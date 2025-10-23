Amazon Prime Gaming: Preisgekröntes Rollenspiel mit mächtiger offener Welt nur kurze Zeit kostenlos schnappen

Vergesst den Epic Games Store, die Steam Sales und hängt auch den nächsten, taufrischen Triple A-Titel am besten gleich mit an den Nagel: Bei Amazon Prime Gaming bekommt ihr gerade ein mehrfach preisgekröntes Rollenspiel geschenkt, das euch trotz etwas angesetztem Rosts zahllose Stunden an stürmischen Herbsttagen fesseln dürfte.

Bereits 2008 erschienen, kann das besagte Gratis-Game rein grafisch gesehen natürlich nicht mehr wirklich mit modernen Veröffentlichungen mithalten, das dürfte klar sein. Einen visuellen Unfall müsst ihr jedoch auch nicht fürchten und abseits dessen weiß das von Bethesda entwickelte Werk, wie es euch in den Bann seiner postapokalyptischen, offenen Welt zieht. Wer es bis jetzt noch nicht erahnt: Wir sprechen natürlich von Fallout 3.

Amazon Prime Gaming: Fallout 3 könnt ihr euch für eine kurze Zeit kostenlos schnappen

Eben jenen Titel bekommt ihr ab dem 23. Oktober nämlich im Aufgebot von Amazon Prime Gaming komplett kostenlos für eure Spielebibliothek angeboten. Dabei handelt es sich sogar um die ausführliche Game of the Year Edition, die mit allen fünf bislang erschienen DLC-Erweiterungen aufwartet. Mittlerweile zählt das Rollenspiel zweifelsohne zu den Klassikern seines Genres, konnte es sich doch Zeit seines Erscheinens verschiedene prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter den Game Developers Choice Award als Spiel des Jahres schnappen.

Seitdem gilt Fallout 3, neben Fallout: New Vegas, das ebenfalls bei Prime Gaming gratis verfügbar ist, als bester Ableger der gefeierten Reihe. Einen zweiten Frühling erlebte das Franchise erst vor gar nicht all zu langer Zeit, als Amazon den abenteuerlichen Ausflug ins Ödland als Serienadaption auf die heimischen TV-Geräte holte. Kein Wunder: Mit Ella Purnell (Arcane) und dem grandiosen Walton Goggins als grimmiger Ghul in den Hauptrollen wusste auch die Serie ein breites Publikum von sich zu überzeugen und für viele den ersten Berührungspunkt mit dem Fallout-Universum herzustellen.

Passend dazu: Für Rollenspiel-Fans: Das sind die 5 besten Fallout-Titel

Fallout 3 selbst siedelt natürlich ebenso in der kargen, postapokalyptischen Open World des Ödlands an. Ihr schlüpft in die Rolle eines Überlebenden, der mit anderen einen unterirdischen Bunkerkomplex bewohnt, diesen jedoch eines Tages verlässt und die radioaktiv verseuchten Weiten um ihn herum erkundet. In diesen begegnet ihr Mutanten, die nach eurem leben trachten ebenso wie furchteinflößenden Monstern ebenso wie skrupellosen Banditen. Doch auch auf friedvoll gesinnte Charaktere trefft ihr, die euch ganz in Rollenspiel-Manier mit verschiedenen Aufgaben betrauen, die es zu erledigen gilt.

Fallout 3 begeistert auch über anderthalb Jahrzehnte später noch mit riesiger Handlungsfreiheit, zahllosen Dialogoptionen und etlichen Möglichkeiten, euch durch das Ödland zu schlagen. Gerade Genre-Liebhabende sollten, sofern nicht ohnehin bereits geschehen, einen Blick riskieren. Vor allem, wenn ihr die Wartezeit bis zur im Dezember startenden, zweiten Staffel der Fallout-Serie totschlagen wollt. Wollt ihr euch die Gratis-Games sichern, müsst ihr euch allerdings sputen, denn für immer ist das Geschenk bei Amazon Prime Gaming nicht verfügbar.

Quellen: Amazon Prime Gaming