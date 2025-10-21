Amazon Prime Gaming: Gefeiertes Rollenspiel mit riesiger offener Welt nur kurze Zeit kostenlos abstauben

Wer gedacht hat, die Zeit der kostenlosen Spiele bei Amazon Prime Gaming gehöre längst der Vergangenheit an, der täuscht sich gewaltig. Mit der jüngsten Ergänzung erhält der Premium Spiele-Service des Versandhausriesen frisches Futter, das sich so richtig sehen lassen kann.

Mit im Gepäck: Ein riesiges Rollenspiel, das euch mit seiner offenen, postapokalyptischen Welt nur so zur Erkundung einlädt. Eben jenes ist bereits im Jahr 2010 erschienen und schließt sich einem beliebten Franchise an, welches zuletzt sogar mit einer eigenen Amazon-Serie gekürt wurde. Wer es bis hierhin noch nicht erraten hat: Es handelt sich um Fallout New Vegas.

Amazon Prime Gaming: Fallout New Vegas könnt ihr euch für eine kurze Zeit kostenlos schnappen

Für nicht wenige der beste Teil der Reihe, schickt sich das bisweilen einzige von Obsidian Entertainment entwickelte Fallout-Werk an, dem Ruf seines Schöpfers gerecht zu werden. Jener steht nämlich für herausragende Rollenspiele, darunter The Outer Worlds, South Park: The Stick of Truth oder auch das jüngere Avowed, das auch in unserem Test zu begeistern wusste, jedoch über den einen oder anderen Stein im Weg stolperte. Mit Fallout New Vegas knüpfte man seiner Zeit daran an und schaffte es, eine hochkarätige Story im Ödland zu erzählen, die ihr nun kostenlos dank Amazon Prime Gaming erleben dürft.

Zwar müssen Franchise-Fans auf den starken Siedlungsaufbau aus Fallout 4 oder den stimmigen Soundtrack aus dem dritten Teil verzichten, allerdings deckt New Vegas sonst alles auf brillante Weise ab, was das Herz begehrt. Bis zur letzten Sekunde spannende Schießereien, gepaart mit einer grandiosen Geschichte, die jeden Zentimeter der Mojave-Wüste umspannt. Habt ihr es seit 2010 nicht vollbracht, Obsidians Interpretation der Fallout-Reihe etwas Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen.

Auch spannend: Unser ausführlicher Test zu Fallout New Vegas

Falls ihr Amazon Prime ohnehin abonniert, so fällt euch jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen Spielen in die Hände, ohne, dass ihr dafür etwas tun müsst. Nun, nicht ganz: Ihr müsst die teilweise gefeierten Gratis-Games noch für euch beanspruchen, was jedoch ebenfalls ohne zusätzliche Kosten einhergeht. Dies geschieht über die bekannte Spieleplattform GOG, wo ihr den Titel eurer virtuellen Bibliothek hinzufügt und fortan an für immer behalten dürft. Noch besser: Hierbei handelt es sich sogar um die Ultimate Edition von Fallout New Vegas, ihr misst also nicht einmal einen der vier Story-DLCs, die noch einmal zusätzliche Inhalte mit sich bringen.

Habt ihr danach noch immer nicht genug von der Postapokalypse, habt ihr Glück: Fallout 3 ist ebenfalls im Aufgebot der kostenlosen Spiele bei Amazon Prime Gaming zu finden. Nebenbei gibt es natürlich auch noch ein paar andere Banger abzustauben, gesetzt dem Fall, dass ihr mit der Rollenspielreihe so gar nichts anfangen könnt.

