Animal Crossing auf der Nintendo Switch 2: Das gibt es zu beachten

Leider ist ein neuer Teil der Animal Crossing-Reihe auch nach allen bisherigen Ankündigungen zur Nintendo Switch 2 und deren Spielen kein Stück näher gerückt. Aber immerhin können Fans den aktuellen Ableger auch auf der neuen Hardware weiterspielen, dank Abwärtskompatibilität.

Dabei braucht ihr auch keine Sorge zu haben, euren Speicherstand mitsamt gepflegter und von geliebten Bewohner*innen bevölkerter Insel zu verlieren. Wie ihr problemlos aufs neue System umzieht, hat Nintendo jetzt erklärt.

Animal Crossing: New Horizons kommt mit euch in die nächste Hardware-Generation

Um den Wechsel von einer Nintendo Switch auf eine andere zu vollziehen, beispielsweise nach dem Upgrade auf eine OLED-Version, muss die sogenannte Insel-Transfer-Software aus dem eShop auf beide Konsolen gedownloadet werden. Diese ist anschließend auf beiden Geräten auszuführen, unter der Voraussetzung, dass die Zielkonsole keine Spielstände in Animal Crossing: New Horizons auf der Festplatte hat. Sonst sind diese erst zu entfernen.

Alternativ steht ein Cloud-Speicher zur Verfügung, der auf Abruf über eine andere Konsole geladen werden kann. So ist eine bereits bespielte Insel bisher in eine neue Hardware-Heimat eingekehrt und konnte damit die vom Hersteller ungewünschte Duplizierung von individuellen Spielwelten vermeiden.

Erfreulicherweise gestaltet sich dieses Unterfangen in Bezug auf die Nintendo Switch 2 weniger umständlich, wie Takuhiro Dohta Polygon in einem Interview bestätigt. Sobald ihr den Transfer eures generellen Profils von der alten Switch auf das neue Modell vornehmt, soll Animal Crossing: New Horizons mitsamt individueller Daten direkt mitberücksichtigt werden.

Für diesen braucht ihr übrigens nur die Zugangsdaten für den Nintendo-Account, mit dem ihr zuvor eingeloggt wart und eine aktive Internetverbindung. Außerdem muss euch das zu ersetzende Gerät noch vorliegen, solltet ihr es also vorher weiterverkaufen oder abgeben wollen, habt ihr keinen Zugriff mehr auf diese Funktion.

Und verabschiedet sich von der überholten Technik

Zudem solltet ihr euch darauf einstellen, dass eure Insel aus Animal Crossing: New Horizons nach der Übertragung die Nintendo Switch vollständig verlässt. Falls eure neue Konsole also aus irgendeinem Grund eurem Besitz wieder zu entgleiten droht und ihr euren Speicherstand zurückhaben wollt, müsst ihr wahrscheinlich wieder auf die altbewährten Methoden zurückgreifen. Ähnliches lässt sich auch über den Austausch von einer Switch 2 zu einer anderen vermuten.

Zwar bleibt Animal Crossing auch nach fünf Jahren erstmal weiterhin der aktuelle Release der Reihe, Freund*innen des Cozy Gaming dürfen sich aber trotzdem über frisches Futter freuen. Beispielsweise soll Rune Factory: Guardians of Azuma direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden.

