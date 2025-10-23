Amazon Prime Gaming: Entsetzlichen Horror-Geheimtipp für beinharte Grusel-Fans jetzt für kurze Zeit kostenlos schnappen

Wer ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime Gaming besitzt, bekommt viele, wertige Gratis-Games auf dem Silbertablett serviert. Und wir sprechen hier teils von waschechten Blockbuster-Titeln wie die Game of the Year Edition von Fallout 3 – aber auch eine Horrorspiel-Perle namens True Fear: Forsaken Souls Part 1.

Wer ein Faible für gruselige Stoffe hat, doch bisher an der Schauder-Trilogie von Entwicklungsstudio Goblinz Enterprises vorbeigeschlittert ist, sollte jetzt unbedingt weiterlesen – und sich kostenlos von diesem schaurigen Spiel eine Gänsehaut bereiten lassen.

Horrorspiel True Fear: Forsaken Souls Part 1 bei Amazon Prime Gaming

Zugegeben: Wimmelbild- und Horrorspiele gehen nicht unbedingt Hand in Hand. Davon unbeeindruckt zeigen beispielsweise auf Steam hunderte von Spieler*innen mit dem sehr gut bewerteten Dreiteiler True Fear: Forsaken Souls, dass unheimliche Games nicht Resident Evil oder Silent Hill heißen müssen – wovon sich diejenigen unter euch mit einem Abo bei Amazon Prime Gaming noch bis zum 19. November ohne weitere, anfallende Kosten überzeugen dürfen.

Trailer zu True Fear: Forsaken Souls Part 1:

Spielerisch dürfte das Horrorspiel True Fear: Forsaken Souls Part 1 auch solche Personen vor den Bildschirm locken, die sich eher nicht mit dem Begriff Hardcore-Gaming identifizieren – schließlich handelt es sich hierbei im Kern um ein Wimmelbildspiel. Einerseits. Andererseits ist der Titel vollgestopft mit psychologischen Spannungsmomenten, teuflisch-fiesen Wendungen im Handlungsverlauf, aber auch einer zutiefst bedrückenden Atmosphäre. Anders gesagt: Point-and-Click-Freunde mit Vorliebe für unheilvolle Geschichten dürften während der rund fünf Stunden Spielzeit auf ihre Kosten kommen.

In puncto Gameplay ist das Horrorspiel True Fear: Forsaken Souls Part 1 also eine Point-and-Klickerei, eingeflochten in eine dichte Horrorstimmung. Bleibt die Frage nach der Handlung – deren Antwort lautet: Als Spieler*in übernehmt ihr die Kontrolle von Protagonistin Holly Stonehouse, die einen geheimnisvollen Brief von ihrer Zwillingsschwester erhält, infolgedessen sie ein dunkles Familiengeheimnis aufdecken muss.

Wer also auf spannende Grusel-Storys abfährt, was das Gameplay angeht, nicht allzu anspruchsvoll ist, und sowieso ein Abo bei Amazon Prime Gaming ihr oder sein Eigen nennt, könnte aktuell vor dem Monitor das passende Spiel zur Halloween-Zeit erleben. Apropos: Beim Versandhausriesen essen im Rahmen von Amazon Prime Gaming gerade auch Strategiespiel-Jünger gut.

