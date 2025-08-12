Animal Crossing: Neue Veröffentlichung sollte nicht unter eurem Radar fliegen – Perfekt für die Sammlung

Spätestens seit Nintendo die Switch 2 auf den Markt gebracht hat, herrscht in der Animal Crossing-Community Ungeduld hinsichtlich der Bekanntgabe eines neuen Spiels in der berühmten Cozy Game-Reihe. Dieser Zustand hat sich leider bis jetzt nicht geändert. Aber dafür gibt es an anderer Stelle Trost.

Um euch einen Teil der von Tierchen bewohnten Inselwelt aus New Horizons nach Hause zu holen, könnt ihr nun auf neue LEGO-Sets zurückgreifen, die Anfang August den bisherigen Katalog erweitert haben. Insgesamt sind es drei neue Klemmbausteinkollektionen, die sich eurer Sammlung hinzufügen lassen, oder mit denen ihr eine Sammlung beginnen könnt.

Neue LEGO-Produkte zu Animal Crossing: New Horizons im Verkauf

Der 1. August markiert den Tag, ab dem die Kollaboration zwischen LEGO und Animal Crossing: New Horizons neue Produkte hervorgebracht hat. Das spannendste Teil unter den Neuerscheinungen ist ohne Frage Eugens Museumssammlung. Mit enthalten sind dabei die Front des in den Spielen als zentrale Spendenstelle für Funde aus den Bereichen Fische, Insekten, Fossilien und Kunst bekannten Museums, inklusive Kurator und Inhaber Eugen, der eine kleine Lupe mit sich führt.

Außerdem bekommt ihr Froschfrau Lilly mit Angelrute, Netz und Schaufel, die wie es scheint Jagd auf potenzielle Ausstellungsstücke macht. Dazu gesellen sich das Skelett eines Triceratops und ein Springbrunnen. Für all das zahlt ihr über LEGOs Angebot 79,99 Euro.

Der Inhalt von Set zwei von drei fällt nicht gerade weniger umfangreich aus. Kreative Häuser: Jahreszeiten voller Spaß kommt mit einer Brücke, zwei Behausungen, drei Charakteren und vier verschiedenen Bäumen, jeder repräsentativ für eine Jahreszeit. Dazu gibt es natürlich noch diversen Kleinkram, wie etwa ein Teeservice und eine Standuhr als Einrichtungsgegenstände. LEGO bietet die Miniatur-Nachbarschaft für 89,99 Euro an.

Bienchen ist auch mit am Start

Set Nummer drei wiederum ist etwas überschaubarer. Jenes heißt Bienchens gemütliche Behausung und besteht aus einer Figur der namensgebenden Bienchen mit ihrem bescheidenen Eigenheim und einigem Schnickschnack. Aufgrund der geringen Anzahl an Teilen handelt es sich hierbei auch mit einer Bepreisung von 19,99 Euro um das günstigste Set.

Wann es dann endlich auch in Sachen Videospiel-Releases weitergeht, dass weiß aktuell leider noch niemand. Für uns steht aber fest: Ein Animal Crossing: New Horizons-Nachfolger gehört auf jeden Fall in unsere Liste der am dringendsten erwarteten Ankündigungen für die Nintendo Switch 2.

Quellen: LEGO