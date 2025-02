Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 5 Geschenke

Mit Amazon Prime Gaming könnt ihr euch auch im Februar wieder kostenlose Spiele und In-Game-Boni sichern. Wer den Dienst abonniert hat, darf sich über eine Auswahl an neuen Titeln freuen, die ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind.

Wie gewohnt könnt ihr die Spiele dauerhaft behalten, wenn ihr sie innerhalb des Aktionszeitraums aktiviert. Die Februar-Auswahl umfasst sowohl Indie-Titel als auch bekannte Klassiker. Jeden Donnerstag kommen weitere Spiele hinzu, sodass sich das Angebot stetig erweitert.

Amazon Prime Gaming: Diese Spiele gibt es im Februar

Im Detail heißt es laut Pressemitteilung zu den neuesten Gratis-Games: „Diesen Monat können Spieler in Wolfenstein: Youngblood in die Rolle eines amerikanischen Spions schlüpfen, der nach einer Mission im von den Nazis besetzten Paris verschwunden ist. In Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut schlüpfen Spieler in die Rolle von Adam Jensen, einem ehemaligen SWAT-Spezialisten, der für die Sicherheit einer der experimentellsten Biotechnologiefirmen Amerikas verantwortlich ist.“

Neben diesen beiden Titeln erwarten euch im Laufe des Monats weitere bekannte Spiele. Welche das genau sind, verrät Amazon Prime Gaming wie immer schrittweise im Wochenrhythmus. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschauen und die neuesten Gratis-Spiele nicht zu verpassen.

Lesetipp: Diese Prime Gaming-Mitglieder könnten Geld zurückbekommen

Jetzt verfügbar

BioShock Infinite Complete Edition (Action, Shooter) – Booker DeWitt muss in der schwebenden Stadt Columbia das mysteriöse Mädchen Elizabeth retten, um seine Schulden zu begleichen.

(Action, Shooter) – Booker DeWitt muss in der schwebenden Stadt Columbia das mysteriöse Mädchen Elizabeth retten, um seine Schulden zu begleichen. Surf World Series (Sport, Arcade) – Spieler meistern spektakuläre Surf-Tricks an fünf legendären Surfspots, treten online gegen bis zu 15 andere Spieler an und werden zur Surf-Legende.

(Sport, Arcade) – Spieler meistern spektakuläre Surf-Tricks an fünf legendären Surfspots, treten online gegen bis zu 15 andere Spieler an und werden zur Surf-Legende. AK-xolotl: Together (Action, Roguelike, Koop) – Zwei Spieler kämpfen als bewaffnete Axolotl in einem actionreichen Koop-Modus gegen Gegnerhorden und teilen Power-Ups.

(Action, Roguelike, Koop) – Zwei Spieler kämpfen als bewaffnete Axolotl in einem actionreichen Koop-Modus gegen Gegnerhorden und teilen Power-Ups. Sands of Aura (Action-RPG, Souls-like) – In einer unter Sand begrabenen Welt segeln Spieler über die Sandmeere, um eine sterbende Welt zu retten und sich gnadenlosen Kämpfen zu stellen.

(Action-RPG, Souls-like) – In einer unter Sand begrabenen Welt segeln Spieler über die Sandmeere, um eine sterbende Welt zu retten und sich gnadenlosen Kämpfen zu stellen. The Talos Principle: Gold Edition (Puzzle, Philosophie) – Spieler lösen komplexe Rätsel in einer Welt aus antiken Ruinen und futuristischer Technologie, während sie tiefgehende existenzielle Fragen erkunden.

Ab 13. Februar

Stunt Kite Party (Partyspiel, Multiplayer) – Ein familienfreundliches Drachenflieger-Spiel mit abwechslungsreichen Modi für Einzel- und Mehrspieler.

(Partyspiel, Multiplayer) – Ein familienfreundliches Drachenflieger-Spiel mit abwechslungsreichen Modi für Einzel- und Mehrspieler. The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone (Jump’n’Run, Abenteuer) – Die Schlümpfe nutzen den SmurfoMix, um ihr Dorf aus der Macht des Grünen Steins zu befreien.

(Jump’n’Run, Abenteuer) – Die Schlümpfe nutzen den SmurfoMix, um ihr Dorf aus der Macht des Grünen Steins zu befreien. Hardspace: Shipbreaker (Simulation, Sci-Fi) – Spieler zerlegen Raumschiffe mit High-Tech-Werkzeugen, um wertvolle Materialien zu bergen und ihre Schulden zu tilgen.

(Simulation, Sci-Fi) – Spieler zerlegen Raumschiffe mit High-Tech-Werkzeugen, um wertvolle Materialien zu bergen und ihre Schulden zu tilgen. Lysfanga: The Time Shift Warrior (Action, Hack’n’Slash) – Spieler erschaffen Zeit-Klone ihrer selbst, um mit einer Armee gegen Monsterhorden zu kämpfen.

