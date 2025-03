Animal Crossing: Gruseliges Detail fällt einigen Fans erst jetzt auf

Als ein besonders gruseliges Spiel ist Animal Crossing: New Horizons nicht gerade bekannt. Eher für seine niedlichen NPCs und farbsatte Optik. Das heißt allerdings nicht, dass sich in dem Cozy Game nicht auch die ein oder andere geringe Dosis Spuk eingenistet hat.

Aus der Halloween-Saison kennen Spieler*innen schon diverse Fälle, in denen sich die tropische Insel beispielsweise mit Kürbislaternen schmückt und einen mysteriösen Geist mit Gemüsekopf als Gast beherbergt. Aber auch außerhalb dieses Zeitraums kann der Grusel Einzug halten, etwa mit einer schaurigen Tapete, die auf den zweiten Blick sogar noch ein wenig düsterer wirkt.

Animal Crossing: New Horizons lässt Geister in eure Wände einziehen

Es handelt sich bei der Wandbeklebung um ein Item namens Friedhofstapete, das ihr in Animal Crossing: New Horizons von der fahrenden Händlerin Aziza erhaltet. Als Motiv ist ein Wald aus identischen, kahlen Bäumen abgebildet, der eine riesige Ansammlung an Grabsteinen einrahmt. Die Tapete zählt zu den wenigen Exemplaren, die tatsächlich animiert sind: Nebelschwaben wabern im Bild umher und runden die bedrohliche Atmosphäre mit diesem Effekt ab.

Allerdings ist die beobachtbare Bewegung nicht das einzig Besondere an dieser Tapete. Ein Geist ist auf ihr abgebildet, mit leicht transparentem Körper und in ein klassisches weißes Tuch gehüllt. Auf Reddit ist er kürzlich zum Gesprächsthema geworden, nachdem ein*e Nutzer*in dessen eigenartiges Verhalten mitbekommen und ihre Entdeckung auf der Plattform geteilt hatte.

Hier der betreffende Post:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gespenst ist nämlich nur zu sehen, wenn ihr das Licht im Raum ausgeschaltet habt. Wenn ihr es an macht und anschließend wieder ausknipst, erscheint es plötzlich an einer ganz anderen Stelle der Szenerie – und kann dabei schon mal in voller Größe direkt hinter euch erscheinen. „Ich kann nicht glauben, dass eine Animal Crossing-Tapete mich gerade gejumpscared hat“, beschreibt ein*e Kommentator*in die eigene Reaktion auf das Gimmick.

Lesetipp: Nintendo-Fan bekommt kaputte Konsole durch neues Exemplar ersetzt

Nicht für alle Fans eine historische Entdeckung

SAUbjj postet als Antwort auf das hochgeladene Video einen Link zu einem eigenen Post, der die Situation bereits vor drei Jahren eingefangen hat. Auch sechs Monate früher tauchte ein ähnlicher Post in dem Subreddit auf, der von der geisterhaften Begegnung berichtet. Auch in diesem Fall hatte SAUbjj auf ihren Link verwiesen, quasi als Hinweis darauf, dass dies eigentlich keine brandneue Entdeckung ist.

Ins kollektive Gedächtnis der Community scheint der Fun Fact allerdings noch nicht durchgedrungen zu sein. „Gerade wenn du denkst, alles über das Spiel zu wissen, liefert es immer mehr und mehr“, bekundet ein Fan seinen Eindruck zum neusten Posting der Friedhofstapete.

Obwohl anscheinend noch genügend Material vorhanden ist, um sich weitere Jahre über Animal Crossing: New Horizons auszutauschen, besteht trotzdem der starke Wunsch nach einem weiteren Spiel der Reihe. Größter Hoffnungsträger ist dabei der bevorstehende Release der Nintendo Switch 2, die sich laut einem Analyst übrigens rekordverdächtig oft verkaufen soll.

Quellen: r/AnimalCrossing