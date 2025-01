Amazon: Rollenspiel-Hit für die PS5 bekommt ihr schon jetzt für weniger als die Hälfte

Nach Weihnachten habt ihr noch ein paar Taler auf der Seite und braucht dringend frischen Rollenspiel-Nachschub? Dann lohnt sich ein Blick in Richtung Amazon, denn der Versandhändler liefert für einen der besten Genre-Vertreter des letzten Jahres einen richtig guten Preis zum Jahresstart.

Vor allem Fans von klassischen Fantasy-Rollenspielen wie Baldur’s Gate 3 dürfen sich über das Angebot freuen. Zumindest wenn ihr auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X|S unterwegs seid, bekommt ihr das RPG für einen ungeheuerlich günstigen Preis.

Amazon: Das neue Dragon Age für unter 40 Euro sichern

Falls ihr eine lange Story, Entscheidungsfreiheit in Dialogen, eine bunte Truppe an Gefährt*innen und hübsche Grafik genießt, dürftet ihr an Dragon Age: The Veilguard Gefallen finden. Das Rollenspiel aus dem Hause Bioware erschien im Oktober 2024 und wusste auch trotz der einen oder anderen Schwäche durchaus zu überzeugen. In unserem Test zum vierten Dragon Age zückten wir eine gute Note.

Und obwohl das Fantasy-Rollenspiel gerade mal ein paar Monate auf dem Buckel habt, könnt ihr bereits beim Kauf ordentlich sparen. Bei Amazon zahlt ihr derzeit weniger als die Hälfte:

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eures selbsterstellten Charakters namens Rook und müsst die Fantasy-Welt Thedas vor dem Untergang bewahren. Um das zu bewerkstelligen, entscheidet ihr euch für eine von drei Klassen, sucht nach Verbündeten und kämpft euch durch verschiedene Gebiete – im vierten Dragon Age fällt vor allem Letzteres deutlich actionlastiger aus. Die Zeiten von rundenbasierten Gefechten sind vorbei.

Stattdessen bietet Dragon Age: The Veilguard ein Echtzeit-Kampfsystem, welches aber trotz allem noch genügend Tiefe bietet. Das macht sich insbesondere durch die verschiedenen Talentbäume bemerkbar, wodurch ihr euren eigenen Rook individuell einstellen könnt. Und falls euch das an Rollenspiel noch nicht reicht: 2025 erscheinen noch weitere spannende RPGs.

Quelle: Amazon

