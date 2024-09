Animal Crossing im postapokalyptischen Paradies: Dieses brandneue Cozy Game bringt Urlaubs-Feeling

Critter Cove lautet der Name des neuen Cozy Games, das die Idee einer eigenen Insel zum spielerischen und kreativen Austoben in ein ähnliches Format gießt, wie es schon Animal Crossing: New Horizons vorgemacht hat.

Die Lebenssimulation ist ganz frisch am 10. September 2024 im Early Access erschienen und bietet euch seitdem ein Ticket ins postapokalyptische Paradies an. Was genau erwartet euch bei eurer Ankunft?

Critter Cove: Umfangreiches Cozy Game mit Wohlfühl-Faktor

Ausnahmslos idyllisch ist Critter Cove bei eurem ersten Besuch noch nicht. Wo einst das berühmteste Resort überhaupt stand, reiht sich mittlerweile Müll und Schmutz aneinander. Das muss natürlich nicht so bleiben, immerhin kommt ihr nicht her, um euch im Dreck zu suhlen. Sammelt ihr reichlich Baupläne, Ressourcen und Dublonen, welche ihr zur Aufwertung der Stadt benötigt, erblüht der Urlaubsort von neuem.

Desto schöner die Umgebung, desto mehr Tourist*innen zieht es auf die Insel. So verdient ihr zusätzliches Geld, das sich wiederum in noch traumhaftere Bauten investieren lässt. Übrige Münzen sind wunderbar dazu geeignet, euch eigene Reisen zu ermöglichen. Die umliegende Tropenlandschaft birgt mysteriöse Ruinen, Unterwasser-Schätze und unterschiedliche Ressourcen. Auf eurer Schipperfahrt stoßt ihr vermutlich auch auf Schiffsbrüchige, daher lohnt es sich, die Augen offenzuhalten.

Eure zusammengetragenen Funde könnt ihr beim Kochen oder Crafting weiterverarbeiten. Anschließend gewinnt ihr Gerichte mit Buffs, sowie Möbel beziehungsweise Dekoobjekte. Letztere können zwar auch euer Eigenheim aufhübschen, ihr seid aber nicht die einzigen, die sich eine Bleibe auf Critter Cove wünschen. Um die Charaktere glücklich zu machen, sind Häuser und passende Jobs vonnöten. So wächst die Gemeinde aus Critters und mit ihr eure Chance auf langfristige Freundschaften.

Bis zum 20. September dürft ihr euch auf Steam für einen um 20 Prozent geringeren Preis in die Insel-Abenteuer stürzen. Statt den aktuellen 19,60 Euro solltet ihr euch nach diesem Zeitraum auf Kosten von 24,50 Euro einstellen. Eine Demo gibt es momentan ebenfalls, solltet ihr erst einmal unverbindlich antesten wollen. Konsolen-Spieler*innen müssen auf ihre Version voraussichtlich noch etwas länger warten. Bis es so weit ist, hat Cozy Game und Animal Crossing-Alternative Floatopia eventuell schon aufgeholt.

Quellen: YouTube / Critter Cove, Steam / Critter Cove