Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 4 Geschenke

Mit Amazon Prime Gaming könnt ihr euch auch im März wieder kostenlose Spiele sowie exklusive In-Game-Boni sichern. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Zugriff auf eine Auswahl neuer Titel, die ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind.

Wie üblich bleiben die Spiele dauerhaft in eurer Bibliothek, sofern ihr sie innerhalb des Aktionszeitraums aktiviert. Die aktuelle Auswahl bietet eine Mischung aus Indie-Games und bekannten Klassikern. Zudem wird das Angebot jeden Donnerstag um weitere Titel ergänzt, sodass es stetig wächst.

Amazon Prime Gaming: Diese Spiele gibt es im März

Laut der offiziellen Pressemitteilung beinhaltet das aktuelle Gratis-Angebot unter anderem folgende Spiele: „In diesem Monat können die Spieler die Saints auf dem Höhepunkt ihrer Macht in Saints Row®: The Third™ Remastered steuern und in Mafia II: Definitive Edition das Leben eines Gangsters in der goldenen Ära des organisierten Verbrechens erleben.“

Neben diesen Titeln wird das Angebot im Laufe des Monats um weitere bekannte Spiele erweitert. Welche das genau sind, enthüllt Amazon Prime Gaming wie gewohnt schrittweise im Wochenrhythmus. Hier bekommt ihr aber schon einen Ausblick, um keine der kostenlosen Titel zu verpassen.

Jetzt verfügbar:

Saints Row®: The Third™ Remastered (GOG Code) – Action, Open-World

(GOG Code) – Action, Open-World Mafia II: Definitive Edition (GOG Code)– Action, Open-World, Third-Person Shooter

(GOG Code)– Action, Open-World, Third-Person Shooter Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store) – Action, Shooter, Koop, Rogue-lite

(Epic Games Store) – Action, Shooter, Koop, Rogue-lite Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App) – Strategie, Simulation

Release am 13. März:

Wall World (Amazon Games App) – Action, Roguelike, Survival

(Amazon Games App) – Action, Roguelike, Survival Syberia: The World Before (GOG Code) – Adventure, Point & Click

(GOG Code) – Adventure, Point & Click Endling – Extinction is Forever (Amazon Games App) – Survival, Adventure

(Amazon Games App) – Survival, Adventure Dark Deity: Complete Edition (GOG Code) – Taktik-RPG, Strategie, Fantasy

(GOG Code) – Taktik-RPG, Strategie, Fantasy Beholder 3 (Amazon Games App) – Adventure, Strategie, Simulation

Release am 20. März:

Wolfenstein: The Old Blood (Xbox and PC via Microsoft Store Code) – First-Person Shooter, Action, Adventure

(Xbox and PC via Microsoft Store Code) – First-Person Shooter, Action, Adventure Mutazione (GOG Code) – Adventure, Story

(GOG Code) – Adventure, Story Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) – Action-Adventure, Puzzle

(Amazon Games App) – Action-Adventure, Puzzle Legacy of Kain: Defiance (GOG Code) – Action, Hack & Slash, Fantasy

(GOG Code) – Action, Hack & Slash, Fantasy Mortal Shell (Epic Games Store) – Action-RPG, Soulslike, Dark Fantasy

Release am 27. März:

The Forgotten City (Amazon Games App) – Adventure, Mystery

(Amazon Games App) – Adventure, Mystery Deus Ex: Invisible War (GOG Code) – Action, Rollenspiel

(GOG Code) – Action, Rollenspiel Session: Skate Sim (Epic Games Store) – Sport, Simulation, Skateboarding

(Epic Games Store) – Sport, Simulation, Skateboarding Let’s Build A Zoo (Epic Games Store) – Simulation, Management, Aufbaustrategie

(Epic Games Store) – Simulation, Management, Aufbaustrategie Gamedec – Definitive Edition (GOG Code) – Rollenspiel, Detektiv

(GOG Code) – Rollenspiel, Detektiv The Wisbey Mystery (Legacy Games Code) – Adventure, Mystery, Wimmelbild, Puzzle

Preise und Vorteile von Prime Gaming

Mit Amazon Prime Gaming erhalten Mitglieder jeden Monat eine wechselnde Auswahl an kostenlosen Spielen. Wer bereits ein Abo besitzt, kann diese direkt über die Prime Gaming-Website herunterladen. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr den Dienst für 8,99 Euro monatlich oder 89,95 Euro im Jahr abonnieren.

Für Studierende und Auszubildende gibt es eine vergünstigte Variante ab 4,49 Euro pro Monat. Zudem können Personen mit Sozialpass oder einer Befreiung von den Rundfunkgebühren einen Rabatt von 50 Prozent erhalten, wie unter anderem futurezone.de berichtet.

So könnt ihr euer Abo kündigen

Falls ihr Prime Gaming nicht mehr nutzen möchtet, lässt sich die Mitgliedschaft jederzeit beenden. Dazu müsst ihr im Konto-Menü den Abschnitt „Prime-Mitgliedschaft verwalten“ aufrufen. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, solltet ihr die Kündigung spätestens 48 Stunden vor der nächsten Abrechnung vornehmen.

Wer weiterhin Prime Video nutzen möchte, aber auf die Gaming-Vorteile verzichten kann, hat die Möglichkeit, Twitch Prime separat zu beenden. Dadurch bleibt der Zugang zu anderen Amazon Prime-Vorteilen erhalten, während ihr das Abo an eure individuellen Bedürfnisse anpasst.

Quellen: Amazon, futurezone.de

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.