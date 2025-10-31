Animal Crossing: Brandneues Update mit neuen Inhalten plötzlich angekündigt – Damit haben Fans nicht gerechnet

Animal Crossing-Fans haben am 30. Oktober so mir nichts, dir nichts vor sich hin gelebt, viele von ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal an das geliebte Spiel gedacht, geschweige denn den mittlerweile fünf Jahre alten Ableger New Horizons in die Hand genommen – auch wenn einige von ihnen womöglich gerade für Festtagsdekoration zu Halloween auf die Insel zurückgekehrt sind.

Und plötzlich, aus dem Nichts, liefert Nintendo einen Trailer zu einem brandneuen Update, das uns zu Anfang des nächsten Jahres erreichen soll. Dabei lag der Titel so lange brach und auch Informationen zu einem Nachfolger blieben trotz großer Hoffnungen bei vergangenen Direct-Folgen bisher aus. Umso größer ist die Freude darüber, dass nun endlich neue Inhalte bevorstehen.

Am 15. Januar soll dem bereitgestellten Trailer zufolge eine Nintendo Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons zu einem noch unbekannten Aufpreis veröffentlicht werden. Eine solche hat es noch nicht gegeben, obwohl die großen Titel des Videospielunternehmens wie Zelda: Breath of the Wild bereits mit einem Upgrade hin zur neuen Konsole versorgt wurden. Neben verbesserter Grafik, sowie Einbindung der Kamera- und Mausfunktion soll Nintendos Vorzeige-Cozy-Game aber gleichzeitig auch eine inhaltliche Aufwertung verpasst bekommen.

Hier der Trailer zum Update:

Darunter etwa der Zusatz des Hotels, welches von Käpten und seiner Familie geführt wird. Hier werdet ihr mit der Einrichtung von Gästezimmern betreut und könnt Items aus dem Souvenirshop abgreifen. Außerdem begegnet ihr dem ikonischen Maulwurf Resetti, der euch seinen Rücksetzdienst für Inselbereiche bereitstellt, damit ihr nicht selbst eure ganzen Möbel zusammenpacken müsst.

Überraschend vollgepackte Ladung an Content

Hinzukommen Schlummerinseln, von denen ihr bis zu drei erstellen und gemeinsam mit euren Freund*innen besuchen könnt. So habt ihr die Möglichkeit, neben eurem Heimateiland auch andere Städte zu entwerfen. Hierfür braucht es allerdings eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Mit dieser lassen sich bald ebenfalls klassische Nintendo-Titel innerhalb des neusten Animal Crossing-Ablegers spielen, beispielsweise Dr. Mario.

Auch neue Gegenstände, manche davon offiziell von LEGO abgesegnet, und neue Charaktere, finden ihren Weg in die Welt der tierischen Nachbarschaft. Besitzt ihr Amiibos von Splatoon oder The Legend of Zelda, schalten diese ab Januar besondere Bewohner*innen frei. Und wenn ihr euch selbst in deren Gesellschaft noch zu einsam fühlt, dürft ihr künftig bis zu zwölf Mitspieler*innen im Online-Modus einladen.

Der einzige Wermutstropfen an der ganzen Sache: Das Update lässt vermuten, dass ein brandneues Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit noch länger auf sich warten lässt und man so vorerst Zeit füllen möchte, um die Fans bei der Stange zu halten. Bevor es also mit der Reihe weitergeht, müssen Animal Crossing-Fans sich auf Alternativen wie die von Hoyoverse stürzen.

