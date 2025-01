Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 5 Geschenke

Mitglieder des Abodienstes von Amazon profitieren nicht nur von kostenlosem Versand und Prime Video, sondern können sich auch jeden Monat über exklusive Downloads freuen. Mit Amazon Prime Gaming bekommt ihr nämlich regelmäßig kostenlose Spiele und In-Game-Boni – ohne zusätzliche Kosten.

Auch im Januar 2025 erwartet euch eine spannende Auswahl an Gratis-Spielen, die ihr euch mit eurer Prime-Mitgliedschaft sichern könnt. Die Titel stehen dabei jeweils nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, können aber nach der Aktivierung dauerhaft behalten werden.

Amazon Prime Gaming: Diese Spiele könnt ihr euch im Januar sichern

Das neue Jahr startet direkt mit gleich mehreren Highlights. Laut der offiziellen Pressemitteilung von Amazon hat Prime Gaming im Januar sowohl Indie-Perlen als auch Klassiker der Videospielgeschichte zu bieten. Die Titel reichen von rasanten Rennspielen bis hin zu atmosphärischen Action-Adventures.

Im Detail heißt es zu den neuesten Gratis-Games: „Diesen Monat schlüpfen Spieler in BioShock™ 2 Remastered in die Stiefel des ikonischsten Bewohners von Rapture, dem Big Daddy, während sie die verfallende jedoch wunderschöne gefallene Stadt erkunden. Oder sie führen in SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech eine Gruppe angehender Helden durch eine handgezeichnete Welt und spannende Kämpfe, mit nur ihrem Witz und einigen Karten bewaffnet.“

Das Besondere: Jeden Donnerstag erweitert sich die monatliche Liste um weitere bekannte und spannende Titel.

Jetzt verfügbar:

Eastern Exorcist (Epic Games Store)

The Bridge (Epic Games Store)

BioShock™ 2 Remastered (GOG Code)

Spirit Mancer (Amazon Games App)

SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

Ab dem 16. Januar:

GRIP (GOG Code)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (GOG Code)

Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)

Ab dem 23. Januar:

Deus Ex™ GOTY Edition (GOG Code)

To The Rescue! (Epic Games Store)

Star Stuff (Epic Games Store)

Spitlings (Amazon Games App)

Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)

Ab dem 30. Januar:

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (Epic Games Store)

Blood West (GOG Code)

Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)

Lesetipp: Diese neuen Spiele erwarten euch 2025

So viel kosten Amazon Prime und Gaming derzeit

Falls ihr bereits zahlendes Mitglied seid, könnt ihr euch die Spiele ganz einfach über die Amazon Prime Gaming-Website herunterladen. Wer noch keine Mitgliedschaft besitzt, hat die Möglichkeit, diese für den nötigen Zeitraum zu buchen und auszuprobieren.

Für aktuell 8,99 Euro pro Monat oder 89,95 Euro pro Jahr profitieren Nutzer*innen dabei von einer Reihe zusätzlicher Services. Dazu gehört laut Anbieter die Möglichkeit, „über zwei Millionen Songs und Fußball live werbefrei zu streamen“. Ergänzend dazu bietet Prime den Zugang zur umfangreichen Prime Video-Bibliothek sowie weitere Inhalte wie E-Books.

Neben dem klassischen Prime-Abo gibt es derzeit zwei vergünstigte Alternativen für Studierende:

Amazon Prime Student (monatlich): 4,49 Euro pro Monat

4,49 Euro pro Monat Amazon Prime Student (jährlich): 44,95 Euro pro Jahr

Wichtig: Die kostenlose Mitgliedschaft für Studierende ist auf sechs Monate begrenzt. Allerdings können auch Auszubildende von diesen Rabatten profitieren. Für Menschen, die von den Rundfunkgebühren befreit sind oder einen Sozialpass besitzen, bietet Amazon Prime zudem eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Amazon Prime (Gaming) kündigen

Ein weiterer Vorteil von Amazon Prime: Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Dazu genügt es, im eigenen Konto den Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ aufzurufen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Wichtig: Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte die Kündigung spätestens 48 Stunden vor der nächsten Abrechnung erfolgen.

Falls du trotzdem weiter streamen möchtest, zum Beispiel weil Prime Video eine 2. Staffel Secret Level bestätigt hat, kannst du auch lediglich Twitch Prime abbestellen und den Service mit wenigen Klicks separat kündigen.

Quellen: Pressemitteilung Amazon, PrimeGaming.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.