Animal Crossing-Klon auf der PlayStation: Vorsicht vor dieser dummdreisten Kopie

Wo Animal Crossing draufsteht, muss auch Animal Crossing drin sein, soweit sind wir uns sicherlich alle einige. Äußerliche Gemeinsamkeiten bedeuten allerdings eher eine Hommage – oder einen dreisten Klon.

Diese Bezeichnung muss sich auch das Spiel Anime Life Sim gefallen lassen, denn dessen Screenshots gleichen dem Nintendo-Original wirklich bis aufs Haar. Aus dem Nichts im PlayStation-Store aufgetaucht, sofort von zahlreichen Spieler*innen ausgelacht und sicherlich auch bald im Visier von Nintendos Rechtsabteilung.

Nach diesem Animal Crossing-Klon lecken sich Nintendos Anwälte schon die Finger

Die Situation rund um Anime Life Sim ist in jeder Hinsicht eine seltsame: Auf dem Papier ganz offenkundig eine dreiste Animal Crossing-Kopie, wirft allein schon der Eintrag im PS-Store einige Fragen auf. Der Release ist offenbar für Februar 2026 geplant, verantwortlich für das Spiel zeichnet sich „Maksym Vysochanskyy trading as IndieGames3000“ – ein mehr als nur ungewöhnlicher Name für einen Entwickler oder ein Studio.

Der ist kein unbeschriebenes Blatt: Eine schnelle Google-Suche verrät weitere Einträge im PlayStation-Store, unter anderem zu Spielen wie „Cyberpunk Speed Assassin“ oder „Bikini Beach: Anime Girls Assault“, viele davon mit offensichtlich KI-generierten Bildern. Auch ein Titel namens „Monster Hunters“ geht auf die Kappe des Entwicklers, die offensichtlichen Parallelen des Bildmaterials zu Capcoms beliebtem Franchise ist sicher kein Zufall (via PassionateGeekz).

Es ist also recht offensichtlich, woher der Wind mit Anime Life Sim dreht: Den Anschein erwecken, es handele sich um Animal Crossing oder zumindest einen kompetenten Konkurrenten und dann nichtsahnenden Gamer*innen das hartverdiente Geld aus der Tasche zu ziehen. So die Theorie, doch Anime Life Sim ist noch gar nicht erhältlich und bis es im Februar 2026 erscheinen soll, dürfte Nintendo längst eine entsprechende Mail mit dem Betreff „Wir sehen uns vor Gericht“ absenden.

https://twitter.com/SlowBurnCast/status/1878929558059319327

Der tatsächliche Ursprung der angeblichen Screenshots von Anime Life Sim ist übrigens eine kostenpflichtige Vorlage auf Fab.com, getitelt „CozyLife: Social Sim Template“. Die verspricht sechs Tier-Archetypen, menschliche Charaktere und Systeme wie Angeln, Käfer fangen oder Bäume fällen – die Ähnlichkeiten zu Animal Crossing sind also nicht nur optischer Natur. Da halten wir uns doch lieber an das Original, von dem hoffentlich ein neuer Ableger für die frisch angekündigte Nintendo Switch 2 erscheint.

Quelle: PlayStation-Store, PassionateGeekz, Fab.com Twitter/@SlowBurnCast