(Action, Hack’n’Slash) – Spieler erschaffen Zeit-Klone ihrer selbst, um mit einer Armee gegen Monsterhorden zu kämpfen. Dark Sky (Sci-Fi, Abenteuer) – Als Werftarbeiter Squig müssen Spieler mit ihrem Team eine Katastrophe auf Wolf Prime aufklären und den Planeten retten.

Ab 20. Februar

Wolfenstein: Youngblood (Action, Shooter, Koop) – BJs Zwillingstöchter kämpfen im besetzten Paris gegen Nazis, um ihren vermissten Vater zu finden.

(Action, Shooter, Koop) – BJs Zwillingstöchter kämpfen im besetzten Paris gegen Nazis, um ihren vermissten Vater zu finden. El Hijo – A Wild West Tale (Stealth, Abenteuer) – Ein Junge schleicht sich durch den Wilden Westen, um seine Mutter zu finden.

(Stealth, Abenteuer) – Ein Junge schleicht sich durch den Wilden Westen, um seine Mutter zu finden. Colt Canyon (Action, Roguelike, Western) – Spieler steuern einen Cowboy, kämpfen sich durch Banditenlager und retten ihren entführten Partner.

(Action, Roguelike, Western) – Spieler steuern einen Cowboy, kämpfen sich durch Banditenlager und retten ihren entführten Partner. Republic of Jungle (Partyspiel, Deduktion) – Ein soziales Bluff-Spiel, in dem Spieler als Berater von Präsident Puma geheime Informationen schützen oder leaken.

(Partyspiel, Deduktion) – Ein soziales Bluff-Spiel, in dem Spieler als Berater von Präsident Puma geheime Informationen schützen oder leaken. Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition (Wimmelbild, Fantasy) – Ein Prinz und eine Prinzessin decken Familiengeheimnisse auf und bekämpfen das Böse.

Ab 27. Februar

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut (Action, RPG) – Als Sicherheitsexperte Adam Jensen müssen Spieler eine Verschwörung aufdecken und ihre augmentierten Fähigkeiten einsetzen.

(Action, RPG) – Als Sicherheitsexperte Adam Jensen müssen Spieler eine Verschwörung aufdecken und ihre augmentierten Fähigkeiten einsetzen. Night Reverie (Puzzle, Adventure) – Ein Kind erkundet eine surreal verzerrte Welt, um das Geheimnis seines Hauses zu lüften.

(Puzzle, Adventure) – Ein Kind erkundet eine surreal verzerrte Welt, um das Geheimnis seines Hauses zu lüften. Sine Mora EX (Shoot’em-up, Arcade) – Ein Zeit-basierter 2D-Shooter mit herausforderndem Gameplay und einer dramatischen Story.

(Shoot’em-up, Arcade) – Ein Zeit-basierter 2D-Shooter mit herausforderndem Gameplay und einer dramatischen Story. Redemption Reapers (Taktik-RPG, Dark Fantasy) – Die Ashen Hawk Brigade kämpft in rundenbasierten Kämpfen gegen die übermächtige Mort-Armee.

(Taktik-RPG, Dark Fantasy) – Die Ashen Hawk Brigade kämpft in rundenbasierten Kämpfen gegen die übermächtige Mort-Armee. Yes, Your Grace (Management, RPG) – Spieler regieren ein Königreich, treffen schwierige Entscheidungen und verwalten begrenzte Ressourcen für ihre Untertanen.

So viel kostet Prime Gaming aktuell

Amazon Prime Gaming bietet jeden Monat eine andere Auswahl an kostenlosen Spielen für alle Mitglieder. Falls ihr bereits ein Abo habt, könnt ihr euch die Spiele direkt über die Prime Gaming-Website herunterladen. Wer noch keines besitzt, kann das Angebot für 8,99 Euro im Monat oder 89,95 Euro im Jahr testen.

Studierende und Auszubildende erhalten eine vergünstigte Mitgliedschaft ab 4,49 Euro pro Monat. Zusätzlich gibt es einen 50-Prozent-Rabatt für Menschen mit Sozialpass oder Befreiung von den Rundfunkgebühren.

Das sind eure Kündigungsmöglichkeiten

Amazon Prime kann aber auch jederzeit gekündigt werden. Ihr müsst dafür lediglich im Konto-Menü den Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ aufrufen. Wichtig ist, dass ihr die Kündigung spätestens 48 Stunden vor der nächsten Abrechnung durchführt, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Falls ihr weiterhin Prime Video nutzen wollt, aber auf Gaming-Extras verzichten könnt, besteht die Möglichkeit, Twitch Prime separat zu kündigen. So bleibt ihr flexibel und könnt das Angebot an eure Bedürfnisse anpassen. Und die restlichen Vorteile von Amazon Prime bleiben euch erhalten.

Quellen: Pressemitteilung Amazon

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.