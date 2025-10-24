Amazon Prime Gaming: Gefeiertes Strategiespiel jetzt völlig gratis – ihr bekommt es nur kurze Zeit geschenkt

Viele Spieler*innen, die neben ihrer Gaming-Ausstattung auch im Besitz eines Amazon Prime-Abos sind, wissen nicht, dass ihnen damit regelmäßig kostenlose Spiele zur Verfügung stehen. Und weil ihnen dadurch immer wieder Gratis-Games durch die Lappen gehen, wollen wir hier nochmal mit dem drängenden Finger auf das Angebot hinweisen und euch im gleich Zug ein besonderes Highlight der aktuellen Aufstellung näherbringen.

Es ist nämlich nicht nur Ramschsoftware, die Amazon aus einer verstaubten Kiste am Boden eines Serverraums ausgebuddelt hat, die ihr hier geboten bekommt, sondern ihr dürft teils wirklich grandiose Titel eintüten, die euch normalerweise einen dicken Batzen Geld kosten können. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist XCOM 2, ein Strategiespiel mit einer Hülle und Fülle an Möglichkeiten für individuell gestaltbaren Spielspaß.

Amazon Prime Gaming: In diesem Monat gibt es XCOM 2 umsonst

Wenn ihr jetzt euren Amazon Prime Account aufruft und zu Prime Gaming navigiert, seid ihr noch nicht zu spät dran, um die dort kostenlos angebotenen Game-Keys abzuholen. Davon gibt es im Oktober ganze 14 Stück, von denen wiederum elf schon jetzt verfügbar sind, während die restlichen drei im Laufe des Monats folgen. Unter der bereits freigeschalteten Auswahl steckt auch das zuvor erwähnte XCOM 2, für das ihr einen Code zum Einlösen auf der Plattform GOG erhaltet.

Unter normalen Umständen werden satte 49,99 Euro für den Strategie-Hit fällig, die ihr euch dank Prime Gaming sparen könnte. Wichtig zu beachten: Sobald der Katalog an verschenkten Spielen wechselt, verliert ihr eure Chance auf das Präsent, ihr solltet also nicht zu lange die Finger still halten. Vor allem, wenn ihr Fans von tiefgreifender Taktik und rundenbasierten Kampfeinsätzen seid. Überzeugend dürften außerdem die Wertungen sein, welche seitens der Nutzer*innen bei GOG vier von fünf Sternen ergeben. Auf Metacritic kann der Titel eine 88 einfahren.

Lesetipp: Alle Prime Gaming-Spiele im Oktober 2025

Mit XCOM 2 werdet ihr Teil eines Sci-Fi-Abenteuers, bei dem ihr die letzte Verteidigungslinie gegen die übermächtig gewordenen Aliens auf eurem Heimatplaneten darstellt. Auf der Avenger, der beweglichen Kommandozentrale der XCOM-Einheit, habt ihr das Sagen und entscheidet selbst, wo die Reise hingehen soll und wie ihr gegen die Außerirdischen vorgeht. Euch erwarten dabei dank den schier endlosen Kombinationen aus Karten, Einsätzen und Zielen abwechslungsreiche Optionen.

Noch mehr so, wenn ihr euch mit den unzähligen kostenlosen Mods versorgt, die für XCOM 2 angeboten werden und trotz verbreiteter Zweifel auch auf GOG funktionieren, auch wenn ihr dort etwas anders bei der Installation vorgehen müsst, als beispielsweise auf Steam. Falls Rollenspiele mit Open Worlds eher euer Ding sind, findet ihr auch ein eben solches gerade mit Amazon Prime Gaming.

Quellen: Amazon, GOG, Metacritic