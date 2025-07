Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen jetzt 8 Spiele geschenkt

Amazon Prime ist nicht nur gut für beschleunigte Paketlieferungen oder den mit dem Beiwort Video benannten Streamingdienst, auch für das Interesse Gaming hat der Service seine eigene Sparte. Hierbei bekommt ihr als Abonnent*innen regelmäßig Spiele ohne Zusatzkosten reingedrückt, so auch diesen Monat wieder.

Ganz aktuell könnt ihr satte acht Titel einverleiben, weitere solcher Angebote folgen im Verlauf des Julis. Es lohnt sich also, die Augen auch offen zu halten, nachdem ihr euch heute den Korb vollgestopft habt.

Amazon Prime Gaming im Juli: Das gibt es kostenlos alle für Mitglieder

Wenn ihr die kostenlose Spieleauswahl in Anspruch nehmen wollt, müsst ihr Besitzer*in eines regulären Amazon Prime-Abos sein, einen PC zuhause stehen haben und in einigen Fällen über einen separaten Account auf einer Vertriebsplattform wie GOG oder Epic Games vorzeigen können. Ansonsten steht euch nichts im Weg, ihr dürft die Games sogar für immer behalten, wie man bei Amazon verspricht. In folgenden Fällen habt ihr jetzt die Möglichkeit, sofort zuzuschlagen:

Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (GOG)

(GOG) Saints Row 2 (GOG)

(GOG) TOEM (GOG)

(GOG) Saints Row IV: Re-Elected (GOG)

(GOG) STAR WARS™: Rebellion (GOG)

(GOG) Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store)

Bei den ersten sechs genannten Spielen handelt es sich um Geschenke, die ihr im Zuge der Vorbereitung auf den Amazon Prime Day erhaltet. Das große Event mit Sonderangeboten wird in diesem Jahr von Dienstag, dem 8. Juli bis Freitag, dem 11. Juli stattfinden. Um euch bis dahin schon mal in Stimmung zu bringen, könnt ihr noch bis einen Tag vorher von den Goodies profitieren und diese langfristig in eurem Besitz wissen. Danach sind sie nicht mehr abholbereit für euch, schnell sein lohnt sich also.

Das gibts danach noch

Weiter geht es ab dem 17. Juli mit neuen Gratis-Titeln im Amazon Prime Gaming-Service. Bis zum Ende des Monats folgen jeweils nach einer Woche noch zwei Nachlieferung. Insgesamt kommt ihr damit sogar noch vor dem August auf ganze 13 Spiele – beziehungsweise 12, wenn man den einen DLC nicht mitzählt –, für die ihr abgesehen von den Abo-Kosten keinen Cent hinklimpern müsst. Hier die Übersicht zu allen kommenden Gaming-Geschenken:

Ab dem 17. Juli

ENDLESS™ Space 2 Definitive Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Besiege: The Splintered Sea DLC (Amazon Games App)

Ab dem 24. Juli

Venba (GOG)

(GOG) I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition (Legacy Games Code)

Ab dem 31. Juli

Heroes of Loot (GOG)

Denkt außerdem dran: Wenn ihr Amazon Prime-Kund*in seid, steht euch ein kostenloses Abo eines Twitch-Kanals eurer Wahl zur Verfügung, das ihr allerdings selbstständig verlängern müsst. Wenn ihr dieses noch nicht eingelöst habt, könnt ihr eurem Lieblingsstreamer oder eurer Lieblingsstreamerin also noch eine Freude machen. Solltet ihr übrigens auch den Xbox Game Pass besitzen, hat dieser im Juli natürlich ebenfalls ein aufgefrischtes Angebot, das ihr euch reinziehen solltet.

