des gefeierten Horror-Adventures.

[GOG Code] – Setzt die gruselige Reise fort, löst neue Rätsel und entdeckt dunkle Geheimnisse in der Fortsetzung des gefeierten Horror-Adventures. Lost & Found Agency Collector’s Edition [Legacy Game Code] – Als Detektive sucht ihr in geheimnisvollen Orten nach verlorenen Objekten. Findet Hinweise, deckt Geheimnisse auf und bringt Licht ins Dunkel.

[Legacy Game Code] – Als Detektive sucht ihr in geheimnisvollen Orten nach verlorenen Objekten. Findet Hinweise, deckt Geheimnisse auf und bringt Licht ins Dunkel. Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code] – Erlebt das legendäre postapokalyptische Abenteuer neu – inklusive aller fünf Add-ons. Überlebt, kämpft und formt euer Schicksal im Ödland.

30. Oktober

You Will Die Here Tonight [GOG Code] – Erkundet eine mysteriöse Villa, kämpft gegen albtraumhafte Feinde und versucht, das Überleben eurer Eliteeinheit zu sichern.

[GOG Code] – Erkundet eine mysteriöse Villa, kämpft gegen albtraumhafte Feinde und versucht, das Überleben eurer Eliteeinheit zu sichern. Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App] – Erkundet als Maia den uralten Wald von Białowieża, deckt Geheimnisse eurer Familie auf und erlebt mystische Begegnungen in einer Geschichte voller Mythen.

[Amazon Games App] – Erkundet als Maia den uralten Wald von Białowieża, deckt Geheimnisse eurer Familie auf und erlebt mystische Begegnungen in einer Geschichte voller Mythen. Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition [Amazon Games App] – Taucht in neue schaurige Geschichten ein, löst Rätsel und stellt euch dem nächsten Kapitel des Horrors – perfekt für Halloween.

Kosten und Leistungen bei Amazon Prime Gaming

Alle genannten Vorteile sind ohne Zusatzkosten im normalen Prime-Abo 🛒 enthalten. Derzeit liegt der Monatsbeitrag bei 8,99 Euro, während das Jahresabo bei 89,95 Euro liegt. Für Studierende und Auszubildende gibt es ein vergünstigtes Angebot ab 4,49 Euro monatlich.

Laut futurezone.de können auch Empfänger*innen sozialer Leistungen oder Menschen mit Rundfunkgebührenbefreiung einen Rabatt von 50 Prozent in Anspruch nehmen.

So lässt sich Prime Gaming beenden

Wer den Gaming-Dienst nicht weiter nutzen möchte, kann die Funktion jederzeit über die Amazon-Kontoeinstellungen im Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ deaktivieren. Wichtig: Die Kündigung sollte mindestens zwei Tage vor der nächsten Abrechnung erfolgen, um Zusatzkosten zu verhindern.

Wer lediglich auf Gaming-Extras verzichten will, kann Twitch Prime separat abschalten – so bleibt Prime Video weiterhin verfügbar, während die Gaming-Inhalte ausgeblendet werden. Ideal für alle, die ihr Abo flexibel gestalten möchten.

