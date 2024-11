Amazon Prime Gaming: Riesiges Spielepaket geschenkt – so sichert ihr euch Mafia, einen Marvel-Hit & mehr

Im November lässt euch Amazon Prime Gaming bereits verfrühte Weihnachtsgeschenke auspacken: Der Abo-Service verteilt im vorletzten Monat des Jahres über 20 Spiele „gratis“ an aktive Mitglieder – darunter ein paar echte AAA-Titel.

Wie üblich gilt: Um die Spiele eurer digitalen Bibliothek hinzuzufügen, müsst ihr das kostenpflichtige Amazon Prime abonniert haben. Ist das der Fall, erhaltet ihr nämlich nicht nur Zugriff auf kostenlosen Versand und Amazon Prime Video, sondern könnt auch das Gaming-Angebot nutzen und monatlich mehrere Videospiele ohne weitere Kosten herunterladen.

Amazon Prime Gaming: Über 20 Spiele „gratis“ im November

Im November lässt Amazon Prime Gaming sowohl große als auch kleine Namen vom Stapel: So könnt ihr euch etwa das von vielen Fans geschätzte Marvel’s Guardians of the Galaxy sichern oder euch auf die optisch generalüberholte Mafia: Definitive Edition stürzen. Während Ersteres euch spaßige Action-Gefechte basierend auf der Comic-Vorlage liefert, erlebt ihr im Mafia-Remake eine dramatische und spannende Geschichte.

Die komplette Liste der „Gratis“-Spiele bei Amazon Prime Gaming:

ab sofort verfügbar: Marvel’s Guardians of the Galaxy – Epic Games Store-Code Mafia: Definitive Edition – GOG-Code

Ab 7. November: Dishonored: Definitive Edition – GOG-Code Duck Paradox – GOG-Code Close To The Sun – GOG-Code Disney Pixar Cars – Amazon Games App Bang Bang Racing – Amazon Games App Snakebird Complete – Epic Games Store-Code

Ab 14. November: Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition – Amazon Games App House of Golf 2 – Epic Games Store-Code Chasm: The Rift – GOG-Code Tomb Raider: Anniversary – GOG-Code Blade of Darkness – GOG-Code

Ab 21. November: Max: The Curse of Brotherhood – Amazon Games App Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition – Legacy Games-Code Super Meat Boy – Epic Games Store-Code Moonscars – GOG-Code Overcooked: Gourmet Edition – GOG-Code RIOT: Civil Unrest – GOG-Code

Ab 27. November: Elite Dangerous – Epic Games Store Jurassic World Evolution – Epic Games Store Sir Whoopass: Immortal Death – GOG-Code Shogun Showdown – GOG-Code Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition – Amazon Games App



Insgesamt könnt ihr euch im November also auf 24 Spiele freuen, die euch, sofern Amazon Prime abonniert habt, „gratis“ zur Verfügung gestellt werden.

So erhaltet ihr die „Gratis“-Spiele von Amazon Prime Gaming

Falls ihr den kostenpflichtigen Dienst abgeschlossen habt, könnt ihr euch anschließend auf der Amazon Prime Gaming-Seite mit eurem Benutzerkonto anmelden. Anschließend könnt ihr verschiedene Dienste verknüpfen, darunter etwa Twitch, den Epic Games Store und so weiter.

Dies ist mitunter notwendig, damit die „Gratis“-Spiele direkt auf der jeweiligen Plattform aktiviert werden. Das hat noch einen weiteren Vorteil: In der Regel könnt ihr die Games dauerhaft behalten, selbst wenn ihr euer Abo kündigt.

Falls ihr nicht am PC, sondern eher auf der PlayStation zockt, könnt ihr im November ebenfalls ein paar Gratis-Titel abstauben: Sony hat vor kurzem die neuen PS Plus-Spiele angekündigt.

Quelle: Pressemitteilung Amazon