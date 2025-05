Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen jetzt 4 Geschenke

Der Mai bei Amazon Prime Gaming wartet wieder mit spannenden Inhalten für Spiele-Fans auf. Alle, die ein aktives Abonnement haben, können sich über eine Vielzahl neu verfügbarer Spiele freuen.

Die derzeit angebotenen Titel lassen sich bequem über die Plattform abrufen und kosten euch im Rahmen der Mitgliedschaft keinen einzigen Cent extra. Zudem bleiben sie auch nach dem Einlösen dauerhaft in eurer Spielebibliothek gespeichert. Ein Vorteil, den viele vergleichbare Aktionen nicht bieten.

Amazon Prime Gaming im Mai: Jede Woche neue Inhalte

Noch besser: Das Spieleangebot wächst kontinuierlich. Jeden Donnerstag kommen nämlich weitere Inhalte hinzu. Wer regelmäßig bei Amazon Prime Gaming hereinschaut, profitiert also von einem stetig erweiterten Katalog – perfekt für alle, die gern Neues entdecken.

Ganz aktuell heißt es vom Anbieter offiziell dazu: „In diesem Monat erleben die Spieler ein düsteres Fantasy-Universum, in dem sie in Styx: Master of Shadows […] schleichen, stehlen und meucheln können. In Amnesia: Rebirth begeben sie sich auf eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung und erkunden die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit.“

Lesetipp: Das ist Amazons neue Partnerschaft mit EA

Jetzt verfügbar

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga (GOG Code) – Echtzeitstrategie mit Armeen aus der Star Wars™-Saga.

(GOG Code) – Echtzeitstrategie mit Armeen aus der Star Wars™-Saga. LEGO® Star Wars™ – The Complete Saga (GOG Code) – Alle sechs Filme als humorvolles Actionspiel.

(GOG Code) – Alle sechs Filme als humorvolles Actionspiel. Styx: Master of Shadows (GOG Code) – Schleichspiel mit einem Goblin im düsteren Fantasy-Setting.

(GOG Code) – Schleichspiel mit einem Goblin im düsteren Fantasy-Setting. The Invisible Hand (Amazon Games App) – Börsensimulation mit moralischen Dilemmata.

8. Mai

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Digital Deluxe Edition (Xbox und PC via Microsoft Store Code) – Ego-Shooter im Nazi-kontrollierten Amerika.

(Xbox und PC via Microsoft Store Code) – Ego-Shooter im Nazi-kontrollierten Amerika. Amnesia: Rebirth (Epic Games Store) – Psychologischer Horrortrip durch die Dunkelheit.

(Epic Games Store) – Psychologischer Horrortrip durch die Dunkelheit. Hypnospace Outlaw (GOG Code) – 90er-Jahre-Internet-Simulator mit Ermittleraufträgen.

(GOG Code) – 90er-Jahre-Internet-Simulator mit Ermittleraufträgen. Doors – Paradox (Epic Games Store) – Rätselhafter Puzzle-Escape in 3D-Dioramen.

15. Mai

Saints Row: Gat out of Hell (GOG Code) – Actionreicher Höllentrip mit Johnny Gat oder Kinzie Kensington.

(GOG Code) – Actionreicher Höllentrip mit Johnny Gat oder Kinzie Kensington. ENDLESS™ Legend Definitive Edition (Amazon Games App) – 4X-Strategie in einer rauen Fantasy-Welt.

(Amazon Games App) – 4X-Strategie in einer rauen Fantasy-Welt. Golf with Your Friends (GOG Code) – Rasantes Minigolf für bis zu 12 Spieler.

(GOG Code) – Rasantes Minigolf für bis zu 12 Spieler. Legacy of Kain: Blood Omen 2 (GOG Code) – Vampir-Action mit Rätseln und Kämpfen.

(GOG Code) – Vampir-Action mit Rätseln und Kämpfen. Mail Time (GOG Code) – Friedliches Abenteuer als Pilzhut-tragender Briefträger im Wald.

22. Mai

FATE (GOG Code) – Hack’n’Slash mit Dungeons, Zaubern und Ruhm.

(GOG Code) – Hack’n’Slash mit Dungeons, Zaubern und Ruhm. Thief™ 2: The Metal Age (GOG Code) – Schleichspiel in einer mechanistischen Welt.

(GOG Code) – Schleichspiel in einer mechanistischen Welt. Everdream Valley (Amazon Games App) – Magisches Farming-Abenteuer mit Koop-Modus.

(Amazon Games App) – Magisches Farming-Abenteuer mit Koop-Modus. Chessarama (Epic Games Store) – Schachbasierte Strategie- und Puzzlekollektion.

(Epic Games Store) – Schachbasierte Strategie- und Puzzlekollektion. The Lost Ashford Ring (Legacy Games Code) – Detektivspiel im viktorianischen England.

29. Mai

Samurai Bringer (Amazon Games App) – Roguelite-Action gegen Samurai und Dämonen.

(Amazon Games App) – Roguelite-Action gegen Samurai und Dämonen. Trinity Fusion (Amazon Games App) – Sci-Fi-Rogue-Lite mit Paralleldimensionen.

(Amazon Games App) – Sci-Fi-Rogue-Lite mit Paralleldimensionen. Masterplan Tycoon (Amazon Games App) – Logistik- und Ressourcenmanagement in minimalistischem Stil.

(Amazon Games App) – Logistik- und Ressourcenmanagement in minimalistischem Stil. Liberté (Epic Games Store) – Deckbuilder in einer albtraumhaften Französischen Revolution.

(Epic Games Store) – Deckbuilder in einer albtraumhaften Französischen Revolution. Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries (Epic Games Store) – Point & Click-Abenteuer mit Oscar Wilde als Geist.

Prime Gaming – Preise und Vorteile

Amazon Prime Gaming ist im regulären Prime-Abo enthalten. Der monatliche Beitrag liegt bei 8,99 Euro, alternativ gibt es die Jahresvariante für 89,95 Euro. Wer studiert oder eine Ausbildung macht, kann den Dienst vergünstigt ab 4,49 Euro pro Monat nutzen.

Darüber hinaus wird Menschen mit Sozialausweis oder Rundfunkgebührenbefreiung ein Rabatt von 50 Prozent eingeräumt – so berichtet unter anderem futurezone.de.

So könnt ihr das Amazon Prime-Abo kündigen

Solltet ihr euch gegen eine weitere Nutzung entscheiden, lässt sich das Abo jederzeit kündigen. Das geht ganz einfach über den Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ im Amazon-Konto. Achtung: Die Kündigung muss mindestens zwei Tage vor der nächsten Abbuchung erfolgen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Wer Prime Video weiterhin verwenden möchte, aber keine Gaming-Features mehr benötigt, hat die Möglichkeit, Twitch Prime separat zu deaktivieren. So bleibt der Streaming-Service erhalten, während man den Gaming-Zugang deaktiviert – eine flexible Lösung für individuelle Anforderungen.

Quellen: Amazon, futurezone.de

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.