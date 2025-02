Animal Crossing: Nintendo-Patent verrät spannendes Feature

Mit der Nintendo Switch 2 erwartet uns mit Garantie ein neues Super Mario, ein neues Abenteuer von Link und Prinzessin Zelda und mit Sicherheit ebenso ein taufrisches Animal Crossing. So viel ist sicher, auch wenn bislang ein Nachfolger der gemütlichen Lebenssimulation nicht angekündigt ist.

Wie ein Sequel zu Animal Crossing: New Horizons aussieht, ist daher oft Gegenstand von Spekulationen. Nun könnte es einen ersten Anhaltspunkt für ein neues beziehungsweise erweitertes Feature geben: Ein von Nintendo angemeldetes Patent bezieht sich in seiner Beschreibung schon sehr auf das Spieleparadies, in dem Tom Nook sein Unwesen treibt.

Animal Crossing: Um dieses Feature geht’s

Im Detail geht es um ein Patent für ein spezielles Feature, welches Nintendo anscheinend 2024 angemeldet hat, so berichtet Gamerant. Darin ist von einer automatisch generierten Zeitung die Rede, welche Ereignisse innerhalb des Spiels aufgreift und zusammenfasst – etwas, was perfekt zu einem neuen Animal Crossing passen würde.

Die im Patent beschriebene „Inselzeitung“ informiert beispielsweise Spieler*innen über ein Halloween-Fest. Außerdem wird über gefangene Fische und Insekten sowie auftauchenden Sternschnuppen berichtet. Sogar eine Anzeige über die Entwicklung von Marktpreisen findet im unteren Bereich einen Platz.

Überraschend ist ein solches Feature nicht unbedingt: In Animal Crossing: New Horizon existiert schon eine vergleichbare Funktion. Nutzt ihr die Switch Online-App erhaltet ihr dort bereits eine Zeitung, die ebenfalls einige In-Game-Aktivitäten festhält. Fraglich bleibt jedoch, warum Nintendo erst viele Jahre nach dem Release ein entsprechendes Patent angemeldet hat.

Zeitung könnte mit Nachfolger wiederkommen

Vorstellbar ist, dass das Unternehmen erst später von der Idee und Umsetzung überzeugt war und es jetzt für einen möglichen Animal Crossing-Nachfolger erneut in Betracht zieht. Oder eventuell in anderen Spielen einsetzen möchte, ohne, dass die Konkurrenz einem dazwischen funkt.

Natürlich ist es ebenso möglich, dass Nintendo die Idee nur auf dem Blatt Papier besitzen möchte, aber ansonsten keine weitere Anwendung mehr findet. Dies kommt bei großen Firmen durchaus öfters vor: Patente werden angemeldet, aber danach nicht weiter verfolgt. Ob dies bei der Inselzeitung ebenfalls der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Klar ist aber: Ein solches Feature lässt sich hervorragend in einem Animal Crossing umsetzen, insbesondere wenn es noch weiter ausgebaut wird. Erfahren werden wir es wohl auf der Nintendo Switch 2, die am 2. April erstmals ausführlich vorgestellt wird.

