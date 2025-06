Amazon Prime Video: 6 brandneue Anime-Highlights erwarten euch im Juli – „sehr sehenswert!“

Als Anhängende der asiatischen Animationskunst solltet ihr jetzt unbedingt die Augen aufsperren, denn auf Amazon Prime Video finden sich schon im Juli gleich sechs taufrische Anime-Highlights, die neu in das Programm des Streaming-Service rutschen.

Wie schon in der Vergangenheit angekündigt legt der Video on Demand-Dienst, der unter dem Banner des Versandhausgiganten agiert, in diesem Jahr nach und versorgt uns mit brandheißen Neuzugängen, die uns im ohnehin siedenden Sommer noch mehr einheizen dürften. Dabei dürfte jeder Geschmack getroffen werden, sogar für Nostalgiker wird spannende Serienkost serviert.

Amazon Prime Video: Hunter x Hunter, Digimon & mehr – Die 6 Anime-Neuzugänge im Juli

Amazon Prime Video poliert sein Anime-Angebot im Juli ordentlich auf, dafür sorgt allein der einzige, dafür aber umso namhaftere Film, der neben den fünf weiteren Serienproduktionen – darunter spannenderweise gleich drei Simulcasts – aufgenommen wird. Dieser trägt den Namen Hunter x Hunter: The Last Mission und ist nicht nur für Fans der langjährigen Reihe, welche ursprünglich der Feder des Mangaka Yoshihiro Togashi entspringt, ein Genuss.

Dafür legen mitunter Nutzerinnen und Nutzer in den Reviews auf IMDb ihre Hand ins Feuer, heißt es hier doch beispielsweise „Die Entwicklung der Charaktere aus der Anime- und Manga-Serie macht diesen Film sehr sehenswert.“, während an anderer Stelle von einem „Must Watch“ für Fans gesprochen wird. Zu den weiteren Highlights zählen definitiv die bereits angesprochenen Simulcast-Starts von Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood, New Panty & Stocking with Garterbelt sowie CITY The Animation, die im japanischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen sind.

Vor allem ein Blick auf den vor wenigen Tagen erschienenen dritten Trailer von Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood macht Lust auf mehr:

Ganz nebenbei, aber dafür nicht weniger spannend, haut Amazon Prime Video mit der dritten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX sowie den originalen 30 Episoden von Digimon Fusion – natürlich beides in deutscher Sprachausgabe – auch noch starke Kost für alle, die sich nach etwas wohliger Nostalgie sehnen, raus.

Alle Termine der sechs Anime-Neuzugänge im Angebot des Streaming-Dienstes haben wir noch einmal hier für euch zusammengefasst:

Ab 01.07.: »Digimon Fusion«

Ab 01.07.: »Hunter x Hunter: The Last Mission«

Ab 01.07.: »Yu-Gi-Oh! GX« – Staffel 3

Ab 07.07.: »CITY The Animation« (Simulcast)

Ab 10.07.: »New Panty & Stocking with Garterbelt« (Simulcast)

Ab 11.07.: »Tougen Anki: Legend of the Cursed Blood« (Simulcast)

Wem das nicht genügt, der kann seinen Blick in Richtung der neuen Demon Slayer-Staffel (die unkonventionell in drei Filmen veröffentlicht wird) schwenken, die zwar erst im September erscheint, sich jüngst aber über seinen ersten offiziellen Trailer freuen durfte. Und: Zwar nicht auf Amazon Prime Video, aber warum uns dieser Netflix-Anime sogar zu Tränen rührt, verraten wir an anderer Stelle.

Quellen: Amazon Prime Video, IMDb, YouTube / It’s Anime powered by REMOW