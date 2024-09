Amazon Prime Gaming: Über 20 „Gratis“-Spiele im September – die ersten 10 gibt es schon jetzt

Angesichts des kommenden Spieleherbst gibt es wohl kaum ein Mangel an Nachschub von neuen Spielen, aber die kosten mitunter viel Geld. Bei Amazon Prime Gaming könnt ihr hingegen eure Bibliothek „gratis“ auffüllen, sofern ihr über ein Abo des Service fügt.

Im September erwarten euch dieses Mal über 20 verschiedene Spiele und mit dabei sind einige große Namen: Borderlands, Der Herr der Ringe, The Witcher oder auch Tomb Raider. Wie üblich wird aber nicht alles von Anfang an euch zur Verfügung gestellt, sondern von Woche zu Woche werden weitere Titel freigeschaltet.

Amazon Prime Gaming: Alle „Gratis“-Spiele, die es jetzt schon gibt

Insgesamt sind es sogar satte 28 Spiele, die ihr im Laufe des Septembers über Amazon Prime Gaming „gratis“ erhaltet. Zumindest solange euer Abo aktiv ist, andernfalls müsst ihr auf das Angebot verzichten.

Bereits jetzt könnt ihr die folgenden Spiele in eure Bibliothek holen, wobei jeweils andere Distributionsplattformen genutzt werden:

Mittelerde: Mordors Schatten – GOG Code

– GOG Code LEGO: Der Herr der Ringe – GOG Code

– GOG Code Borderlands 2 – Epic Games Store

– Epic Games Store Borderlands: The Pre-Sequel – Epic Games Store

– Epic Games Store Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – Epic Games Store

– Epic Games Store Greedfall: Gold Edition – GOG Code

– GOG Code Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition – Amazon Games App

– Amazon Games App Minabo: A Walk Trough Life – Amazon Games App

– Amazon Games App Eternights – Epic Games Store

– Epic Games Store LEGO: Indiana Jones: Die Legendären Abenteuer – Amazon Games App

Insbesondere die Borderlands-Spiele stechen heraus, auch wenn sie schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Falls ihr aber nach dem Kino-Auftritt unsicher geworden seid, ob das Franchise etwas für euch ist, könnt ihr jetzt zumindest einmal den Zeh ins Wasser halten.

Einen Blick ist außerdem Eternights wert, sofern ihr nichts gegen eine Dating-Visual-Novel mit Persona-Anleihen habt. Kollege Jonas war zumindest vom Humor des Rollenspiels angetan, wie er euch im Test zu Eternights verrät.

Die weiteren „Gratis“-Spiele im Überblick

Nach der ersten Fuhre geht es bei Amazon Prime Gaming im wöchentlichen Rhythmus weiter. Jeden Donnerstag gibt es noch einmal weitere „Gratis“-Spiele, die wir euch im Folgenden auflisten.

Neue Spiele ab dem 12. September:

Tales from the Borderlands – Epic Games Store

– Epic Games Store 9 Years of Shadows – GOG Code

– GOG Code Moonlighter – GOG Code

– GOG Code Golfie – Amazon Games App

– Amazon Games App Cursed to Golf – Amazon Games App

– Amazon Games App Hell Pie – GOG Code

– GOG Code Showgunners – GOG Code

– GOG Code Arcadegeddon – Epic Games Store

Weitere Gratis-Spiele ab dem 19. September:

Thronebreaker: The Witcher Tales – GOG Code

– GOG Code The Falconeer – GOG Code

– GOG Code LEGO: Der Hobbit – GOG Code

– GOG Code I Love Finding Cats & Pups: Collector’s Edition – Legacy Games Code

– Legacy Games Code Kerbal Space Program – GOG Code

Das Finale folgt schlussendlich am 26. September:

Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition – Amazon Games App

– Amazon Games App Ghost Song – GOG Code

– GOG Code Ynglet – Amazon Games App

– Amazon Games App Black Desert – Pearl Abyss Code

– Pearl Abyss Code Giana Sisters: Twisted Dreams – Amazon Games App

Die Abwechslung ist insgesamt recht hoch, auch wenn gewiss nicht alle Titel einen AAA-Charme versprühen. Mit The Falconeer, Tales from the Borderlands und auch Kerbal Space Program bekommt ihr aber absolut empfehlenswerte Games über Amazon Prime Gaming in die Bibliothek gespült, sofern ihr wollt.

Falls euch das noch nicht reicht: Auch bei PS Plus bekommt ihr im September wieder „Gratis“-Spiele für eure PS4 und PS5. Bei Xbox wird hingegen der Game Pass um Neuzugänge erweitert.

Quelle: Pressemitteilung Amazon Prime Gaming