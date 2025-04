Amazon Prime Gaming: Mitglieder bekommen heute 19 Geschenke

Im April hält Amazon Prime Gaming erneut attraktive Angebote für Gamerinnen und Gamer bereit. Wer ein aktives Prime-Abo besitzt, darf sich über eine Reihe kostenloser Spiele und exklusive In-Game-Inhalte freuen.

Diese stehen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und sind direkt über die Plattform abrufbar. Besonders praktisch: Einmal eingelöste Titel verbleiben dauerhaft in eurer persönlichen Spielebibliothek – ein Vorteil, den viele andere Aktionen nicht bieten.

Amazon Prime Gaming: Das erwartet auch im April

Zudem wächst das Portfolio wöchentlich: Jeden Donnerstag fügt Amazon Prime Gaming weitere Titel hinzu und sorgt so dafür, dass es regelmäßig neue Inhalte zu entdecken gibt. Wer öfter vorbeischaut, kann sich auf eine stetig wachsende Sammlung freuen.

„In diesem Monat können die Spieler in Minecraft Legends tagsüber Piglin-Basen einnehmen und nach Einbruch der Dunkelheit Verbündete verteidigen. In Gravity Circuit folgen sie Kai, einem einsamen Kriegshelden, auf ein Abenteuer in einer futuristischen Welt, die von empfindungsfähigen Robotern bewohnt wird.“

Jetzt verfügbar:

Mafia III: Definitive Edition (GOG Code)

Minecraft Legends (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

Gravity Circuit (Amazon Games App)

Paleo Pines (Amazon Games App)

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App)

DreadOut 2 (Amazon Games App)

ENDLESS™ Space – Definitive Edition (Amazon Games App)

God’s Trigger (GOG Code)

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition (Legacy Games Code)

Projection: First Light (Amazon Games App)

Faraway: Director’s Cut (Amazon Games App)

Gloomhaven (Epic Games Store)

The Last Spell (GOG Code)

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Genesis Noir (Amazon Games App)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG Code)

Berserk Boy (GOG Code)

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)

Wild Country (GOG Code)

24. April:

Thief™ Gold (GOG Code)

Troublemaker (Epic Games Store)

Kraken Academy!! (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Prime Gaming: Kosten und Leistungen im Überblick

Mitglieder von Amazon Prime Gaming erhalten monatlich Zugriff auf eine ständig wechselnde Auswahl an Gratis-Games. Wer bereits Teil des Programms ist, kann die verfügbaren Titel direkt über die Prime-Gaming-Plattform herunterladen. Für alle, die noch kein Abo besitzen, liegt der Preis bei 8,99 Euro pro Monat oder alternativ bei 89,95 Euro für ein ganzes Jahr.

Studierende sowie Auszubildende profitieren von einem ermäßigten Tarif ab 4,49 Euro monatlich. Zusätzlich gibt es für Personen mit einem Sozialausweis oder einer Gebührenbefreiung beim Rundfunk einen Nachlass von 50 Prozent, wie unter anderem futurezone.de berichtet.

So beendet ihr euer Prime-Gaming-Abo

Wenn ihr den Service nicht länger nutzen möchtet, könnt ihr das Abo jederzeit beenden. Navigiert dazu einfach in eurem Amazon-Konto zum Bereich „Prime-Mitgliedschaft verwalten“. Achtet darauf, die Kündigung mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum durchzuführen, um unerwünschte Kosten zu vermeiden.

Wer weiterhin Prime Video verwenden, aber die Gaming-Features nicht mehr nutzen möchte, kann Twitch Prime separat deaktivieren. So bleibt euch der restliche Funktionsumfang von Amazon Prime erhalten – und ihr passt das Abo flexibel an eure Bedürfnisse an.

Quellen: Amazon, futurezone.de

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.