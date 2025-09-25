Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen jetzt 11 Geschenke

In den kommenden Wochen dürfen sich Nutzer*innen von Amazon Prime Gaming erneut auf eine Reihe kostenloser Spiele freuen. Wer über ein aktives Abo verfügt, kann sich auf eine bunte Auswahl neu verfügbarer Titel einstellen.

Die Spiele stehen euch wie üblich ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und lassen sich direkt über die Plattform aktivieren. Einmal eingelöst, bleiben sie dauerhaft in der eigenen Spielebibliothek vorhanden – ein Pluspunkt, den viele andere Dienste nicht bieten.

Besonders praktisch: Wie schon in den Vormonaten wird das Spiele-Line-up bei Amazon Prime Gaming in einem wöchentlichen Rhythmus erweitert. Jeden Donnerstag erscheinen neue Titel, was regelmäßiges Vorbeischauen besonders lohnenswert macht. Wer nach neuen Spielerlebnissen sucht, wird hier sicher fündig.

Laut offizieller Ankündigung dürfen sich Gamer*innen auf insgesamt elf kostenlose Titel freuen, die seit dem 5. September nach und nach verfügbar gemacht werden: „Diesen Monat erleben Spieler tiefgehendes Strategie-Gameplay mit Sid Meier’s Civilization IV®: The Complete Edition und epische Fantasy-Geschichten in Dungeons & Dragons: Ravenloft Series“, heißt es dazu im Detail.

Jetzt verfügbar:

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG Code) – Dunkles Horror-Abenteuer in Ravenloft, inklusive Strahd’s Possession und Stone Prophet.

– Dunkles Horror-Abenteuer in Ravenloft, inklusive Strahd’s Possession und Stone Prophet. Into The Breach (Epic Games Store) – Rundenbasierte Strategie, in der Mechs gegen Alien-Bedrohungen antreten.

– Rundenbasierte Strategie, in der Mechs gegen Alien-Bedrohungen antreten. Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition (GOG Code) – Strategieklassiker mit Hauptspiel und allen Erweiterungen.

– Strategieklassiker mit Hauptspiel und allen Erweiterungen. Afterimage (Amazon Games App) – Handgezeichnetes 2D-Action-Adventure mit schnellen, dynamischen Kämpfen.

– Handgezeichnetes 2D-Action-Adventure mit schnellen, dynamischen Kämpfen. Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG Code) – Abenteuer im Weltraum mit Piraten und Verschwörungen.

– Abenteuer im Weltraum mit Piraten und Verschwörungen. Tower of Time (GOG Code) – Dungeon-Crawler mit innovativer Zeitmanipulation im Kampf.

– Dungeon-Crawler mit innovativer Zeitmanipulation im Kampf. Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App) – Rundenbasiertes Survival-RPG in den gefährlichen Minen des Titan.

– Rundenbasiertes Survival-RPG in den gefährlichen Minen des Titan. Residual (GOG Code) – Survival-Abenteuer in einer prozedural generierten Sci-Fi-Welt.

– Survival-Abenteuer in einer prozedural generierten Sci-Fi-Welt. FATE: The Cursed King (GOG Code) – Letzter Teil der Action-RPG-Reihe mit neuen Features und Herausforderungen.

– Letzter Teil der Action-RPG-Reihe mit neuen Features und Herausforderungen. Mystical Riddles: Ghostly Park Collector’s Edition (Legacy Games Code) – Wimmelbild-Abenteuer rund um ein düsteres Ritual in einem verlassenen Park.

– Wimmelbild-Abenteuer rund um ein düsteres Ritual in einem verlassenen Park. Pixel Cafe (Amazon Games App) – Pixel-Art-Arcade-Spiel mit Story-Elementen und gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre.

Amazon Prime Gaming – Preise und Möglichkeiten

Alle aufgelisteten Gaming-Vorteile sind bereits im regulären Amazon-Prime-Abonnement enthalten. Die monatlichen Kosten belaufen sich aktuell auf 8,99 Euro, während das Jahresabo mit 89,95 Euro zu Buche schlägt. Für Studierende und Azubis gibt es das Angebot vergünstigt – hier startet der Preis bei 4,49 Euro pro Monat.

Auch Personen mit Sozialausweis oder einer Befreiung von der Rundfunkgebühr erhalten laut futurezone.de einen Rabatt von 50 Prozent.

So kündigt ihr Prime Gaming

Wenn ihr Amazon Prime Gaming nicht mehr nutzen möchtet, lässt sich das Abo problemlos im Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ im Amazon-Account beenden. Achtet darauf, mindestens zwei Tage vor dem nächsten Abrechnungszeitraum zu kündigen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

Wer nur auf die Gaming-Features verzichten will, kann Twitch Prime gesondert deaktivieren. So bleibt der Zugang zu Prime Video erhalten, während die Spiele-Boni ausgeblendet werden – perfekt für alle, die sich individuell anpassen wollen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.