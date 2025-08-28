Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen jetzt 12 Geschenke

In den nächsten Wochen erwartet Mitglieder von Amazon Prime Gaming erneut eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Wer ein aktives Abo besitzt, darf sich über eine vielfältige Sammlung frisch bereitgestellter Titel freuen.

Diese Games sind ohne Aufpreis erhältlich und lassen sich direkt über die Plattform einlösen. Nach dem Hinzufügen bleiben sie dauerhaft in eurer persönlichen Bibliothek gespeichert – ein Vorteil, den viele andere Angebote nicht bieten können.

Besonders erfreulich: Das Programm bei Amazon Prime Gaming wird wie gewohnt wöchentlich um mehrere neue Games ergänzt. Jeden Donnerstag erscheinen frische Highlights, sodass sich ein regelmäßiger Besuch der Plattform lohnt. Wer Abwechslung sucht, findet so schnell neue Anreize.

Laut der offiziellen Mitteilung stehen für Spielerinnen und Spieler „mehrere kostenlose Titel an, wobei die ersten Spiele ab dem 7. August erhältlich sind“. Das Angebot dieses Monats reicht von Klassikern in Silver Box Classics bis hin zu tiefgehendem Strategiespielspaß in Sid Meier’s Civilization 3 Complete. Außerdem gibt es noch diese „Gratis“-Titel.

Jetzt verfügbar

Sid Meier’s Civilization 3 Complete – Klassisches rundenbasiertes Strategiespiel mit den Erweiterungen World und Conquests, in dem ihr euer eigenes Imperium errichtet und führt.

– Klassisches rundenbasiertes Strategiespiel mit den Erweiterungen World und Conquests, in dem ihr euer eigenes Imperium errichtet und führt. Thief: Definitive Edition – Stealth-Action-Abenteuer, in dem Meisterdieb Garrett in einer düsteren Stadt voller Unterdrückung nur auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen kann.

– Stealth-Action-Abenteuer, in dem Meisterdieb Garrett in einer düsteren Stadt voller Unterdrückung nur auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen kann. The Academy: The First Riddle – Rätsel- und Abenteuerspiel in einer geheimnisvollen Akademie, in der Spieler*innen das dunkle Geheimnis hinter einer Elite-Schule aufdecken.

– Rätsel- und Abenteuerspiel in einer geheimnisvollen Akademie, in der Spieler*innen das dunkle Geheimnis hinter einer Elite-Schule aufdecken. FATE: The Traitor Soul – Action-Rollenspiel, in dem tapfere Champions den Tempel des Schicksals betreten, um gegen das Böse zu kämpfen und Ruhm zu erlangen.

– Action-Rollenspiel, in dem tapfere Champions den Tempel des Schicksals betreten, um gegen das Böse zu kämpfen und Ruhm zu erlangen. Filthy Animals | Heist Simulator – Chaotisches Koop-Heist-Spiel für bis zu vier Spieler*innen, bei dem mutierte Tiere für einen kriminellen Boss Beute ergaunern.

– Chaotisches Koop-Heist-Spiel für bis zu vier Spieler*innen, bei dem mutierte Tiere für einen kriminellen Boss Beute ergaunern. Tin Hearts – Puzzle-Abenteuer im Lemmings-Stil, das die emotionale Geschichte eines Erfinders erzählt, während ihr Zinnsoldaten ans Ziel führt.

– Puzzle-Abenteuer im Lemmings-Stil, das die emotionale Geschichte eines Erfinders erzählt, während ihr Zinnsoldaten ans Ziel führt. Necroking – Dunkles Strategiespiel, in dem Spieler*innen als Herr der Nekromantie eine untote Armee aufstellen und Dörfer ins Chaos stürzen.

– Dunkles Strategiespiel, in dem Spieler*innen als Herr der Nekromantie eine untote Armee aufstellen und Dörfer ins Chaos stürzen. Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – Rätsel- und Suchspiel mit handgezeichneten Szenen, in dem ihr als Detektiv Pierre einen gestohlenen Stein zurückholt.

– Rätsel- und Suchspiel mit handgezeichneten Szenen, in dem ihr als Detektiv Pierre einen gestohlenen Stein zurückholt. Silver Box Classics – Sammlung klassischer Dragonlance-Rollenspiele, die die Anfänge von Dungeons & Dragons auf dem PC nacherzählen.

– Sammlung klassischer Dragonlance-Rollenspiele, die die Anfänge von Dungeons & Dragons auf dem PC nacherzählen. Heroes of Loot 2 – Dungeon-Crawler, bei dem Spieler*innen zwei Helden gleichzeitig steuern, um Quests zu lösen und Monster zu besiegen.

– Dungeon-Crawler, bei dem Spieler*innen zwei Helden gleichzeitig steuern, um Quests zu lösen und Monster zu besiegen. Fantasy Empires – Strategietitel, in dem ihr mit fantastischen Rassen Armeen befehligt, Helden auf Quests schickt und Burgen errichtet.

– Strategietitel, in dem ihr mit fantastischen Rassen Armeen befehligt, Helden auf Quests schickt und Burgen errichtet. City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition – Wimmelbild-Adventure, das Spieler*innen in ein unheimliches Sanatorium voller dunkler Geheimnisse führt.

Amazon Prime Gaming – Kosten, Optionen und Kündigung

Alle genannten Gaming-Extras sind im regulären Amazon Prime-Abo enthalten. Die monatliche Gebühr liegt derzeit bei 8,99 Euro, während das Jahresabo 89,95 Euro kostet. Studierende und Auszubildende erhalten den Tarif ab 4,49 Euro im Monat.

Auch Inhaber eines Sozialausweises oder einer Befreiung von der Rundfunkgebühr bekommen 50 Prozent Ermäßigung – wie unter anderem futurezone.de meldet.

So beendet ihr das Abo

Wer Amazon Prime Gaming nicht länger nutzen möchte, kann die Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Das geht bequem im Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ im eigenen Amazon-Konto. Achtung: Ihr solltet das Abo mindestens zwei Tage vor der nächsten Abbuchung beenden, um Zusatzkosten zu verhindern.

Falls ihr nur auf die Gaming-Inhalte verzichten wollt, lässt sich Twitch Prime separat ausschalten. So behaltet ihr Prime Video, während die Spieleinhalte ausgeblendet werden – ideal für alle, die flexibel entscheiden möchten.

Quellen: Amazon, futurezone.de

