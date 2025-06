Nintendo Switch 2: Nach dem Release gibt es die nächste Preiserhöhung – das wird jetzt deutlich teurer

Spätestens mit dem Release der Nintendo Switch 2 hat der japanische Konzern ordentlich die Preise angezogen: Die Konsole selbst kostet deutlich mehr als ihr Vorgänger und auch bei den Spielen müssen wir viel tiefer in die Tasche greifen. Von Zubehör wie den neuen SD-Karten ganz zu schweigen.

Jetzt hat es noch eine weitere Produktreihe von Nintendo erwischt, die künftig mehr ins Geld geht: Amiibo. Für die schick gestalteten Figürchen, die zugleich auch eine Art DLC darstellen, steigt der Preis zukünftig um 33 bis 100 Prozent – manche sind also fortan doppelt so teuer.

Nach der Switch 2: Auch Amiibos kosten mehr Geld

Falls ihr gerade nicht wisst, was Amiibo-Figuren sind, oder ihr sie eventuell schon wieder aus dem Gedächtnis verdrängt habt: Es handelt sich um kleine Sammelfiguren zu bekannten Franchises, wie Zelda, Mario, Kirby oder auch Street Fighter. Neben dem physischen Aspekt bieten sie einen digitalen Vorteil, könnt ihr sie doch in verschiedenen Spielen einscannen, um kleine Zusatzinhalte freizuschalten.

Bei den Fans sind die Figuren ziemlich beliebt. Vor allem der Preis spielt eine wichtige Rolle: Im Schnitt sind rund 15 Euro pro Figur fällig, wodurch sie genau die Lücke zwischen „viel zu viel“ und „viel zu günstig“ abdecken. Lediglich ein paar besondere Amiibos sind teurer gewesen, waren dann aber auch größer oder auf besondere Art und Weise angefertigt, wie zum Beispiel die Woll-Yoshis.

Zukünftig ist aber Schluss mit dem bisherigen Preis, denn Nintendo erhöht die Preise für neue Figuren teilweise sehr deutlich. So kosten die neuen Amiibos zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nun 19,99 Euro, obwohl sich an der Größe nichts geändert hat. Für die Street Fighter 6-Figuren sind sogar 29,99 Euro fällig, wie aus Einträgen im Nintendo-Store hervorgeht.

Alter Preis bleibt bestehen

Einen Grund, wieso die neuen Amiibos mehr kosten, gibt es übrigens nicht. Zumindest nicht von offizieller Seite. Die Preiserhöhung hat Nintendo nämlich nicht kommentiert, sondern einfach so online gestellt. Immerhin gibt es trotzdem ein kleines Trostpflaster für Sammler*innen.

Die alten Figuren behalten ihren Preis. Diese bekommt ihr demnach noch immer für rund 15 Euro, sofern es sich um eine Standard-Ausgabe handelt. Selbst bei den spezielleren Amiibos wurde nicht an der Preisschraube gedreht, sofern sie überhaupt noch erhältlich sind.

Falls ihr diese Sammelgegenstände jedoch schon alle besitzt und mehr benötigt, dann wird das Amiibo-Leben jetzt eine ganze Ecke teurer. Allerdings ist das etwas, was die neue Nintendo-Generation leider insgesamt so mit sich bringt.

