Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 4 Geschenke

Die kommenden Wochen bringen für Mitglieder von Amazon Prime Gaming wieder eine Auswahl an kostenlosen Spielinhalten mit sich. Wer über ein aktives Abo verfügt, darf sich über eine breite Palette frisch verfügbarer Games freuen.

Die Spiele stehen euch ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und können direkt über die Plattform eingelöst werden. Einmal gesichert, bleiben sie dann dauerhaft in eurem persönlichen Spielekonto gespeichert – ein Vorteil, den viele andere Angebote nicht bieten.

Besonders erfreulich: Das Angebot bei Amazon Prime Gaming wird wie immer wöchentlich um mehrere Titel erweitert. Genauer kommen jeden Donnerstag neue Spielehighlights hinzu, sodass sich regelmäßiges Vorbeischauen lohnt. Wer sich nach einer Woche schon langweilt, hat damit die perfekte Gelegenheit für zusätzliche Inspiration.

Laut offizieller Ankündigung können Gamerinnen und Gamer „in diesem Monat […] in Mordheim: City of the Damned blutige und tödliche Scharmützel erleben oder eine Gruppe von Reliktjägern in einer Schicksalsgeschichte in einer konfliktgeladenen Welt in Dark Envoy steuern.“ Darüber hinaus erwarten euch die folgenden „Gratis“-Titel.

Jetzt verfügbar

Mordheim: City of the Damned (GOG)

Rundenbasiertes Taktikspiel im Warhammer-Universum. Führt Kriegsbanden in blutige Gefechte.

2D-Pixelabenteuer in Ego-Perspektive. Löst das Rätsel eines verlassenen Planeten und findet den Weg zurück nach Hause.

Entspannendes Voxel-Aufbauspiel: Baut Zugstrecken und verbindet die Welt mit Magie der Eisenbahn.

Koop-Rätselspiel mit tödlichen Fallen: Koordiniert Roboter und löst gemeinsam farbcodierte Aufgaben.

Verfügbar ab 19. Juni

Dark Envoy (GOG)

Taktisches RPG mit Klassensystem und Story-Fokus. Steuert Reliktjäger in einer kriegszerrissenen Welt.

Action-RPG: Entdeckt uralte Geheimnisse und rettet eure Heimat vor einer neuen Bedrohung.

Verfügbar ab 26. Juni

Thief: Deadly Shadows (GOG)

Schleichspiel-Klassiker mit Meisterdieb Garrett. Infiltriert Wachen, knackt Schlösser, bleibt unsichtbar.

Rundenbasiertes Sci-Fi-Roguelike. Kämpft mit klassischen Waffen gegen Höllenkreaturen auf Jupitermonden.

Künstlerisches Wimmelbildspiel mit Dada-Einflüssen. Kombiniert Natur und Technik in surrealen Rätseln.

Amazon Prime Gaming – Kosten, Optionen und Kündigung

Die genannten Gaming-Vorteile sind Teil des regulären Amazon Prime-Pakets. Der monatliche Beitrag liegt aktuell bei 8,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 89,95 Euro zu Buche. Studierende sowie Auszubildende zahlen einen reduzierten Tarif ab 4,49 Euro monatlich.

Auch für Personen mit Sozialausweis oder Befreiung von der Rundfunkgebühr gibt es 50 Prozent Rabatt – wie etwa futurezone.de berichtet.

So beendet ihr das Abo

Wer Amazon Prime Gaming dagegen nicht weiter nutzen möchte, kann die Mitgliedschaft jederzeit beenden. Das geschieht unkompliziert über den Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ im eigenen Amazon-Account. Wichtig: Die Kündigung sollte mindestens zwei Tage vor der nächsten Abbuchung erfolgen, um Mehrkosten zu vermeiden.

Wenn ihr hingegen nur auf die Gaming-Funktionen verzichten möchtet, könnt ihr Twitch Prime separat deaktivieren. So bleibt Prime Video erhalten, während die Spieleangebote ausgeblendet werden – ideal ist das vor allem für diejenigen unter euch, die individuell entscheiden möchten.

Quellen: Amazon, futurezone.de

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.