Amazon Prime Gaming: Rollenspiel-Geheimtipp mit „Welt der Finsternis“ nur kurze Zeit kostenlos abstauben

Wer ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime Gaming nutzt, kommt jetzt in den Genuss vieler, kostenloser Games. Hört sich paradox an, verhält sich aber so: Im Abonnement der Versandhausriesen für Gamer*innen, sind zahlreiche Spiele enthalten, die ihr ohne zusätzlichen Aufpreis spielt – ein aktuelles Beispiel ist Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York.

Die Visual Novel mit Rollenspiel-Elementen ist der dritte Teil einer Trilogie, die mit Coteries of New York begann, mit Shadows of New York weitergeführt wurde – und schließlich mit eben jenem Reckoning ihren Abschluss erfuhr. Dabei bauen die Spiele von Entwicklungsstudio Draw Distance zwar aufeinander auf, erzählen dennoch jeweils eigenständige Geschichten – in die Abonnent*innen bei Amazon Prime Gaming für wenige Tage gratis eintauchen.

Amazon Prime Gaming mit Vampir-Rollenspiel aus der World of Darkness

Der Tabletop-Kosmos rund um die World of Darkness (zu Deutsch etwa: Welt der Finsternis) sorgt dieser Tage vor allem mit einem Release für Stimmung – und zwar Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, der Fortsetzung zu einem Kultklassiker, dessen abgespeckter Rollenspiel-Anteil längst nicht allen Spieler*innen zusagt. Wer jedoch mehr Wert auf eine stark erzählte Story setzt, denn auf Rollenspiel-Gameplay, könnte mit dem im selben Universum angesiedelten Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York bei Amazon Prime Gaming glücklich werden.

Im Vergleich zu Bloodlines 2, fällt bei Reckoning of News York der Rollenspiel-Anteil sogar noch schwächer aus. Zwar solltet ihr beispielsweise die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Disziplinen zu eurem Vorteil nutzen. Oder auch der geradezu animalische Hunger nach Blut stellt euch, typisch für die World of Darkness, vor ein Dilemma: Schließlich gilt es, sich dem Blutdurst nicht blindlings hinzugeben, sonst droht man, das letzte Fitzelchen Menschlichkeit in sich zu verlieren. Kurz gesagt: Im Kern ist Reckoning of New York eine atmosphärische Visual Novel.

Lesetipp: Diese Vampir-Trilogie ist ein Geschenk für Horror-Freunde

Darauf dürft ihr euch in Reckoning of New York im Rahmen eures Abos bei Amazon Prime Gaming gefasst machen: Versinkt tief in der Nacht in jene Stadt an der US-amerikanischen Ostküste, die laut eines geflügelten Worts niemals schläft. Als relativer Nobody in der Vampir-Gesellschaft findet ihr euch eingekesselt im Machtkampf zwischen der Camarilla und den Anarchen – also jener vampirischen Sekte, die für Hierarchie und traditionelle Werte steht, und einer freiheitsliebenden bis rebellischen Bewegung.

Bedenkt allerdings: Reckoning of New York ist nur noch kostenfrei bis zum 12. November bei Amazon Prime Gaming spielbar – was kein Hindernis sein muss, immerhin seid ihr im Schnellverfahren schon nach rund acht Stunden mit dem Story-Spiel durch. Falls Rollen- oder Vampirspiele eure Sache nicht sind, gibt es noch viele weitere Spiele im Zuge von Amazon Prime Gaming, die eure Lebenszeit wert sind. Wie scharf bei uns die Vampire gebissen haben, lest ihr im Übrigen in unserem Test zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Quellen: luna.amazon.com