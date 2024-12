Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 12 Geschenke

Amazon Prime Gaming-Mitglieder dürfen sich regelmäßig über Updates freuen. Denn jeden Monat stehen auf primegaming.com mehr und mehr neue Spiele zum Download bereit. Neben Vollversionen gibt es wie gewohnt Ingame-Boni und exklusive Inhalte für beliebte Titel.

Wer die Dezember-Titel noch nicht kennt, sollte die Chance nutzen, einige spannende Highlights zu entdecken – ohne zusätzliche Kosten, solange die Mitgliedschaft aktiv ist.

Amazon Prime Gaming: Das erwartet euch im Dezember

Auch in diesem Monat lockt Prime Gaming mit einer Vielzahl an kostenlosen Spielen, die Abwechslung für Spielerinnen und Spieler versprechen. Seit dem 2. Dezember steht euch unter anderem das beliebte Koop-Kochspiel Overcooked! 2 zur freien Verfügung, in dem ihr euer Team von Köchinnen und Köchen zusammenstellt und zurück ins chaotische Zwiebelreich reist. Ob im lokalen oder Online-Multiplayer, chaotischer Spaß ist garantiert.

Für Abenteuerlustige bietet DREDGE die Möglichkeit, in die Rolle eines Kapitäns zu schlüpfen. Mit eurem Fischkutter erkundet ihr abgelegene Inseln und erforscht die dunklen Geheimnisse der Tiefsee. Die Mischung aus Erkundung, Ressourcenmanagement und einer düsteren Geschichte macht DREDGE zu einem besonderen Erlebnis für Fans von atmosphärischen Spielen.

Diese „Gratis“-Spiele gibt es

Dazu kommen inzwischen schon zehn weitere spannende Games, die vor allem actionreich und abenteuerlich sind. Am 19. Dezember werden dann die nächsten Exemplare freigeschaltet. Dabei ist die Auswahl riesig, denn insgesamt stehen euch in diesem Monat ganze 18 Titel zur freien Auswahl.

Der besondere Vorteil: Als zahlendes Mitglied dürft ihr alle im Rahmen von Amazon Prime Gaming angebotenen kostenlosen Spiele dauerhaft behalten – selbst, wenn euer Abonnement endet. Sobald ihr eines davon beansprucht habt, gehört es euch und bleibt in eurer digitalen Bibliothek erhalten.

Ab sofort sind diese Titel über Amazon Prime Gaming verfügbar:

STAR WARS™: Bounty Hunter™ [GOG Code] Genre: Third-Person-Action-Adventure Inhalt: Spieler übernehmen die Rolle von Jango Fett und erleben eine Kopfgeldjäger-Fantasie vor den Ereignissen von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger.

Tomb Raider: Underworld [GOG Code] Genre: Action-Adventure Inhalt: Lara Croft erkundet exotische Orte mit beeindruckender High-Definition-Grafik und neuen Herausforderungen.

Overcooked! 2 [GOG Code] Genre: Koop-Kochspiel Inhalt: Chaotische Koch-Action mit Freunden im Couch-Koop oder Online-Modus.

Call of Juarez: Gunslinger [GOG Code] Genre: First-Person-Shooter Inhalt: Eine Hommage an den Wilden Westen, bei der Spieler als Kopfgeldjäger auf Gesetzlose Jagd machen.

DREDGE [GOG Code] Genre: Erkundung und Abenteuer Inhalt: Spieler erforschen Inseln, verkaufen ihren Fischfang und decken die Geheimnisse der Umgebung auf.

Quake II [GOG Code] Genre: Ego-Shooter Inhalt: Authentische und verbesserte Version des Klassikers mit neuer Sci-Fi-Erzählung.

Disney•Pixar WALL-E [Amazon Games App] Genre: Action-Adventure Inhalt: Spieler begleiten WALL-E auf seiner kosmischen Reise, inspiriert vom gleichnamigen Pixar-Film.



Ab dem 12. Dezember sind diese Titel über Amazon Prime Gaming verfügbar:

Planet of Lana [GOG Code] Genre: Puzzle-Abenteuer Inhalt: Spieler erleben eine Reise auf einem lebendigen Planeten, um ihn vor einer Invasion zu retten.

Hero’s Hour [GOG Code] Genre: Strategie-Rollenspiel Inhalt: Aufbau, Erkundung und epische Schlachten in einer dynamischen Fantasy-Welt.

The Coma: Recut [GOG Code] Genre: Survival-Horror Inhalt: Neu aufgelegte Version des koreanischen Indie-Horrorspiels.

Electrician Simulator [Epic Games Store] Genre: Simulation Inhalt: Spieler übernehmen die Rolle eines Elektrikers und erledigen alltägliche Aufgaben im Handwerk.

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition [Amazon Games App] Genre: Abenteuer Inhalt: Überarbeitete Version des Klassikers mit neuen Grafiken und erweiterten Inhalten.



Ab dem 19. Dezember sind diese Titel über Amazon Prime Gaming verfügbar:

Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App] Genre: Abenteuer Inhalt: Spieler erleben ein okkultes Abenteuer in einer alternativen Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Predator: Hunting Grounds [Epic Games Store] Genre: Asymmetrischer Multiplayer-Shooter Inhalt: Menschen gegen Predator in spannenden Missionen.

Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition [Amazon Games App] Genre: Shoot ‚em up Inhalt: Actiongeladenes vertikal scrollendes Spiel mit vertonter Story und Power-Ups.

Simulakros [Amazon Games App] Genre: Third-Person-Shooter mit Rogue-Lite-Elementen Inhalt: Spieler kämpfen gegen feindliche Roboter und infiltrieren die böse CORP.

Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition [Legacy Games Code] Genre: Abenteuer Inhalt: Spieler retten Weihnachten und bergen eine magische Schneeflocke.



Ab dem 26. Dezember ist dieser Titel über Amazon Prime Gaming verfügbar:

The Town of Light [GOG Code] Genre: Psychologisches Abenteuer Inhalt: Spieler erkunden eine realistische Rekonstruktion einer italienischen psychiatrischen Klinik aus dem 20. Jahrhundert.



Quellen: Pressemitteilung Amazon

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.