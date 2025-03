Amazon Prime: Spieler bekommen jetzt ein neues Extra

Amazon Luna erweitert sein Cloud-Gaming-Angebot um eine Reihe beliebter Spiele von Electronic Arts (EA). Für Prime-Abonnent*innen bedeutet das noch mehr kostenlose Titel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Die neue mehrjährige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen bringt ab sofort Titel wie Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order und Dead Space in den Luna-Katalog. Weitere EA-Spiele, darunter auch Inhalte aus dem EA Sports-Portfolio, sollen in den kommenden Monaten folgen.

Amazon Luna und EA: Das erwartet euch

Gamer*innen erhalten damit Zugriff auf bekannte Franchises, die sie nun ohne aufwändige Hardware oder lange Downloads nutzen können. Neben AAA-Titeln gehören auch Indie-Games, Klassiker und Partyspiele zum Angebot. Prime-Mitglieder profitieren zudem von einer monatlich wechselnden Auswahl an Spielen, die sie ohne Zusatzkosten nutzen können. Ganz aktuell finden sich darunter zum Beispiel WRC Generations und Overcooked! 2.

Gleichzeitig geht Amazon Luna in vier weiteren Ländern an den Start: Spielerinnen und Spieler in Schweden, Portugal, Belgien und Luxemburg können den Dienst ab sofort nutzen. Insgesamt ist Luna dann in 14 Ländern verfügbar und bietet eine Bibliothek mit über 300 Spielen.

Lesetipp: Das gibt es bei Amazon Prime Gaming im März

Neue Möglichkeiten für EA-Fans und Prime-Mitglieder

Mit der Integration von EA-Spielen will Amazon vor allem die Reichweite von Luna erhöhen. Ziel ist es, mehr Spieler*innen den einfachen Zugang zu ihren Lieblingstiteln zu ermöglichen – unabhängig vom genutzten Gerät. Unterstützt werden unter anderem Fire TV, Fire Tablets, PCs, Macs, Smartphones und ausgewählte Smart-TVs. EA betont, dass es darum gehe, bestehende Online-Communities zusammenzubringen und neue Wege zu schaffen, die eigenen Spiele zu erleben.

Neben der Kooperation mit EA erweitert Amazon auch die Funktionen für Prime-Mitglieder. Diese können ihre Ubisoft- oder GOG-Konten verknüpfen und bereits gekaufte Inhalte direkt auf Luna spielen. Zusätzlich stehen Abonnements wie Luna+, Ubisoft+ oder Jackbox Games zur Verfügung, um weitere Spiele freizuschalten.

Für Spieler*innen in Belgien, Luxemburg und Schweden ist zudem der speziell für Luna entwickelte Controller jetzt zum Einführungspreis erhältlich. In Portugal soll der Verkaufsstart im Laufe des Jahres folgen.

Das ist Amazon Luna

Amazon Luna ermöglicht es, Spiele direkt aus der Cloud auf bestehende Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder Streaming-Sticks zu übertragen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer eigenen Spielkonsole oder eines leistungsstarken Gaming-PCs, da alle notwendigen Ressourcen in der Cloud bereitgestellt werden.

Wichtig für ein störungsfreies Spielerlebnis ist eine stabile und schnelle Internetverbindung mit mindestens 10 MBit/s. Bei einer Auflösung von 1080p kann der Datenverbrauch bis zu 10 Gigabyte pro Stunde betragen. Auf diese Weise kann überall und jederzeit gespielt werden, solange die empfohlene Internetverbindung verfügbar ist.

Derzeit kostet ein Amazon Luna-Abonnement 9,99 Euro pro Monat. Für Prime-Mitglieder ist ein Teil des Angebotes bereits in Prime Gaming enthalten und damit kostenlos.

Quellen: Amazon

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.